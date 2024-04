Agli italiani piace Netflix. Secondo il motore di ricerca di film e serie TV in streaming JustWatch, nei primi tre mesi del 2024, quella del gigante americano di Los Gatos (California) è stata la piattaforma di contenuti on demand più utilizzata dai consumatori da nord a sud della Penisola. Con una quota di mercato pari al 30%, Netflix si è aggiudicato il primo gradino del podio della speciale classifica dei servizi in streaming più amati in Italia, seguito da Prime Video (28%) e Disney+ (18%).

Netflix conquista il podio dello streaming in Italia ad aprile 2024

Netflix da primato in Italia. È questa piattaforma di streaming online la più utilizzata dai consumatori di casa nostra. La classifica è stata stilata da JustWatch, che ha passato ai raggi X le richieste degli utenti che controllano il suo motore di ricerca per verificare la disponibilità sulle piattaforme streaming di contenuti specifici. Ricerche effettuate nei primi tre mesi del 2024.

Secondo la graduatoria che ne è emersa, sul podio dei servizi streaming più utilizzati sale Netflix (con il 30% degli utenti), seguito da:

Amazon Prime Video (28%)

Disney+ (18%);

NowTV di Sky (7%);

Paramount+ (5%);

Infinity di Mediaset (4%);

Timvision (4%);

gli altri servizi (5%).

Secondo queste cifre, emerge come i primi tre player sul podio dei servizi più usati a inizio 2024 coprano una fetta considerevole di pubblico: esse detengono il 76% della quota di mercato.

In particolare, la leadership di Netflix sembra non essere stata scalfita dalla decisione del colosso di Los Gatos di procedere anche in Italia con lo stop alla condivisione delle password. Sulle sue orme anche Disney+: recentemente, l’amministratore delegato della Disney, Bob Iger, ha confermato che da giugno 2024 scatterà il piano della società statunitense di introdurre l’opzione a pagamento per gli abbonati che vogliano condividere il proprio account Disney+ con qualcuno che non faccia parte dello stesso nucleo familiare.

Facendo un confronto con l’analisi di JustWatch relativa all’andamento del mercato nel primo trimestre del 2023, si nota che Netflix ha mantenuto saldamente il suo primo posto in classifica, ma la quota di utenti in un anno è rimasta ferma al 30%. In rialzo, invece, di un punto percentuale la quota di penetrazione di Amazon Prime Video (nei primi 3 mesi del 2023 era al 27%, quest’anno al 28%).

A crescere di più nel raffronto con l’anno precedente sono stati gli spettatori di Timvision, passati dal 2% nel 2023 al 4% nel 2024. Anche NowTV, il servizio streaming di Sky, è cresciuto di un punto percentuale (era al 6% nel primo trimestre 2023) nell’arco di 12 mesi.

