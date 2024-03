Italia da record nel numero di telecamere per rilevare le i nfrazioni stradali : il 1 0% degli apparecchi automatici presenti del mondo si trovano nel nostro Paese. Percentuale che sale al 17% per tutti quelli attivi in Europa. Lo rileva il Codacons . L’associazione chiede al Governo che fine hanno fatto le regole sugli autovelox attese da 14 anni. Scopri la ricerca e come trovare le migliori polizze RC auto di marzo 2024 su SOStariffe.it .

Su infrazioni stradali e sicurezza del traffico, l’Italia si fregia di un primato: il 10% tra semafori intelligenti, autovelox e Tutor censiti nel mondo sono installati lungo la Penisola. Tradotto in numeri: nel nostro Paese ci sono 11.171 dei 111.451 apparecchi di rilevazione automatica delle multe (senza la presenza in loco delle forze dell’ordine) presenti nei cinque continenti. I dati arrivano dal Codacons, che riporta le statistiche ufficiali aggiornate della piattaforma specializzata Scdb.info che rileva gli autovelox presenti a livello globale.

Prima di passare ai raggi X lo studio del Coordinamento delle associazioni dei consumatori

Infrazioni stradali, Italia da primato per il numero di telecamere installate

AUTOVELOX E TELECAMERE PER LE MULTE: DOVE LE CIFRE Mondo 111.451 Europa 65.429 Russia 18.414 Brasile 17.614 Italia 11.171 Stati Uniti 7.973 Gran Bretagna 7.707 Germania 4.690 Francia 3.745

Come illustra la tabella qui sopra, ne hanno di più dell’Italia (con 11.171) solo la Russia con 18.414 strumenti automatici di rilevamento delle infrazioni e il Brasile (17.614). Ma sono Paesi che hanno un territorio molto più vasto ed esteso rispetto al nostro. Negli Stati Uniti se ne contano 7.973, mentre rimanendo in ambito europeo, tra i Paesi che registrano più autovelox e semafori intelligenti installati lungo le strade troviamo la Gran Bretagna (7.707) seguita da Germania (4.690) e Francia (3.745).

Il Codacons spiega che l’aumento di questi dispositivi di rilevamento automatici ha portato in Italia a un incremento generalizzato delle sanzioni stradali: “Nel 2023 i Comuni hanno incassato in totale oltre 1,5 miliardi di euro grazie alle multe, con una crescita del +23,7% sul 2019. A beneficiarne sono soprattutto i piccoli comuni, quelli cioè che più di tutti ricorrono allo strumento dell’autovelox per sanzionare gli automobilisti, e che hanno visto aumentare le entrate legate alle multe stradali di oltre il 50% rispetto al 2019“.

Il Codacons osserva che se, da un lato, è corretto punire chi viola il Codice della strada e supera i limiti di velocità, dall’altro anche il Governo dovrebbe fare la sua parte in tema di infrazioni stradali e rispettare gli impegni presi. Il Coordinamento delle associazioni dei consumatori chiede all’esecutivo Meloni: che fine ha fatto l’Osservatorio sulle multe stradali annunciato nell’estate 2023?

“Nonostante la crociata avviata dal Ministro Salvini contro autovelox e limiti di velocità, di tale Osservatorio, che fa capo proprio al Mit, non si è saputo più nulla – evidenzia il Codacons -. Un paradosso assurdo se si considerano i numeri sulle multe in aumento e l’esigenza di garantire trasparenza e correttezza ai cittadini“.

“E che dire poi della regolamentazione degli autovelox attesa oramai da 14 anni?”, si domanda ancora il Codacons, ricordando che queste norme servono per definire “le modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo“. Spiega il suo presidente Carlo Rienzi: “Comuni ed enti locali, i cui bilanci beneficiano enormemente dei proventi delle sanzioni stradali, hanno fatto di tutto per ritardare l’emanazione del provvedimento, in modo da avere carta bianca sulla collocazione degli autovelox sul territorio“. Denuncia che è “una vergogna nazionale che ha portato alla disastrosa situazione odierna”. E, infine, Rienzi anticipa che il Codacons è pronto “ad avviare una class action contro lo Stato per l’inottemperanza alle disposizioni del Parlamento“.

