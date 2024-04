RC auto in aumento : i premi delle assicurazioni per i veicoli sono cresciuti del +6,2% nel 2023 rispetto al 2022. Lo ha rilevato l’ Ania . Scopri i dati riscontrati dall'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici e le offerte per risparmiare su una polizza auto ad aprile 2024 con il comparatore di SOStariffe.it .

Nuova stangata per gli automobilisti, con le RC auto in aumento in Italia. Secondo i dati forniti da Ania, nel 2023 si è registrato un aumento dei premi delle polizze auto del +6,2% rispetto all’anno precedente. Dai dati raccolti dall’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici emerge che i premi pagati dai proprietari di veicoli sono stati nel complesso 13,4 miliardi di euro nel nostro Paese lo scorso anno.

Di fronte all’impennata dei prezzi RC Auto, è caccia alle polizze auto che facciano risparmiare sul premio finale. In questa esplorazione delle soluzioni con il miglior rapporto qualità/prezzo, il comparatore di SOStariffe.it per assicurazioni auto è un valido e prezioso aiuto digitale.

Questo strumento gratuito, infatti, mette a confronto le proposte disponibili sul mercato, formulando dei preventivi “su misura” (ossia sulla base dei tuoi dati) per trovare l’assicurazione auto più conveniente tra i partner. Puoi anche richiedere un’assistenza telefonica senza costi e senza impegno all’acquisto, chiamando il numero verde 800 999 565. Vai al link qui sotto per calcolare subito, in pochi click, il preventivo per una polizza auto vantaggiosa ad aprile 2024:

Scopri le polizze auto di aprile 2024»

RC auto in aumento: le cifre della ricerca di Ania ad aprile 2024

RC AUTO IN AUMENTO: LA RICERCA

nel 2023 rispetto al 2022 13,4 miliardi di € raccolti nel 2023 Premi delle polizze auto delle imprese assicurative nazionali ed extra europee in Italia +4,3% nel 2023 rispetto al 2022

nel 2023 rispetto al 2022 12,1 miliardi di € raccolti nel 2023 Premi delle polizze auto delle imprese assicurative europee in Italia +29,7% nel 2023 rispetto al 2022

nel 2023 rispetto al 2022 1,3 miliardi di € raccolti nel 2023

Dalla fotografia in cifre del mercato delle assicurazioni auto scattata dall’Ania e relativa al 2023 si evidenzia che c’è stato un incremento dei premi del +6,2% rispetto al 2022. Gli italiani hanno pagato in totale premi assicurativi della RC auto pari a 13,4 miliardi di euro.

Per quanto riguarda le imprese assicurative nazionali ed extra-europee, Ania ha registrato negli scorsi dodici mesi un aumento dei premi del ramo RC auto pari al +4,3%, pari a un monte totale di 12,1 miliardi di euro.

“La crescita del ramo RC auto – spiegano da Ania – deve essere inquadrata nel nuovo contesto economico e finanziario venutosi a creare, in particolare, a seguito delle tensioni geopolitiche internazionali che hanno avuto un impatto significativo sul fattore esogeno dell’inflazione e di conseguenza sull’andamento generale del costo dei sinistri. In sostanza, l’aumento del volume premi nel 2023 – a fronte di un parco di veicoli assicurati sostanzialmente invariato – è funzione di una lieve contrazione della frequenza sinistri (-1,3%) e di un aumento di oltre il 5% del loro costo medio”. Per quanto concerne, invece, le compagnie assicurative europee che operano in Italia, Ania ha accertato che i premi del ramo RC auto (pari a circa 1,3 miliardi di euro) sono risultati in aumento del +29,7% nel 2023 rispetto all’anno precedente. Assicurazioni auto: come risparmiare sul premio della polizza ad aprile 2024

Se sei un automobilista che vuole risparmiare sulla polizza auto, un aiuto ti arriva dal comparatore per assicurazioni auto di SOStariffe.it, che consente di avere un preventivo sulla base delle migliori offerte fra i partner ad aprile 2024. Per trovare la proposta più conveniente basta che inserisci la targa della tua auto e pochi altri dati, in modo da avviare subito la comparazione e trovare un preventivo vantaggioso per la polizza auto.

C’è da osservare che i preventivi formulati dal tool digitale e gratuito di SOStariffe.it sono personalizzati sulla base dei tuoi dati. Infatti, sono richiesti:

dati anagrafici, come età e Comune di residenza;

caratteristiche del veicolo per il quale si vuole attivare la polizza;

dati assicurativi (come la classe di merito).

Puoi scegliere tra la sola polizza RC auto (obbligatoria per circolare) e un pacchetto che includa anche le varie garanzie accessorie che invece sono facoltative. Per esempio, puoi optare per:

kasko;

atti vandalici;

incendio e furto;

cristalli;

tutela legale;

eventi atmosferici;

assistenza stradale.

Una volta inserite tutte queste opzioni, avrai il costo del premio finale dell’assicurazione auto e una serie di preventivi ordinati dal più conveniente a quello meno economico. A questo proposito, non dimenticare che non è possibile individuare una polizza auto che sia la migliore in assoluto, ma occorre valutare, caso per caso, quali siano le opzioni più vantaggiose sulla base dei dati che hai inserito.

