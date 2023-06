Offerte in evidenza spusu 1 3.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Super 20 4.00 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Optima SuperMobile Smart 4.95 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Giga 40 è stata una delle tariffe storiche di Iliad e che gli ha permesso di raggiungere il traguardo di 10 milioni di clienti in appena 5 anni dal suo arrivo in Italia. L’offerta di telefonia mobile lanciata nel 2018 includeva minuti e SMS illimitati e 40 GB per navigare in 4G a 6,99 euro al mese per sempre. Come tutte le altre promozioni dell’operatore low cost non prevedeva vincoli di alcun tipo né costi nascosti. L’offerta Iliad 6,99 non è però più attivabile dal settembre del 2022 ma in compenso ci sono tante altre offerte tra cui scegliere ugualmente convenienti, non solo dell’operatore francese ma anche di altri gestori low cost.

Iliad 6,99: tutte le offerte dell’operatore low cost di giugno 2023

Offerte Iliad Minuti, SMS e Gigabyte Costo 1 Voce minuti e SMS illimitati + 40 MB in 4G/4G+ 4,99 €/mese 2 Giga 100 minuti e SMS illimitati + 100 GB in 4G/4G+ 7,99 €/mese 3 Flash 200 minuti e SMS illimitati + 200 GB in 4G/4G+ o 5G 9,99 €/mese 4 Dati 300 minuti e SMS a consumo + 300 GB in 4G/4G+ 13,99 €/mese

Iliad punta da sempre sulla trasparenza e infatti chi sottoscrive le sue offerte e non è più soddisfatto può disattivarle senza penali o costi aggiuntivi. In più avrete inclusi anche servizi di base molto richiesti come la segreteria telefonica, Mi Richiami e l’hotspot per condividere la connessione con altri dispositivi e navigare anche contemporaneamente. Inoltre, data l’assenza di rimodulazioni, il prezzo è fisso così come la composizione delle tariffe è fisso per sempre.

Iliad con la sua rete 4G/4G+ raggiunge il 99% del territorio italiano mentre la copertura delle sue offerte 5G è disponibile in oltre 3.000 Comuni in tutta la Penisola. A novembre dell’anno passato la società di analisi indipendente OpenSignal lo ha nominato il primo operatore per “mobile availability“. I suoi clienti sono stati infatti quelli che hanno beneficiato della più alta percentuale di tempo connessi alla rete mobile.

Dato che Iliad 6,99 non è più disponibile potete oggi scegliere tra:

1. Voce con minuti e SMS illimitati e 40 MB in 4G/4G+ a 4,99 euro al mese per sempre. In Ue avete inclusi tutte le chiamate e il traffico dati per navigare in roaming

2. Giga 100 con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G/4G+ a 7,99 euro al mese per sempre. In Ue avete inclusi 8 GB per navigare in roaming

3. Flash 200 con minuti e SMS illimitati e 200 GB anche in 5G a 9,99 euro al mese per sempre. In Ue avete inclusi 10 GB per navigare in roaming. L’offerta, salvo proroghe, è disponibile fino al 15/6/23.

4. Dati 300 con chiamate a 28 cent al minuto, SMS a 28 cent e 300 GB in 4G/4G+ a 13,99 euro al mese per sempre. In Ue avete inclusi 13 GB per navigare in roaming.

Potete gestire le offerte accedendo all’Area Personale sul sito di Iliad da mobile e web. Il login avviene in automatico sotto rete di Iliad.

Tutte le offerte di Iliad hanno un costo di attivazione di 9,99 euro mentre la SIM è gratuita e viene spedita direttamente a casa tramite poste o corriere in pochi giorni lavorativi. Per l’attivazione dovrete poi effettuare la video identificazione, una procedura che richiede meno di 3 minuti e prevede di realizzare un breve video in cui si mostrano alcuni documenti di riconoscimento. Nel caso necessitiate di assistenza potete contattare gratis il servizio clienti di Iliad al 177 chiamando dal vostro numero. Il servizio è disponibile dal lunedì alla domenica, festivi inclusi, dalle 8 alle 22.

IliadBox, tutti i dettagli sull’offerta fibra Qual è la velocità di navigazione? fino a 5 Gbps in download in FTTH EPON Le chiamate sono incluse? Sì e sono illimitate anche verso 60 destinazioni internazionali Quanto costa? 24,99 euro o 19,99 euro per sempre con attiva un’offerta mobile da 9,99 euro

Attivando Flash 200 con pagamento automatico su carta di credito/debito o conto corrente si ottiene anche uno sconto di 5 euro al mese sull’offerta fibra ottica di Iliad. L’operatore low cost sulla rete fissa permette di navigare fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in upload (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi) sulla rete FTTH EPON o fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload su quella FTTH GPON. Potete verificare gratis la copertura con SOStariffe.it.

Sono inclusi anche chiamate illimitate, attivazione e un modem con supporto al Wi-Fi di ultima generazione in comodato d’uso gratuito. Il prezzo per la fibra per i clienti di Iliad con attiva un’offerta mobile da 9,99 euro al mese e pagamento automatico è di 19,99 euro al mese per sempre, invece di 24,99 euro al mese. Il costo per l’installazione è di 39,99 euro. Potete aggiungere anche fino a quattro Wi-Fi Extender per aumentare la portata del segnale (1,99 euro al mese per ogni dispositivo) e la protezione di McAfee a 2,99 euro al mese.

Le migliori offerte di telefonia mobile a meno di 6,99 euro al mese di giugno 2023

Offerte mobile più convenienti Minuti, SMS e Giga Costo mensile Per chi arriva da… 1 Super 20 di PosteMobile chiamate e SMS a consumo + 20 GB in 4G+ 4 €/mese Qualsiasi operatore 2 Super Mobile di Optima minuti illimitati, 200 SMS + 100 GB in 4G+ 4,95 €/mese Qualsiasi operatore 3 Spusu 70 di Spusu 2000 minuti, 500 SMS + 70 GB in 4G+ 5,98 €/mese Qualsiasi operatore 4 Kena 6,99 130GB STAR Promo minuti illimitati, 1000 SMS + 130 GB in 4G fino a 60 Mbps 6,99 €/mese Iliad, Fastweb Mobile, Coop Voce, PosteMobile e altri MVNO selezionati 5 ho. 6,99 di ho. Mobile minuti e SMS illimitati + 100 GB in 4G fino a 30 Mbps 6,99 €/mese Iliad, Fastweb Mobile, Coop Voce, PosteMobile e altri MVNO selezionati

Iliad 6,99 non è l’unica offerta a meno di 7 euro al mese che si può attivare. Tanti altri operatori hanno previsto promozioni a un prezzo anche inferiore ma senza rinunciare alla qualità del servizio. Per confrontarle tra loro e trovare la soluzione migliore in base alle vostre reali esigenze e abitudini di consumo potete utilizzare il comparatore di SOStariffe.it. Trovato il piano più conveniente potrete poi attivarlo comodamente online cliccando sull’apposito tasto, che vi re-indirizzerà verso il sito dell’operatore da cui completare l’acquisto.

Di seguito ecco le migliori offerte da 6,99 euro al mese in giù:

1. Super 20 di PosteMobile con chiamate a 18 cent al minuto, SMS a 18 cent e 20 GB in 4G+ fino a 300 Mbps in download. Il prezzo è di 4 euro al mese. La SIM costa 10 euro più altri 10 euro per una prima ricarica. Attivazione e spedizione sono invece gratuita. In Ue avete inclusi 3,64 GB per navigare in roaming.

2. Super Mobile di Optima Italia con minuti illimitati, 200 SMS e 100 GB in 4G fino a 60 Mbps in download. Il prezzo è di 4,95 euro al mese. L’attivazione è di 9,90 euro acquistando l’offerta online, invece di 19,90 euro. In Ue avete inclusi 4,5 GB per navigare in roaming.

3. Spusu 70 di Spusu con 2000 minuti, 500 SMS e 70 GB in 4G+ fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload. Il prezzo è di 5,98 euro al mese per sempre. La SIM costa 9,90 euro ma viene spedita gratuitamente. Potete anche acquistare un’eSIM senza costi aggiuntivi. Nell’offerta avete inclusi anche 140 GB di riserva, che diventano disponibili nel momento in cui si esaurisce il traffico dati, e il servizio Riserva Dati per trasformare tutti i minuti, SMS e Giga non consumati durante il mese in Giga aggiuntivi che non hanno scadenza e si possono utilizzare a partire dal primo rinnovo. In Ue avete inclusi 5,45 GB per navigare in roaming e potete cambiare offerta quando volete senza costi aggiuntivi.

4. Kena 6,99 130GB STAR Promo di Kena Mobile con minuti illimitati, 1000 SMS e 130 GB in 4G fino a 60 Mbps in download. Il primo mese è gratis, poi si rinnova a 6,99 euro al mese. Attivando il servizio di ricarica automatica entro il 10/9/23 avete inclusi 50 GB in più al mese a partire dal primo rinnovo. Attivazione, SIM e spedizione sono gratuite. In Ue avete inclusi 7 GB per navigare in roaming. L’offerta è disponibile per chi richiede la portabilità del numero, che è sempre gratuita, da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come Fastweb Mobile, CoopVoce e PosteMobile.

5. ho. 6,99 di ho. Mobile con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G fino a 30 Mbps in download. Il prezzo è di 6,99 euro al mese a cui si aggiungono 7 euro una tantum per una ricarica da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo. Attivazione, SIM e spedizione sono gratuite. In Ue avete inclusi 6,4 GB per navigare in roaming. L’offerta è disponibile per chi richiede la portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come Fastweb Mobile, CoopVoce e PosteMobile. Grazie con l’iniziativa Soddisfatti ho. Rimborsati potete provarla per un mese e decidere poi se continuare con ho. o chiedere online con due clic il recesso dal piano senza costi aggiuntivi e ottenendo il rimborso di tutte le spese sostenute.

