Anche senza una busta paga è possibile avere una carta di credito: per sapere come richiederne una, ecco una serie di consigli utili, insieme a una selezione delle offerte di carte di credito più vantaggiose di giugno 2023 individuate dal comparatore di SOStariffe.it .

Offerte in evidenza Carta Prepagata Mastercard QUOTA GRATUITA con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Carta di Debito Mastercard QUOTA GRATUITA con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Carta di Debito BBVA QUOTA GRATUITA con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Una carta di credito è tale in quanto una banca d’appoggio anticipa il denaro speso dal titolare della carta stessa. Cioè la banca di fatto fa “credito” al titolare della carta. L’importo speso dal possessore della carta sarà in un secondo momento addebitato dall’istituto bancario (di solito alla metà del mese successivo) sul conto corrente abbinato alla carta medesima. Da questa premessa ne consegue il motivo per il quale la banca chiede al titolare della carta delle garanzie di reddito o patrimoniali (un esempio è la busta paga) per assicurarsi di rientrare dei soldi che ogni volta anticipa tramite l’utilizzo della carta di credito da parte del cliente.

Carta di credito: è possibile averla anche senza una busta paga

UNA SOLUZIONE A TRE DUBBI 1 È possibile avere una carta di credito anche in assenza di una busta paga: è sufficiente avere un flusso costante di denaro sul conto corrente d’appoggio 2 Non è obbligatorio avere un garante per ottenere una carta di credito in assenza di una busta paga. Questa è un’opzione che varia da banca a banca 3 Non è vero che senza busta paga si possa attivare solo una carta di credito con rimborso a rate (revolving). È possibile attivare anche una carta con rimborso a saldo, cioè in una soluzione. Anche questa opzione varia da banca a banca

È possibile richiedere una carta di credito anche senza una busta paga da esibire alla banca? È possibile ottenere una carta di credito anche nel caso in cui il richiedente non abbia un lavoro subordinato come dipendente? Sono due domande che si pongono tanti risparmiatori. Per entrambi gli interrogativi, la risposta è sì. Infatti per una banca ciò che è fondamentale per rilasciare una carta di credito è che il richiedente

abbia un flusso di denaro costante e continuo sul proprio conto;

e continuo sul proprio conto; versi del denaro sul proprio conto regolarmente o periodicamente;

riesca con il saldo del conto corrente a coprire con regolarità i pagamenti fatti con la carta.

Allora quando è necessario un garante? Come già detto nella tabella, questa opzione varia da banca a banca. Di solito, è richiesto il garante:

in assenza di un’entrata regolare o periodica;

oppure di un saldo del conto corrente spesso in negativo;

o dell’impossibilità di coprire regolarmente i pagamenti fatti con la carta.

Di fronte al verificarsi di una di queste tre condizioni, allora la banca potrebbe chiedere al richiedente della carta di credito di avere un garante, ossia una figura terza che soddisfi i requisiti di reddito o patrimoniali necessari per il rilascio della carta stessa e che nel caso provveda ai pagamenti addebitati sul conto d’appoggio.

Carte di credito: le offerte più convenienti di Giugno 2023

NOME DELL’OFFERTA CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA 1 Cartaimpronta One di Webank canone annuo gratuito

annuo fido da un minimo di 500€ a un massimo di 7.800€ 2 Carta YOU di Advanzia Bank canone annuale gratuito

fido mensile variabile in base al reddito del richiedente 3 Mediolanum Credit Card di Banca Mediolanum canone annuale di 12€

plafond mensile a partire da 1.500€

Analizziamo qui di seguito le offerte più convenienti di una carta di credito a giugno 2023. Si tratta di proposte selezionate dal comparatore per carte di credito di SOStariffe.it che mette a confronto le migliori offerte presenti sul mercato bancario. Per saperne di più, clicca sul bottone verde qui sotto:

CONFRONTA LE MIGLIORI CARTE DI CREDITO »

Cartaimpronta One di Webank

Con canone gratuito, un fido mensile minimo di 500 euro e massimo di 7.800 euro, addebito a saldo e appartenente ai circuiti Visa o MasterCard, Cartaimpronta One di Webank si caratterizza per:

collegamenti ad Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay e Xiaomi Pay;

tecnologia contactless per pagamenti senza PIN per importi sino a 25 euro;

3D Secure Code per lo shopping online con autorizzazione SMS e codice E-PIN;

nessuna commissione sui pagamenti in area Euro. In valuta diversa, maggiorazione dell’1,50% dell’importo, più una commissione dell’1% variabile da Paese a Paese.

Cartaimpronta One si appoggia al conto corrente online di Webank che è a canone gratuito fino al 30 giugno 2025 per coloro che lo apriranno entro il 21 giugno 2023. Questo conto si contraddistingue per:

carta di debito internazionale (con collegamenti ad Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay);

(con collegamenti ad Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay); prelievo di contante gratuito da tutti gli ATM in Italia e area Euro;

bonifico ordinario in Italia e area SEPA senza commissioni;

in Italia e area SEPA senza commissioni; pagamenti MAV e RAV senza costi;

ricarica cellulare gratuita;

gratuita; domiciliazione delle utenze incluse.

Per conoscere più informazioni sull’offerta di Webank, segui il link:

SCOPRI CONTO WEBANK »

Carta YOU di Advanzia Bank

La banca lussemburghese Advanzia Bank mette a disposizione Carta YOU. Detto che per richiedere questa carta non è necessario aprire un conto corrente direttamente abbinato alla carta presso la banca medesima, quali sono le sue caratteristiche principali? Ecco un identikit dell’offerta:

canone annuo gratuito e zero commissioni;

e zero commissioni; appartenenza al circuito Mastercard;

addebito a saldo;

fido mensile variabile in base al reddito del richiedente , ma di solito il plafond mensile oscilla tra un minimo di 300 euro e un massimo di 3.000 euro, anche se quest’ultimo a volte è estendibile addirittura fino a 5.000 euro;

, ma di solito il plafond mensile oscilla tra un minimo di 300 euro e un massimo di 3.000 euro, anche se quest’ultimo a volte è estendibile addirittura fino a 5.000 euro; pagamenti e prelievi gratuiti in Italia e all’estero;

collegamenti con i wallet digitali di Google Pay o Apple Pay.

La procedura online per richiedere Carta YOU è facile, veloce e sicura. Come requisito principale c’è solamente quello di essere in possesso di un documento di identità (carta d’identità o passaporto) in corso di validità.

Per avere una panoramica dell’offerta di Carta YOU, clicca il link qui sotto:

SCOPRI CARTA YOU »

Mediolanum Credit Card di Banca Mediolanum

Conveniente è anche Mediolanum Credit Card di Banca Mediolanum. L’offerta prevede:

canone di 12 euro l’anno;

fido mensile a partire da 1.500 euro;

appartenenza ai circuiti Visa o MasterCard;

o collegamenti ad Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Garmin Pay per pagamenti online;

possibilità di essere personalizzata : scegliendo il colore preferito e inserendo una propria fotografia;

: scegliendo il colore preferito e inserendo una propria fotografia; possibilità di rateizzare i pagamenti per acquisti dai 250 ai 2.400 euro;

impostazione di un limite di acquisto e attivazione di un servizio alert per tenere sotto controllo le spese;

per tenere sotto controllo le spese; selezione delle aree geografiche dove abilitare i pagamenti;

blocco temporaneo di 48 ore in caso di smarrimento tramite App.

Banca Mediolanum offre questa carta in abbinamento a SelfyConto, conto corrente online sempre a canone zero per gli under 30. Per coloro che invece hanno più di 30 anni è a zero spese solo per il primo anno, poi prevede un costo di 3,75 euro al mese, con però la possibilità fino al 31 dicembre 2023 di azzerarlo tramite una serie di promozioni. SelfyConto si caratterizza anche per:

apertura tramite lo SPID;

carta di debito a canone gratuito;

prelievi di contanti da ATM anche da altra banca senza commissioni;

bonifici online gratuiti;

domiciliazione delle bollette senza costi;

pagamento gratuito di F23, F24, MAV, RAV;

ricariche telefoniche a costo zero;

trading online con 24 mercati nel mondo.

I nuovi clienti di SelfyConto che portano nuovi amici in Banca Mediolanum possono approfittare della promozione valida fino al 31 luglio 2023 per richiedere prodotti Samsung Galaxy in regalo: tablet, smartphone e notebook.

Per avere maggiori dettagli sull’offerta di Banca Mediolanum, vai al link di seguito:

SCOPRI SELFYCONTO DI BANCA MEDIOLANUM »