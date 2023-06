Balzo all’insù dei reclami dei consumatori contro le compagnie assicurative estere in Italia nel 2022: +26,04% rispetto al 2021. E il comparto RC Auto è il più bersagliato dalle lamentele dei clienti. L’analisi del report 2022 dell’Autorità nazionale di vigilanza delle assicurazioni (IVASS) e un focus su come trovare la miglior polizza per il proprio veicolo a giugno 2023 .

Impennata dei reclami contro le compagnie assicurative estere che operano in Italia: le “liti” tra i clienti e queste società sono aumentate del 26,04% nel 2022 rispetto al 2021, con un balzo di circa il 59% nel comparto RC auto. Lo rivela l’IVASS, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, nel suo report 2022.

Balzo all’insu per i reclami alle assicurazioni estere nel 2022: +26,04%

TIPOLOGIA IMPRESE TOTALE RECLAMI VITA E DANNI TOTALE RECLAMI RC AUTO Imprese italiane 78.120 reclami nel 2022 (+0,13% rispetto al 2021) 32.149 reclami nel 2022 (+0,18% rispetto al 2021, quando erano stati 32.092) Imprese estere (UE) 18.856 reclami nel 2022 (+26,04% rispetto al 2021) 9.278 reclami nel 2022 (+58,87% rispetto al 2021, quando erano stati 5.840) Totale 96.976 reclami nel 2022 (+4,3% rispetto al 2021) 41.427 reclami nel 2022 (+9,21% rispetto al 2021)

Secondo quanto si legge nell’analisi di IVASS, nel 2022 le imprese di assicurazione operanti in Italia (sia italiane sia estere) hanno ricevuto in totale 96.976 reclami da parte dei consumatori, con un incremento del 4,3% rispetto al 2021 (quando i reclami complessivi erano stati 92.975).

Nel dettaglio:

il 42,7% delle rimostranze nel 2022 ha riguardato il settore RC auto ;

delle rimostranze nel 2022 ha riguardato il settore ; il 39,8% dei reclami ha riguardato gli altri rami danni ;

dei reclami ha riguardato gli altri ; il 17,5% ha interessato i rami vita.

Per quanto il numero dei reclami ricevuti dalle compagnie italiane vigilate dall’Authority sia rimasto stabile nel 2022 (78.120, con un +0,13% rispetto ai 78.015 del 2021), le lagnanze contro le imprese assicurative estere operanti in Italia hanno subito un’impennata, registrando una crescita del 26,04% nel 2022 rispetto ai dodici mesi precedenti.

L’incremento, come si legge ancora nel report, riguarda in particolare il ramo RC auto (+58,87%), ma interessa in maniera significativa anche gli altri rami danni (+12,58%). Tuttavia, per i rami vita, l’analisi delle cifre 2022 di IVASS rileva una diminuzione (-7,57%): i reclami nel 2022 sono stati 3.162 contro i 3.421 del 2021.

“Rispetto al 2021 – si legge nell’analisi dell’Authority – si registra un incremento del 4,3%, a fronte della sostanziale stabilità rilevata nel periodo 2021/2020. La tendenza all’aumento appare in linea con quella già evidenziata nel I semestre 2022 rispetto al I semestre 2021 e conferma in particolare la crescita dei reclami nei confronti delle imprese estere per problematiche connesse alla gestione dei sinistri RC auto”.

Quanto all’esito del volume totale dei reclami inoltrati nel 2022:

circa il 32% è stato accolto ;

; il 10% si è concluso con una transazione ;

; il 58% è stato respinto.

Il tempo medio di risposta è stato di 22 giorni, sotto la soglia normativamente prevista di 45 giorni.

Segnaliamo ai lettori di SOStariffe.it che le imprese che entrano nel radar dell’indagine IVASS sono:

imprese italiane autorizzate dall’IVASS;

autorizzate dall’IVASS; rappresentanze extra UE autorizzate dall’IVASS;

autorizzate dall’IVASS; imprese con sede legale in un Paese dell’Unione Europea operanti in regime di stabilimento/libera prestazione dei servizi.