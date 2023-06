Offerte in evidenza Carta Prepagata Mastercard QUOTA GRATUITA con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Con l’avvicinarsi dell’estate e delle vacanze cresce la domanda di carte di credito virtuali, le quali sono comode, sicure e facili da usare anche lontano da casa in quanto sono sempre a portata di mano sul wallet digitale o su un app del proprio smartphone o smartwatch.

Va infatti ricordato che la carta di credito virtuale è identica a una carta di credito fisica e funziona esattamente nello stesso modo. Anche la carta nella versione virtuale è dotata di nome e cognome del titolare, numero di 16 cifre, data di scadenza e codice di sicurezza CVC (Card Verification Code).

Con il comparatore di carte di credito di SOStariffe.it è possibile scandagliare il mercato bancario per individuare le carte di credito più convenienti di giugno 2023. Senza dimenticare, inoltre, che una carta di credito deve sempre avere un conto corrente d’appoggio.

A questo proposito, c’è da osservare che i risparmiatori preferiscono i conti correnti online considerato che sono quelli che costano meno, essendo spesso a zero spese o con canoni molto bassi e sovente non applicano commissioni sulle principali operazioni.

Carte di credito virtuali: le proposte più vantaggiose di Giugno 2023

NOME DELL’OFFERTA CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA 1 Carta YOU di Advanzia Bank canone annuale gratuito

fido mensile variabile in base al reddito del richiedente 2 Cartaimpronta One di Webank canone annuo gratuito

annuo fido da un minimo di 500€ a un massimo di 7.800€ 3 Mediolanum Credit Card di Banca Mediolanum canone annuale di 12€

plafond mensile a partire da 1.500€ 4 Carta Classic Widiba di Banca Widiba canone annuale di 20€

fido mensile di 1.500€ 5 Carta Gold Widiba di Banca Widiba canone annuo di 50€

fido mensile di 3.000€

Qui di seguito un’analisi delle migliori proposte per dotarsi di una carta di credito virtuale e le principali caratteristiche dei conti correnti a cui sono abbinate.

Carta YOU di Advanzia Bank

In vetta alla graduatoria della convenienza delle carte di credito c’è l’offerta di Advanzia Bank. La banca lussemburghese propone Carta YOU. La principale caratteristica di questa carta è che, per richiederla, non è necessario aprire un conto corrente direttamente legato alla carta presso la banca stessa. Oltre a questo vantaggio, Carta YOU si contraddistingue anche per avere il canone annuo gratuito.

Appartenente al circuito Mastercard, questa carta prevede un fido mensile variabile in base al reddito del richiedente. C’è da segnalare però che solitamente il limite massimo mensile di spesa è compreso tra un minimo di 300 euro e un massimo di 3.000 euro.

Tuttavia la banca ricorda che, saldando regolarmente le spese sostenute con carta nel corso del tempo, il cliente potrà richiedere un aumento del plafond, con la conseguenza che accrescerà anche i margini di utilizzo della carta stessa. Altre caratteristiche di Carta YOU meritano di essere segnalate:

addebito a saldo;

pagamenti e prelievi gratuiti in Italia e all’estero;

collegamenti con i wallet digitali di Google Pay o Apple Pay.

La procedura per richiedere e attivare Carta YOU avviene completamente online. Basta avere a portata di mano o la carta d’identità o il passaporto (entrambi in corso di validità).

Per saperne di più dell'offerta di Carta YOU, segui il link qui sotto:

Cartaimpronta One di Webank

Sul secondo gradino del podio si piazza Cartaimpronta One di Webank che, sia nella versione virtuale che fisica, ha il canone annuo gratuito e un plafond mensile da un minimo di 500 euro a un massimo di 7.800 euro. Inoltre, prevede collegamenti con Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay e Xiaomi Pay. Con addebito a saldo e appartenenza ai circuiti Visa/MasterCard, Cartaimpronta One si contraddistingue anche per l’assenza di commissioni sui pagamenti in area Euro, mentre in valuta diversa è prevista una maggiorazione dell’1,50% dell’importo, più una commissione dell’1% variabile da Paese a Paese. Inoltre questa carta è dotata di tecnologia contactless e permette per importi fino a 25 euro di non inserire il PIN.

Cartaimpronta One si appoggia al conto corrente online di Webank che è a canone gratuito fino al 30 giugno 2025 per chi lo apre non oltre il 21 giugno 2023. Oltre a una carta di debito internazionale (con collegamenti ad Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay) e un prelievo di contante gratuito da tutti gli ATM in Italia e nell’area Euro, il conto di Webank si caratterizza per:

bonifico ordinario in Italia e area SEPA senza commissioni;

pagamenti MAV e RAV senza costi;

ricarica cellulare gratuita;

domiciliazione delle utenze incluse.

Per conoscere maggiori dettagli dell'offerta di Webank, vai al link:

Mediolanum Credit Card di Banca Mediolanum

Vantaggiosa per il rapporto qualità/prezzo è anche la carta di credito Mediolanum Credit Card di Banca Mediolanum, perché ha un canone di 12 euro l’anno e un plafond mensile a partire da 1.500 euro. Appartenente ai circuiti Visa o MasterCard, questa carta si caratterizza per:

collegamenti ad Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Garmin Pay per pagamenti online;

possibilità di essere personalizzata : scegliendo il colore preferito e inserendo una propria fotografia;

: scegliendo il colore preferito e inserendo una propria fotografia; possibilità di rateizzare i pagamenti per acquisti dai 250 ai 2.400 euro;

impostazione di un limite di acquisto e attivazione di un servizio alert per tenere sotto controllo le spese;

per tenere sotto controllo le spese; selezione delle aree geografiche dove abilitare i pagamenti;

blocco temporaneo di 48 ore in caso di smarrimento tramite App.

Questa carta di Banca Mediolanum è abbinata a SelfyConto, la cui apertura è più veloce con lo SPID. Questo conto corrente online è sempre a canone zero fino ai 30 anni. Per coloro che, invece, hanno più di 30 anni è a zero spese solo per il primo anno, poi è previsto un costo di 3,75 euro al mese, con però la possibilità fino al 31 dicembre 2023 di azzerarlo con una serie di promozioni.

Inoltre, SelfyConto propone anche:

una carta di debito a canone gratuito;

la domiciliazione delle bollette gratuita;

i bonifici online senza commissioni;

i prelievi bancomat da altra banca gratuiti;

la possibilità di trading online con 24 mercati nel mondo.

In aggiunta, c’è da segnalare che per i nuovi clienti che aprono SelfyConto, c’è la possibilità di beneficiare della promozione valida fino al 31 luglio 2023, per ricevere in regalo un prodotto Samsung Galaxy (tablet, smartphone o notebook) portando nuovi amici in Banca Mediolanum.

Per avere maggiori dettagli sull'offerta di Banca Mediolanum, vai al link di seguito:

Carte di credito di Banca Widiba

Disponibile sia in versione digitale con collegamenti ad Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay che in versione fisica, Carta Classic Widiba di Banca Widiba è una carta vantaggiosa. L’offerta prevede un fido di 1.500 euro al mese e un canone annuo di 20 euro. È dotata di tecnologia contactless e appartiene al circuito Mastercard/Visa.

Sempre disponibile anche in versione online, oltre che fisica, c’è anche Carta Gold Widiba. Essa è consigliata per i clienti più esigenti: infatti ha un limite di spesa di 3.000 euro al mese e un canone annuale di 50 euro.

Le due carte di credito si appoggiano a Widiba Start che, se aperto tramite Internet con SPID o webcam entro il 28 giugno 2023, è a canone gratuito per i primi 24 mesi. Dopo il secondo anno, il canone del conto è di 3 euro al mese, ma con possibilità di azzerarlo grazie a una serie di sconti. Se invece si hanno meno di 30 anni, il conto è gratuito. Banca Widiba permette anche di ottenere un tasso annuo lordo del 2,5% sui vincoli a 3, 6 e 12 mesi. L’istituto bancario ricorda ai clienti che i vincoli vanno attivati entro 30 giorni dall’apertura del conto.

L’offerta di Widiba Start include gratuitamente anche:

carta di debito fisica e virtuale con collegamento con Samsung Pay, Google Pay e Apple Pay;

fisica e virtuale con collegamento con Samsung Pay, Google Pay e Apple Pay; prelievo di contante da ATM pari o superiore a 100 euro su tutte le banche in Italia;

da ATM pari o superiore a 100 euro su tutte le banche in Italia; bonifico ordinario online in 36 Paesi dell’area SEPA;

casella PEC da 1 Giga e firma digitale fino a quando si è cliente della banca;

e firma digitale fino a quando si è cliente della banca; piattaforma per pagamenti F24, MAV, RAV, bollo auto, bollettini e CBILL;

deposito titoli.

Per conoscere più dettagli dell'offerta di Banca Widiba, segui il link sottostante:

