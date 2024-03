Con le offerte di Sky Mobile powered by Fastweb potete avere minuti illimitati e fino a 300 GB per navigare in 5G sulla rete di Fastweb a meno di 12 euro al mese

Sky il 29 febbraio si è ufficialmente affacciato sul mercato della telefonia mobile con Sky Mobile powered by Fastweb. A livello di offerte il nuovo gestore ricalca quasi perfettamente le offerte di Fastweb Mobile, che come partner del colosso della pay TV si occupa della fornitura e distribuzione delle SIM ma con il nuovo marchio. L’aspetto forse più interessante nella proposta di Sky Mobile powered by Fastweb sta forse nel fatto di poter abbinare al proprio piano mobile altri servizi di Sky come pay TV e rete fissa a un prezzo più vantaggioso.

Per confrontare le offerte di Sky Mobile con quelle di altri operatori potete utilizzare gratuitamente il comparatore di SOStariffe.it. Con pochi clic avrete tutte le informazioni necessarie per scegliere la soluzione più conveniente in base alle vostre esigenze ed abitudini di consumo. Potrete poi attivarla comodamente online cliccando sul tasto “Scopri”, che vi re-indirizzerà verso il sito dell’operatore per completare l’acquisto.

Sky Mobile powered by Fastweb: tutte le offerte di marzo 2024

Le offerte di Sky Mobile powered by Fastweb Minuti, SMS e Gigabyte Costo mensile Sky Mobile powered by Fastweb minuti illimitati e 200 SMS + 150 GB in 5G 7,95 €/mese Sky Mobile Full powered by Fastweb minuti illimitati e 200 SMS + 200 GB in 5G 9,95 €/mese Sky Mobile Maxi powered by Fastweb minuti illimitati e 200 SMS + 300 GB in 5G 11,95 €/mese

Tutte le offerte di Sky Mobile powered by Fastweb sono senza vincoli né costi nascosti. Se non siete soddisfatti potete quindi disattivarle in qualsiasi momento senza dover pagare penali o spese aggiuntive per il recesso. Il contratto viene stipulato con Fastweb Mobile, che fornisce il servizio. Lo stesso operatore garantisce anche copertura in 4G al 99% della popolazione italiana e in 5G in tutte le grandi città. L’obiettivo dell’azienda è di arrivare al 90% entro il 2025. Le offerte Sky Mobile powered by Fastweb oggi disponibili sono:

Sky Mobile

minuti illimitati e 100 SMS

150 GB in 5G

9 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 7,95 euro al mese senza vincoli.

Sky Mobile Full

minuti illimitati e 100 SMS

200 GB in 5G

11 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 9,95 euro al mese senza vincoli.

Sky Mobile Maxi

minuti illimitati e 100 SMS

300 GB in 5G

13 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 11,95 euro al mese senza vincoli.

Non è previsto un contributo per l’attivazione mentre la SIM costa 10 euro. La spedizione è gratuita e riceverete la SIM entro un massimo di sette giorni lavorativi direttamente nella cassetta delle lettere. Per l’attivazione dell’offerta potete scegliere di effettuare la verifica dell’identità tramite SPID, CIE (Carta d’Identità Elettronica) o video identificazione.

Se avete terminato i Gigabyte inclusi nell’offerta, potete scegliere se bloccare il consumo dei dati fino al mese successivo o continuare a navigare attivando una delle seguenti opzioni:

1 GB extra al costo di 6 euro (per un massimo di 10 volte in un mese)

al costo di (per un massimo di 10 volte in un mese) 10 Giga+ dalla tua area clienti per avere 10 GB aggiuntivi ogni mese al costo di 6 euro. L’opzione si può disattivare quando si vuole

Sky Mobile più fibra o pay TV a marzo 2024

Pacchetti con Sky Mobile incluso Dettagli Pay TV Prova Sky Q con tutti pacchetti per la pay TV a 9 euro per 30 giorni: Intrattenimento Plus (Sky TV + Netflix Standard)

Sky Famiglia

Sky Kids

Sky Cinema con Paramount+

Sky Calcio

Sky Sport Fibra + Mobile navigazione fino a 1 Gbps in download in FTTH

Sky hub

SIM con minuti illimitati e 100 SMS + 150 GB in 5G

Attivazione gratis con acquisto online

Sky Mobile è disponibile anche in abbinamento alla pay TV o alla rete fissa. Sky WiFi vi permette di avere una connessione senza limiti alla massima velocità in fibra FTTH (Fiber to the Home). La rete dell’operatore è stata eletta dalla società di analisi indipendente Ookla la più stabile in Italia stando ai dati di Speedtest Intelligence. In alternativa è disponibile un collegamento in fibra misto rame o FTTC (Fiber to the Cabinet) fino a 300 Mbps in download in base alla distanza tra l’abitazione e la cabina stradale.

Per sapere se siete raggiunti dalla fibra potete verificare gratis la copertura su SOStariffe.it. Se state cercando un’offerta Internet Casa conveniente potete attivare il pacchetto:

Offerta Mobile + Sky Wifi

Navigazione sena limiti fino a 1 Gbps in download in FTTH

Sky Hub

SIM mobile con minuti illimitati, 100 SMS e 150 GB in 5G

Il prezzo è di 32,85 euro al mese per 12 mesi, invece di 37,85 euro al mese. L’attivazione è gratis acquistandola online, invece di 49 euro. La SIM costa 10 euro e vi verrà spedita gratuitamente a casa.

Alla vostra offerta Sky Mobile potete quindi aggiungere anche Prova Sky Q per guardare per 30 giorni al costo di 9 euro tutti i pacchetti di Sky per la pay TV senza vincoli e parabola: Intrattenimento Plus (Sky TV + Netflix Standard), Sky Famiglia, Sky Kids, Sky Cinema con Paramount+, Sky Calcio, Sky Sport. Scaduta la promozione potrete attivare un nuovo abbonamento personalizzandolo con i pacchetti che più vi piacciono in base alle offerte in corso.

