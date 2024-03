Se non potete fare a meno di consumare Giga come se non ci fosse un domani, forse è arrivato il momento di fare bene i conti per evitare di restare senza traffico dati prima della fine del mese. Basta appassionarsi troppo a una serie TV in streaming per finire i Giga prima del tempo ed essere costretti a pagare cifre altissime per continuare a navigare. La migliore soluzione al problema è senza dubbio una SIM dati con Internet illimitato.

SIM dati con Internet illimitato: le migliori offerte di marzo 2024

Offerte solo dati con Giga illimitati Gigabyte Costo mensile 1 TIM Giga Power Famiglia (solo clienti fisso) illimitati in 5G con TIM Unica Power primo mese gratis, poi 5,99 €/mese 2 TIM 5G Power Famiglia (solo clienti fisso) 5 GB in 5G o illimitati con TIM Unica Power primo mese gratis, poi 9,99 €/mese 3 Bronze Plus di Vodafone 70 GB in 5G o illimitati con Smart Pay 9,99 €/mese 4 Family+ di Vodafone (solo clienti fisso) illimitati in 5G 9,99 €/mese 5 TIM Giga Power 50 50 GB in 4G (100 GB a 99 cent in più) o illimitati con TIM Unica Power primo mese gratis, poi 9,99 €/mese 6 TIM Giga Power 100 100 GB in 5G (200 GB a 99 cent in più) o illimitati con TIM Unica Power primo mese gratis, poi 14,99 €/mese 7 Infinito di Vodafone illimitati fino a 10 Mbps in download 24,99 €/mese 8 Unlimited 5G di WindTre illimitati in 5G con Priority Access 29,99 €/mese 9 Infinito Black Edition di Vodafone illimitati in 5G alla massima velocità 39,99 €/mese

Tra le migliori offerte di telefonia mobile per avere una SIM dati con Internet illimitato c’è sicuramente TIM 5G Power Famiglia. Con questa offerta di TIM, riservata a chi è già suo cliente per la rete fissa, potete infatti avere minuti, SMS e Giga illimitati in 5G fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload per un massimo di 6 SIM con l’attivazione di TIM Unica Power.

Al canone mensile di 9,99 euro al mese per l’offerta mobile dovrete aggiungere 1,90 euro al mese, che vi verranno addebitati direttamente in bolletta. Vi ricordiamo che se l’acquistate online il primo mese e attivazione sono gratis acquistando online TIM 5G Power Famiglia. Se però abbinate almeno 3 SIM a TIM Unica Power entro il 23/3/24 il prezzo è azzerato. La promozione include anche altri vantaggi come:

sconti sui migliori smartphone

una seconda SIM con un’offerta TIM 5G Power a partire da 9,99 euro al mese

a partire da 3 mesi gratis di TIMVISION con Disney+ Standard con pubblicità , poi 6,99 euro al mese

, poi 6,99 euro al mese 35% di sconto per arredare la propria casa con Design Mania

per arredare la propria casa con TIM Voce WiFi per chiamare e ricevere telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a qualsiasi rete Wi-Fi

I Giga illimitati in 5G restano attivi fino a quando non si recede dalla rete fissa, altrimenti diventeranno inclusi solo 5 GB al mese. Il costo della SIM è di 10 euro con 5 euro di traffico incluso. In negozio potete però richiedere un’eSIM al prezzo di 10 euro. Per attivare le offerte di TIM potrete poi eseguire più comodamente la verifica dell’identità tramite SPID.

In realtà TIM Unica Power si può abbinare a qualsiasi offerta solo dati se si è già clienti dell’operatore per la rete fissa. A marzo potete scegliere tra:

TIM Giga Power Famiglia con 5 GB in 4G che diventano illimitati in 5G con TIM Unica Power a 5,99 euro al mese . Può attivarla solo chi ha già la rete fissa

con 5 GB in 4G che diventano a . Può attivarla solo chi ha già la rete fissa TIM Giga Power 50 con 50 GB in 4G (100 GB a 99 cent in più al mese) che diventano illimitati in 5G con TIM Unica Power a 9,99 euro al mese . Il primo mese è gratis per i nuovi clienti con acquisto online

con 50 GB in 4G (100 GB a 99 cent in più al mese) che diventano a . Il con acquisto online TIM Giga Power 100 con 100 GB in 5G (200 GB a 99 cent in più al mese) che diventano illimitati in 5G con TIM Unica Power a 14,99 euro al mese. Il primo mese è gratis per i nuovi clienti con acquisto online

Con le offerte solo dati di TIM avete incluso anche uno sconto per acquistare una TIM Cam a 3 euro o un modem Wi-Fi 4G a partire da 29,90 euro.

Anche Vodafone permette di scegliere tra differenti offerte per Internet illimitato come:

Bronze Plus con minuti e SMS illimitati e 70 GB in 4G che diventano illimitati in 5G con addebito automatico su conto corrente o carta di credito (Smart Pay). Il prezzo è di 9,99 euro al mese . Il contributo per l’attivazione è di 1 cent mentre la SIM è gratis acquistandola online. Può attivarla chi richiede la portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come CoopVoce, Fastweb Mobile, PosteMobile e altri

con minuti e SMS illimitati e 70 GB in 4G che diventano con addebito automatico su conto corrente o carta di credito (Smart Pay). Il prezzo è di . Il contributo per l’attivazione è di 1 cent mentre la SIM è gratis acquistandola online. Può attivarla chi richiede la da o alcuni operatori virtuali selezionati come e altri Family+ con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G a 9,99 euro al mese . Attivazione, SIM e spedizione sono gratuite. Può attivarla solo chi ha già la rete fissa

con a . Attivazione, SIM e spedizione sono gratuite. Può attivarla solo chi ha già la rete fissa Infinito con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G fino a 10 Mbps in download a 24,99 euro al mese con Smart Pay . Il contributo per l’attivazione è di 6,99 euro mentre la SIM è gratuita acquistandola online

con fino a 10 Mbps in download a . Il contributo per l’attivazione è di 6,99 euro mentre la SIM è gratuita acquistandola online Infinito Black Edition con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G alla massima velocità a 39,99 euro al mese con Smart Pay. Il contributo per l’attivazione è di 6,99 euro mentre la SIM è gratuita acquistandola online

I clienti di Vodafone per la telefonia mobile possono poi attivare Internet Unlimited con inclusa una connessione in fibra fino a 2,5 Gbps in download a 22,90 euro al mese, invece di 24,90 euro al mese. Avrete incluso anche un buono Amazon da 100 euro. L’attivazione è gratis fino al 6/3/24.

Infine, potete attivare la seguente offerta di WindTre:

Unlimited 5G con minuti illimitati, 200 SMS e Giga illimitati in 5G alla massima velocità con Giga Full Speed e Priority Pass a 29,99 euro al mese con addebito automatico su conto corrente o carta di credito (Easy pay). Potete aggiungere anche uno smartphone 5G a partire da zero euro al mese. Se l’acquistate online e scegliete di pagare in 24 rate da 2,80 euro al mese, l’operatore vi applicherà uno sconto pari alle rate per l’attivazione per tutta la rateizzazione. La condizione è quella di mantenere l’offerta attiva per 24 mesi. La SIM costa 10 euro.

Anche i già clienti di WindTre per il mobile hanno uno sconto sulla fibra. Per loro Super Fibra con una connessione fino a 2,5 Gbps in download in FTTH (Fiber to the Home) e 12 mesi di Amazon Prime inclusi costa 22,99 euro al mese, invece di 24,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 39,99 euro. Potete attivare l’offerta al seguente link dopo aver verificato la copertura con SOStariffe.it.

SIM dati con Internet illimitato: le offerte alternative con tanti Giga inclusi a marzo 2024

Offerte solo dati con tanti Giga Gigabyte Costo mensile 1 Kena Dati Promo 300GB di Kena Mobile 300 GB in 4G fino a 60 Mbps + 50 GB con autoricarica 11,99 €/mese 2 Very 300 Giga di Very Mobile

300 GB in 4G 11,99 €/mese 3 Cube Full di WindTre 150 GB in 4G 12,99 €/mese 4 ho. Solo Dati 13,99 di ho. Mobile (solo già clienti) 300 GB in 4G fino a 60 Mbps 13,99 €/mese 5 Dati 300 di Iliad 300 GB in 4G 13,99 €/mese 6 Giga Speed Plus di Vodafone 150 GB in 4G con Smart Pay (altrimenti 100 GB) 13,99 €/mese 7 Very 500 Giga di Very Mobile

500 GB in 4G 13,99 €/mese

Dato che avere una SIM dati con Internet illimitato non è esattamente semplice, potreste invece valutare di attivare comunque un’offerta tutto incluso. A marzo ci sono diverse offerte a prezzi convenienti che prevedono tanti Giga, più che sufficienti anche per i clienti più “spreconi” quando si parla di traffico dati, tra cui scegliere:

1. Kena Dati Promo

300 GB in 4G fino a 60 Mbps in download

fino a 60 Mbps in download 50 GB in più al mese con autoricarica

15 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di Kena Mobile costa 11,99 euro al mese, invece di 13,99 euro al mese. Attivazione, SIM e spedizione sono gratuite.

2. Very 300 Giga di Very Mobile

300 GB in 4G Full Speed

14,8 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di Very Mobile costa 11,99 euro al mese, invece di 13,99 euro al mese, con la promozione Giga SPECIAL! fino al 14/3/24. Il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro mentre SIM e spedizione sono gratuite. L’operatore vi permette poi di richiedere online un’eSIM senza costi aggiuntivi.

3. Cube Full con Easy Pay di WindTre

150 GB in 4G

ZTE WebCube. 4G+ NEXT incluso

L’offerta di WindTre costa 12,99 euro al mese con Easy Pay. Il contributo per l’attivazione è azzerato acquistandola online e mantenendo la promozione attiva per 24 mesi. La SIM costa 10 euro.

4. ho. Solo Dati

chiamate a 19 cent al minuto e SMS a 29 cent

300 GB in 4G fino a 60 Mbps in download

fino a 60 Mbps in download 17 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di ho. Mobile costa 13,99 euro al mese per i già clienti o 15,99 euro al mese per tutti gli altri. Dovrete aggiungere anche l’acquisto di una ricarica rispettivamente da 14 euro e 16 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo. Il contributo per l’attivazione è di 3,99 euro mentre SIM e spedizione sono gratuite. Con l’iniziativa Soddisfatti ho. Rimborsati si può provarla per un mese e decidere poi se continuare o richiedere online il recesso con due clic senza costi aggiuntivi insieme al rimborso di tutte le spese sostenute.

Se la si acquista online è incluso anche uno sconto per l’acquisto su Amazon.it di dispositivi TP-Link come un router basic TL-MR6400 (10 euro di sconto), router advance Archer MR550 (15 euro di sconto) o sistema mesh Deco E4 3-pack (20 euro di sconto).

5. Dati 300 di Iliad

chiamate a 28 cent al minuto e SMS a 28 cent

300 GB in 4G/4G+

15 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di Iliad costa 13,99 euro al mese per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro mentre SIM e spedizione sono gratuite. Potete invece richiedere online un’eSIM al costo di 9,99 euro.

6. Giga Speed Plus 100 di Vodafone

150 GB in 4G con Smart Pay (altrimenti 100 GB)

L’offerta di Vodafone costa 13,99 euro al mese con Smart Pay. Il contributo per l’attivazione è di 10 euro mentre la SIM è gratis acquistandola online

7. Very 500 Giga di Very Mobile

500 GB in 4G Full Speed

17 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta costa 11,99 euro al mese, invece di 13,99 euro al mese, con la promozione Giga SPECIAL! fino al 14/3/24. Il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro mentre SIM e spedizione sono gratuite.

Per confrontare queste offerte con quelle di altri operatori potete utilizzare gratuitamente il comparatore di SOStariffe.it per trovare la soluzione più conveniente in base alle vostre reali esigenze ed abitudini di consumo. Potrete poi attivarla comodamente online cliccando sul tasto “Scopri”, che vi re-indirizzerà verso il sito dell’operatore da cui completare l’acquisto.

