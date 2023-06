Il BTP Valore è stato un successo con oltre 18 miliardi di euro raccolti nei suoi cinque giorni di collocamento. Si tratta di un dato che conferma l'interesse dei piccoli risparmiatori privati verso soluzioni di investimento convenienti e sicure. Terminata la disponibilità del BTP Valore, per gli investitori c'è ora la possibilità di puntare sul Conto Deposito. Le soluzioni di investimento in questo prodotto bancario oggi garantiscono un rendimento superiore al 4%.

Il Conto Deposito rappresenta una soluzione di investimento semplice e sicura che, in questo momento, garantisce un rendimento elevato, ben al di sopra rispetto ai dati dello scorso anno. La conferma arriva dalla nuova indagine dell’Osservatorio SOStariffe.it e ConfrontaConti.it che ha analizzato le opzioni disponibili sul mercato per i risparmiatori interessati ai vantaggi di un Conto Deposito per un investimento a lungo termine.

La crescita della convenienza del Conto Deposito arriva in un momento in cui c’è grande interesse verso soluzioni di investimento vantaggiose è sicure. La conferma è arrivata dal successo del BTP Valore. Nei suoi cinque giorni di collocamento, infatti, il BTP ha raccolto 18 miliardi di euro garantendo a numerosi risparmiatori la possibilità di sfruttare un tasso crescente fino al 4% oltre ad un investimento sicuro e con tassazione agevolata.

L’indagine dell’Osservatorio, mettendo a confronto il BTP Valore con soluzioni di investimento in un Conto Deposito di pari durata, evidenzia la convenienza di questo tipo di investimento. Oggi, infatti, il Conto Deposito garantisce un tasso lordo annuo pari o superiore al 4,5% per gli investimenti a 48 mesi e 60 mesi, risultando una scelta sicura per incrementare il valore del proprio denaro.

Conto Deposito: un investimento sicuro e conveniente

Scegliere il Conto Deposito conviene: si tratta, infatti, di uno strumento di investimento sicuro e vantaggioso. Come già evidenziato da una precedente indagine dell’Osservatorio, nel 2023 si è registrata una forte crescita della convenienza di questo investimento tanto che il guadagno netto è cresciuto del +372% rispetto al 2022. Per i risparmiatori, quindi, c’è la possibilità di investire in un prodotto molto vantaggioso.

Considerando le proposte disponibili sul mercato bancario a giugno 2023, l’Osservatorio rileva una crescita di +2,16 punti per quanto riguarda il tasso lordo annuo di un Conto Deposito a 12 mesi nel confronto con i dati registrati lo scorso anno. Da notare, inoltre, che, rispetto ad inizio 2023, si registra un incremento di 0,61 punti segno che il Conto Deposito continua ad essere sempre più conveniente.

Investire nel Conto Deposito è anche una scelta sicura: grazie alla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, infatti, ogni risparmiatore è protetto fino a 100.000 euro. Si tratta di una tutela che consente di investire in modo sicuro e senza rischi, potendo contare sull’elevata flessibilità dell’investimento garantita dalle varie soluzioni presenti sul mercato, spesso caratterizzate dalla possibilità di svincolo o da un deposito libero.

Il confronto tra BTP Valore e Conto Deposito

Il BTP Valore garantisce agli investitori un tasso crescente per una durata di quattro anni. Per i primi due anni, infatti, è previsto un tasso del 3,25% che poi incrementa al 4% per i successivi due anni. In più, c’è un “premio fedeltà” pari allo 0,5% del capitale investito. L’investimento può beneficiare di una tassazione agevolata (12,5%, come tutti i BTP) e di cedole semestrali.

Con un Conto Deposito, a giugno 2023, è possibile accedere a diverse soluzioni interessanti e convenienti. Considerando un deposito a 48 mesi, ad esempio, il tasso lordo medio è di 3,52%. Limitando l’analisi alle 3 migliori proposte disponibili sul mercato, però, il tasso lordo cresce fino ad una media di 4,5% che si traduce in un tasso netto del 3,33%. Queste soluzioni sono senza possibilità di svincolo. I risparmiatori alla ricerca di un investimento svincolabile, invece, possono sfruttare un tasso lordo del 3,38% (considerando le 3 migliori proposte sul mercato).

Da notare, inoltre, che il Conto Deposito può garantire anche un investimento di durata più lunga. Scegliendo un deposito a 60 mesi, infatti, il tasso lordo annuo è del 4,6% (sempre considerando le 3 migliori proposte sul mercato) con un tasso netto del 3,4%. Optando, invece, per un investimento di breve durata e, quindi, per un deposito a 12 mesi si può beneficiare di un tasso lordo del 3,75% (anche in questo caso considerando le 3 migliori proposte sul mercato a giugno 2023).

Quanto rendono 20.000 euro? BTP e Conto Deposito a confronto

Un investitore con 20.000 euro da investire sul mercato che ha scelto il BTP Valore potrà contare su di un guadagno netto di circa 2.625 euro al termine dell’investimento di quattro anni e considerando anche il premio fedeltà previsto dal meccanismo studiato dal Ministero delle finanze. Le cedole sono semestrali mentre il premio fedeltà viene erogato solo a fine investimento. La tassazione è agevolata al 12,5%.

Con un Conto Deposito a 48 mesi, considerando le proposte di giugno 2023, è possibile ottenere un guadagno netto di 2.559 euro, considerando le migliori proposte disponibili sul mercato (il dato tiene conto della ritenuta fiscale e, quando dovuta, dell’imposta di bollo). Per incrementare il guadagno è possibile puntare sul Conto Deposito a 60 mesi che garantisce un guadagno netto di 3.275 euro. Scegliendo un investimento a breve termine, come ad esempio un deposito a 12 mesi, si potrà ottenere un guadagno netto di 533 euro.

INVESTIMENTO GUADAGNO NETTO BTP Valore 2.625 euro Conto Deposito a 12 mesi 533 euro Conto Deposito a 48 mesi 2.559 euro Conto Deposito a 60 mesi 3.275 euro

Guadagno netto per un investimento di 20.000 euro – Rilevazioni SOStariffe.it e ConfrontaConti.it di giugno 2023