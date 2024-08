Swisscom a marzo ha annunciato la fusione Vodafone Fastweb per 8 miliardi di euro. L’operazione, che dovrà essere approvata dalle autorità regolamentari e competenti, dovrebbe essere completata nel primo trimestre del 2025. La nuova società nata dall’acquisizione, afferma l’azienda svizzera, effettuerà ingenti investimenti nella fibra ottica e 5G.

Fusione Vodafone Fastweb: le ultime novità di maggio 2024

La storia della fusione Vodafone Fastweb è iniziata quando il colosso delle telecomunicazioni britannico dopo l’uscita dal mercato della telefonia mobile spagnolo ha deciso di vendere la sua divisione italiana per razionalizzare le sue attività in Europa e mettere in ordine i conti. Dopo il rifiuto di cedere a Iliad, che aveva presentato una prima offerta da 11,25 miliardi di euro nel 2022 e poi una seconda da 6,6 miliardi di euro cash e un finanziamento da 2 miliardi di euro per i soci, alla fine è stata accettata la proposta di Swisscom.

La chiusura della fusione Vodafone Fastweb ora dipende dall’approvazione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM). Fastweb comunque ha già confermato di essere in fase di pre-notifica con la presidenza del Consiglio per la procedura Golden Power, ovvero la normativa per la protezione degli asset strategici a livello nazionale, e che a breve aprirà un un dialogo con Ministero delle Imprese e del Made in Italy e l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) per il trasferimento delle frequenze.

“Per quanto riguarda la rete mobile, – si legge in un comunicato pubblicato sul sito di Fastweb – i clienti beneficeranno di una migliore connettività e qualità del servizio, grazie a una rete proprietaria gestita end-to-end. Anche i clienti dei servizi a banda larga potranno godere di una migliore qualità del servizio, grazie alla combinazione della rete proprietaria di Fastweb e del Fixed Wireless Access (FWA) 5G di Vodafone. I clienti residenziali in Italia avranno accesso ad una combinazione di soluzioni ad alte prestazioni basate su fibra e 5G. Di conseguenza, la base clienti della NewCo beneficerà di servizi convergenti, migliori performance e customer experience a prezzi competitivi“.

“Questa operazione segna un punto di svolta per Fastweb e genererà un valore significativo per tutti gli stakeholder. – ha commentato Walter Renna, Amministratore Delegato di Fastweb – Grazie alla qualità superiore delle infrastrutture mobili e fisse, l’operatore convergente che risulterà dall’operazione sarà in grado di offrire connettività performante e servizi innovativi a tutti i segmenti del mercato. La NewCo contribuirà all’evoluzione di questo settore strategico con investimenti significativi in fibra e 5G, servizi innovativi ICT e sicurezza delle infrastrutture, abilitando così una rapida trasformazione digitale delle famiglie, delle imprese e della Pubblica Amministrazionee”.

Lo stesso Renna aveva poi confermato che i clienti di Fastweb Mobile migreranno sulla rete di Vodafone. Lo stesso dovrebbe avvenire anche per chi ha attivato un’offerta di Sky Mobile powered by Fastweb.

La fusione Vodafone Fastweb non è stata invece presa a cuor leggero dal CEO di Iliad, Thomas Reynaud, che durante la presentazione dei risultati finanziari per il 2023 ha dichiarato che con questa operazione “si rischia un duopolio nel B2B, siamo preoccupati“. “Non va bene per il Paese, per la competitività“, ha poi aggiunto.

Le offerte di Fastweb Mobile e Vodafone a maggio 2024

Le offerte mobile di Fastweb e Vodafone Minuti, SMS e Gigabyte Costo mensile Fastweb Mobile minuti illimitati e 100 SMS + 150 GB anche in 5G 7,95 €/mese Fastweb Mobile Full minuti illimitati e 100 SMS + 200 GB anche in 5G 9,95 €/mese Family+ di Vodafone (solo clienti fisso) minuti, SMS e Giga illimitati in 5G 9,99 €/mese Fastweb Mobile Maxi minuti illimitati e 100 SMS + 300 GB anche in 5G 11,95 €/mese

Fastweb Mobile vi permette di scegliere tra diverse offerte 5G per navigare alla massima velocità sulla rete condivisa con WindTre in tutte le grandi città come Milano, Torino e Roma. La sua infrastruttura nel 2023 è stata premiata dalla società di analisi indipendente Ookla come la più veloce in Italia. L’obiettivo dell’azienda è poi quello di arrivare a una copertura superiore al 90% della popolazione italiana entro il 2025.

Tutte le offerte di Fastweb Mobile sono senza vincoli né costi nascosti. In qualsiasi momento, se non siete soddisfatti, potete quindi richiedere il recesso senza costi aggiuntivi o penali. A maggio potete quindi acquistare le seguenti tariffe:

Fastweb Mobile

minuti illimitati e 100 SMS

150 GB anche in 5G

11 GB per navigare in roaming in Ue

i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

Il prezzo è di 7,95 euro al mese senza vincoli.

Fastweb Mobile Full

minuti illimitati e 100 SMS

200 GB anche in 5G

13 GB per navigare in roaming in Ue

FastwebUP Plus Mobile

i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

Il prezzo è di 9,95 euro al mese senza vincoli.

Fastweb Mobile Maxi

minuti illimitati e 100 SMS

300 GB anche in 5G

16 GB per navigare in roaming in Ue

FastwebUP Plus Mobile

Assistenza Pet con Quixa inclusa

i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

Il prezzo è di 11,95 euro al mese senza vincoli. L’assicurazione Assistenza Pet include servizi come assistenza h24 da parte di un veterinario in telemedicina, consegna gratuita dei medicinali e rimborso spese in caso di smarrimento. Il cane o il gatto per essere coperti dall’assicurazione devono avere un’età compresa tra 3 mesi e 10 anni. Assistenza Pet si rinnova di anno in anno insieme al piano mobile.

Per tutte le offerte non è previsto un contributo per l’attivazione. Il costo per la SIM o eSIM, che si può richiedere anche online, è di 10 euro. La spedizione è gratuita e riceverete la vostra SIM entro un massimo di 5 giorni lavorativi. Per l’attivazione dell’offerta è possibile effettuare la verifica dell’identità non solo tramite video identificazione ma anche con SPID o CIE (Carta d’Identità Elettronica).

Alle offerte di Fastweb Mobile potete aggiungere anche:

smartphone a rate senza anticipo con finanziamento Findomestic a tasso zero (salvo approvazione). Ad esempio, si può scegliere tra iPhone 15 a partire da 39,45 euro al mese per 20 rate o Samsung Galaxy S24 a partire da 42,45 euro al mese per 20 rate . Il ritiro del telefono è previsto in negozio. Aggiungendo uno smartphone a rate a Fastweb Mobile avrete 300 GB inclusi invece dei 150 GB normalmente previsti dall’offerta

con (salvo approvazione). Ad esempio, si può scegliere tra a partire da o a partire da . Il ritiro del telefono è previsto in negozio. Aggiungendo uno smartphone a rate a avrete invece dei 150 GB normalmente previsti dall’offerta offerta Luce di Fastweb Energia a canone bloccato per 5 anni per avere fino a 4.000 kWh all’anno a partire da 40 euro al mese

Le offerte mobile e fisso di Vodafone

Internet Unlimited Dettagli Navigazione fino a 2,5 Gbps in FTTH Chiamate illimitate Costo mensile primi 2 mesi gratis , poi 27,90 €/mese con prezzo bloccato 24 mesi

, poi con 24,90 €/mese

22,90 €/mese per i già clienti mobile Attivazione 19,95 € acquistandola online

acquistandola online 30,90 € per i già clienti mobile

Per quanto riguarda Vodafone, l’operatore dispone di una rete 5G che raggiunge tutte le principali città italiane e consente di navigare fino a 2 Gbps in download. Una delle sue migliori offerte per il mobile è Family+ con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G alla massima velocità a 9,99 euro al mese. Attivazione, SIM e spedizione sono gratis se la si acquista online. Si può scegliere anche di pagare con addebito automatico su conto corrente o carta di credito tramite il servizio Smart Pay. In questo modo si evita di acquistare una ricarica ogni mese e si accede gratuitamente ai vantaggi di Vodafone Club+. L’offerta è però disponibile solo per chi ha già la rete fissa con Vodafone.

I già clienti dell’operatore per il mobile possono usufruire però di uno sconto sulla sua offerta fibra. In base alla copertura, l’operatore vi propone una connessione senza limiti sulla rete FTTH (Fiber to the Home) con l’integrazione della tecnologia GPON o in alternativa un collegamento in fibra misto rame o FTTC (Fiber to the Cabinet) fino a 300 Mbps in download a seconda della distanza tra l’abitazione e la cabina stradale. Per sapere se siete raggiunti dalla fibra, potete verificare gratis la copertura su SOStariffe.it.

Internet Unlimited

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH

chiamate illimitate

modem con Wi-Fi Optimizer

attivazione inclusa (5 euro al mese per 24 rate)

Il prezzo è di 24,90 euro al mese o 27,90 euro al mese con prezzo bloccato 24 mesi e primi 2 mesi gratis. Il contributo iniziale per l’attivazione della linea è scontato a 19,95 euro acquistandola online. Per i già clienti mobile il prezzo per la fibra è di 22,90 euro al mese mentre il contributo iniziale per l’attivazione è di 39,90 euro.

I clienti di Vodafone per la rete fissa e mobile possono poi avere Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM senza costi aggiuntivi con Infinito Insieme. Per il pagamento si può scegliere tra domiciliazione in bolletta o addebito su borsellino, carta di credito e conto corrente.