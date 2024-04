A giugno 2024 scatta il pagamento di una quota extra per gli abbonati che scelgano la condivisione password Disney Plus con parenti e amici. Si partirà solo in alcuni Paesi e in alcuni mercati, mentre da settembre si andrà a pieno regime. Tutto quello che c’è da sapere sul giro di vite Disney Plus e come trovare le migliori offerte pay TV di aprile 2024 proposte dai partner di SOStariffe.it .

Dopo l’annuncio della “stretta” sulla condivisione password Disney Plus, la piattaforma di streaming online del brand Disney si prepara a lanciare una nuova operazione: da giugno 2024, “solo in alcuni Paesi e in alcuni mercati”, gli abbonati che vorranno condividere il proprio account con parenti e amici lo potranno fare, ma dovranno pagare un costo aggiuntivo per sbloccare questa opzione.

Lo ha anticipato Bob Iger, l’amministratore delegato della Disney, in un’intervista rilasciata alla CNBC, il canale americano di notizie economiche. A settembre 2024, la stessa opzione sarà poi estesa a tutti gli abbonati. Non è ancora chiaro se l’Italia sia uno dei mercati scelti per la prima o la seconda fase dell’operazione che accompagna il giro di vite della società sugli account condivisi.

Condivisione password Disney plus: opzione a pagamento da giugno 2024

Intervistato dal network statunitense CNBC, l’amministratore delegato della Disney, Bob Iger, ha detto che la società è pronta a far scattare l’operazione che consentirà agli abbonati di condividere le password del proprio account con qualcuno al di fuori del nucleo familiare pagando “una tariffa aggiuntiva”, anche se non è stato ancora chiarito il dettaglio relativo al costo.

“A giugno lanceremo la nostra prima vera iniziativa di condivisione delle password”, ha detto Bob Iger, chiarendo che questa opzione sarà inizialmente garantita “solo in alcuni Paesi e in alcuni mercati”, mentre l’estensione di questa possibilità a tutti gli abbonati scatterà da settembre 2024. Non è ancora dato sapere quando sarà possibile per gli spettatori italiani procedere con l’attivazione della condivisione delle password a un prezzo aggiuntivo.

Con questa mossa, il colosso statunitense dell’intrattenimento in streaming punta a seguire le orme del suo grande rivale, Netflix, che ha messo in atto il giro di vite sulla condivisione di uno stesso account nel 2023. Netflix concede la facoltà di pagare una quota extra al mese (4,99 euro al mese) per aggiungere un ulteriore spettatore al di fuori del proprio nucleo familiare.

Condivisione password Disney plus: le offerte ad aprile 2024

DISNEY PLUS: I PIANI DISNEY PLUS: LE TARIFFE Piano Standard con pubblicità 5,99 €/mese Piano Standard senza pubblicità 8,99 €/mese oppure 89,99 €/anno Piano Premium 11,99 €/mese oppure 119,99 €/anno

In attesa di capire quando gli abbonati italiani dovranno procedere al pagamento di un sovrapprezzo per la condivisione delle password, ecco i tre diversi piani di abbonamento che la piattafo1rma streaming firmata Disney permette di attivare ad aprile 2024 nel nostro Paese. Si può sottoscrivere un piano Standard (in due versioni) o un piano Premium:

Standard con pubblicità inclusa a 5,99 euro al mese . Essa prevede la visione di contenuti in Full HD, due accessi in contemporanea alla piattaforma, audio 5.1 e stereo;

inclusa a . Essa prevede la visione di contenuti in Full HD, due accessi in contemporanea alla piattaforma, audio 5.1 e stereo; Standard (senza pubblicità) a 8,99 euro al mese oppure 89,90 euro per un anno : contenuti in Full HD, due accessi in contemporanea alla piattaforma, audio 5.1 e stereo, possibilità di download per la visione offline;

a oppure : contenuti in Full HD, due accessi in contemporanea alla piattaforma, audio 5.1 e stereo, possibilità di download per la visione offline; Premium, che costa 11,99 euro al mese oppure 119,90 euro per un anno. Ecco le principali caratteristiche: contenuti in 4K HDR, quattro accessi alla piattaforma, audio Dolby Atmos, possibilità di download per la visione offline.

