È un ottimo momento per attivare un nuovo abbonamento con Sky . Da questa settimana e fino al prossimo 20 di marzo , infatti, per i nuovi clienti che scelgono Sky c'è una promozione davvero interessante. Il bundle composto d a Sky TV, Netflix, Sky Cinema e Paramount Plus è ora disponibile in offerta a 19,90 euro al mese. Si tratta dell'offerta di intrattenimento più completa e conveniente sul mercato. Ecco come attivarla.

Se siete alla ricerca di un’offerta completa per l’intrattenimento domestico, la nuova promo di Sky è, senza dubbio, l’occasione giusta da sfruttare. Fino al prossimo 20 di marzo, infatti, è possibile attivare un abbonamento con Sky TV, Sky Cinema, Netflix e Paramount Plus beneficiando di uno sconto netto sul costo mensile. Per i nuovi clienti, infatti, è possibile accedere all’offerta al costo di 19,90 euro al mese invece di 44 euro. Lo sconto è valido per i primi 18 mesi e non ci sono vincoli da rispettare alla fine del periodo promozionale.

La promozione è disponibile tramite una semplice procedura di attivazione online. Vi basta, quindi, raggiungere il sito Sky, premendo sul box qui di sotto, e poi scegliere Acquista online per completare la sottoscrizione. C’è anche la possibilità di personalizzare l’abbonamento, con l’aggiunta di opzioni extra e altri pacchetti. Tutti i dettagli sono disponibili qui di sotto. Come sottolineato in apertura, c’è tempo fino al prossimo 20 marzo per attivare la promozione.

Sky TV e Netflix + Sky Cinema: i dettagli dell’offerta di marzo 2024

3 COSE DA SAPERE SULLA NUOVA PROMO SKY 1. C’è tempo fino al 20 marzo per l’attivazione 2. L’offerta è disponibile tramite attivazione online per i nuovi clienti 3. L’abbonamento è personalizzabile con vari pacchetti aggiuntivi

L’abbonamento disponibile in sconto oggi, tramite il sito di Sky, include i seguenti contenuti:

Sky TV , con tutte le serie TV, i programmi di intrattenimento e i documentari della programmazione Sky

, con tutte le serie TV, i programmi di intrattenimento e i documentari della programmazione Sky Sky Cinema, con accesso ai canali dedicati al cinema e a un ricco catalogo di film on demand; il pacchetto in questione include, senza costi aggiuntivi, anche Paramount Plus

con accesso ai canali dedicati al cinema e a un ricco catalogo di film on demand; il pacchetto in questione include, senza costi aggiuntivi, anche Netflix , con piano Base senza pubblicità e possibilità di passare ai piani Standard o Premium, rispettivamente al costo di 4 euro e 8 euro in più al mese

, con piano e possibilità di passare ai piani Standard o Premium, rispettivamente al costo di 4 euro e 8 euro in più al mese Sky Go per accedere (già da subito dopo l’attivazione) a tutti i contenuti dell’abbonamento Sky tramite smartphone, tablet oppure dal computer, in streaming

per accedere (già da subito dopo l’attivazione) a tutti i contenuti dell’abbonamento Sky tramite smartphone, tablet oppure dal computer, in streaming possibilità di personalizzare dell’abbonamento aggiungendo pacchetti come Sky Calcio (+5 euro al mese), Sky Kids (+5 euro al mese), Sky Sport (+16 euro al mese)

dell’abbonamento aggiungendo pacchetti come costo iniziale di 19 euro scegliendo Sky Q via Internet oppure di 99 euro con Sky Q via satellite

La promozione di Sky prevede un costo di 19,90 euro al mese invece di 44 euro. Lo sconto è valido per 18 mesi. Da notare, però, che non ci sono vincoli di permanenza alla fine del periodo promozionale. In sostanza, è sempre possibile, scaduto il periodo di prezzo scontato, passare a un’altra promozione Sky o anche richiedere la disattivazione (senza costi) dell’abbonamento proposto dalla Pay TV.

Per attivare la nuova promozione, valida fino al prossimo 20 marzo, potete seguire una semplice procedura online, accessibile tramite il link riportato qui di sotto.

Le altre offerte Sky

Oltre alla promozione descritta in precedenza, c’è un’altra offerta da tenere d’occhio. Questa soluzione comprende:

Sky TV

Sky Sport (per seguire la Champions League, la Formula 1 e molto altro ancora)

(per seguire la Champions League, la Formula 1 e molto altro ancora) Sky Go

L’offerta in questione prevede un costo di 24,90 euro al mese, con possibilità di aggiunta di altri pacchetti per arricchire ulteriormente i contenuti inclusi nell’abbonamento. Per accedere alle offerte è possibile premere sul link qui di sotto e seguire la procedura guidata. In questo caso, c’è tempo fino al 7 marzo per attivare l’offerta.

C’è un’altra promozione da considerare. Si tratta dell’offerta combinata che unisce la connessione Internet casa di Sky WiFi con l’abbonamento composto da Sky TV e Sky Cinema. Il costo complessivo è di 35,80 euro al mese per 18 mesi. Il pacchetto comprende:

Sky Wifi con connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 1 Gigabit in download e linea telefonica fissa

Sky TV + Sky Cinema (con Parmaount Plus) e Sky Go

La promozione è attivabile direttamente online, previa verifica della copertura della fibra ottica. Tutti i dettagli sono disponibili qui di sotto.

