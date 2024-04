Il mese scorso è stata ufficializzata l’acquisizione di Vodafone Italia da parte di Swisscom, gruppo svizzero che detiene il marchio di Fastweb Mobile. L’operazione da 8 miliardi di euro è soggetta alle approvazioni regolamentari e di altre Autorità competenti per evitare il rischio di posizione dominante nel settore della telefonia mobile ma la chiusura dell’acquisizione è prevista per il primo trimestre del 2025.

In molti tra gli utenti di Fastweb Mobile si chiedono cosa cambierà a seguito della fusione con Vodafone. La risposta è arrivata dall’AD di Fastweb, Walter Renna, nel corso della conferenza stampa in cui l’azienda annunciava il suo ingresso nel mercato libero dell’energia.

Fastweb Mobile è un operatore virtuale e per questo si appoggia a seconda dei casi alle rete di TIM e WindTre. Con quest’ultimo ha poi realizzato una rete 5G condivisa. Non solo, di recente Fastweb Mobile ha annunciato il graduale spegnimento del 3G per concentrare più risorse sul 4G, lasciando intendere che l’operazione riguardasse anche i clienti di WindTre.

Renna ha confermato che dopo la fusione l’operatore sposterà i propri clienti sulla rete di Vodafone e che deciderà di conseguenza come comportarsi in merito agli accordi con TIM e WindTre ma sempre rispettando normative e contratti. Lo stesso dovrebbe quindi avvenire anche per i clienti di Sky Mobile, le cui SIM sono fornite e distribuite da Fastweb. Il manager ha quindi confermato ciò che era già scritto nei documenti di Swisscom in merito all’acquisizione di Vodafone Italia.

Per quanto riguarda Vodafone, l’operatore con la sua Giga Network 5G consente di navigare fino a 2 Gbps in download in tutte le grandi città italiane come Bari, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino, Verona e tante altre. La comunicazione in tempo reale permette di usufruire senza problemi di servizi di ultima generazione come videochiamate e streaming in altissima qualità.

I già clienti di Vodafone per il mobile possono poi usufruire di uno sconto di 5 euro al mese sulla sua offerta Internet Casa. Potrete quindi navigare senza limiti sulla fibra FTTH (Fiber to the Home) e lavorare da remoto, giocare online o guardare film e serie TV anche in 4K senza ritardi o cadute del segnale. Per sapere se siete raggiunti dalla fibra, potete verificare gratis la copertura su SOStariffe.it.

I clienti di Vodafone per mobile e fisso possono poi avere Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM senza costi aggiuntivi con l’attivazione di Infinito Insieme. Per il pagamento si può scegliere tra domiciliazione in bolletta o addebito su borsellino, carta di credito e conto corrente.

Le offerte Fastweb Mobile di aprile 2024

Le offerte mobile di Fastweb Minuti, SMS e Gigabyte Costo mensile Fastweb Mobile minuti illimitati, 100 SMS + 150 GB anche in 5G 7,95 €/mese Fastweb Mobile Full minuti illimitati, 100 SMS + 200 GB anche in 5G 9,95 €/mese Fastweb Mobile Maxi minuti illimitati, 100 SMS + 300 GB anche in 5G 11,95 €/mese

Fastweb Mobile attualmente per le sue offerte 5G si appoggia alla rete condivisa con WindTre, che stando alle rilevazioni effettuate tra luglio e dicembre 2023 dalla società indipendente Ookla è la più veloce in Italia. La copertura è disponibile in tutte le grandi città come Milano, Torino e Roma ma l’obiettivo dell’operatore è raggiungere il 90% della popolazione entro il 2025.

Tutte le offerte di Fastweb Mobile sono poi senza vincoli né costi nascosti. Se non siete soddisfatti potete quindi richiede il recesso in qualsiasi momento senza penali o ulteriori spese per la disattivazione della linea. Per confrontare le offerte di Fastweb Mobile con quelle di altri operatori potete utilizzare gratuitamente il comparatore di SOStariffe.it. Il nostro sistema vi proporrà le migliori promozioni in base alle vostre esigenze ed abitudini di consumo. Potrete poi attivare la vostra preferita direttamente online cliccando sul tasto “Scopri”, che vi re-indirizzerà verso il sito dell’operatore da cui completare l’acquisto.

Ad aprile potete quindi scegliere tra le seguenti tariffe:

Per tutte le offerte di Fastweb Mobile non c’è contributo per l’attivazione mentre la SIM costa 10 euro con spedizione gratuita. La riceverete direttamente a casa nella cassetta delle lettere entro cinque giorni lavorativi. In alternativa si può richiedere un’eSIM in negozio al costo di 10 euro. Per l’attivazione dell’offerta potrete poi effettuare più comodamente la verifica dell’identità tramite SPID o CIE (Carta d’Identità Elettronica) oltre che con video identificazione.

Alla vostra SIM di Fastweb Mobile potete infine associare anche:

offerta Luce di Fastweb Energia a canone bloccato per 5 anni fino a 4.000 kWh all’anno a partire da 40 euro al mese

di a fino a 4.000 kWh all’anno a partire da smartphone a rate senza anticipo con finanziamento Findomestic a tasso zero (salvo approvazione). Potete acquistare, ad esempio, Samsung Galaxy S24 a partire da 42,45 euro al mese per 20 rate o iPhone 15 a partire da 44,45 euro al mese per 20 rate.. Il ritiro del telefono avviene in negozio. Con il servizio di trade-in potete poi dare in permuta un vecchio smartphone per ricevere un acconto pari alla valutazione fatta dall’operatore direttamente sul conto corrente.

