Fastweb e WindTre avrebbero iniziato questo mese lo spegnimento delle frequenze del 3G per far spazio al 4G . Scopri cosa cambia per gli utenti e le migliori offerte degli operatori

Fastweb ha informato i suoi clienti di telefonia mobile sul progressivo spegnimento delle reti 3G. Nello specifico, ad aprile verranno spente le frequenze 2100 MHz mentre resterà attiva la banda 900 MHz. L’obiettivo di questo processo è quello di concentrare più risorse sul 4G per fornire ai clienti un servizio ancora più performante. Bisogna sottolineare che alcuni clienti di Fastweb Mobile si connettono alla rete di WindTre. TIM così come Vodafone ha completato la dismissione della sua rete 3G mentre WindTre e Iliad dovrebbero iniziare lo spegnimento delle reti l’anno prossimo.

Fastweb e WindTre spengono il 3G: le ultime novità di aprile 2024

Fastweb aveva inserito sul suo sito un avviso dal titolo “Novità su rete mobile“, poi rimosso, destinato ai suoi clienti che utilizzano la rete di WindTre sia agli utenti diretti di quest’ultimo e degli altri operatori che utilizzano la stessa rete: “Allo scopo di favorire una migliore esperienza con i servizi di nuova generazione, a partire da marzo 2024 e fino ad aprile 2024 sarà avviata una progressiva riduzione della banda dedicata al servizio 3G, che prevede lo spegnimento della frequenza 2100MHz e il mantenimento della banda 900MHz. Tale circostanza avverrà contemporaneamente con l’accensione della stessa frequenza in tecnologia 4G, più performante. Il processo di sostituzione coinvolgerà, progressivamente, tutto il territorio nazionale“.

“I clienti interessati da questa novità – recita la nota – sono unicamente coloro che utilizzano uno smartphone 3G o uno smartphone 4G che non supporta il VoLTE (Voice over LTE). Questo poiché chi possiede uno smartphone non ancora abilitato alla tecnologia 4G potrebbe riscontrare dei rallentamenti nella navigazione Internet, oltre a non poter utilizzare la connessione dati durante le conversazioni telefoniche. Al contrario, chi utilizza un dispositivo dotato di 4G che non supporta la tecnologia VoLTE potrà continuare a navigare in internet su rete 4G ma non potrà utilizzare la connessione dati durante le conversazioni telefoniche“.

Fastweb poi spiega cosa cambierà: “Se utilizzi una SIM Fastweb con uno smartphone 3G potrai continuare a effettuare chiamate e inviare SMS ma potresti riscontrare difficoltà a navigare su Internet. I Clienti che risultano in possesso di un apparato in tecnologia 3G riceveranno una comunicazione personale con maggiori informazioni. I dispositivi in tecnologia 4G non abilitati al VoLTE – continua l’operatore – useranno la Rete 3G per telefonare e inviare SMS, mentre continueranno a navigare in Internet con la Rete 4G. A questi Clienti, non sarà più garantita la possibilità di navigare mentre si effettua una chiamata voce. Per tutti gli altri dispositivi connessi alla Rete Mobile (4G o 5G che supportano il VoLTE), la continuità di Servizio sarà garantita senza alcun cambiamento rispetto alla situazione attualmente in essere. Le Offerte e le Opzioni attive sulle SIM inserite in apparati 3G o 4G che non supportano il VoLTE, continueranno ad essere fruibili dai clienti senza alcun cambiamento nelle Condizioni Economiche“.

I clienti di Fastweb che hanno uno smartphone 3G o 4G che non supporta il VoLTE, ovvero la tecnologia per chiamate di alta qualità anche mentre si naviga su Internet e si utilizzano le app in contemporanea, stanno già ricevendo da marzo una comunicazione personale in merito al passaggio di frequenze con maggiori informazioni.

Fastweb e WindTre: le migliori offerte di aprile 2024

Le offerte mobile di Fastweb Minuti, SMS e Gigabyte Costo mensile Fastweb Mobile minuti illimitati, 100 SMS + 150 GB anche in 5G 7,95 €/mese Fastweb Mobile Full minuti illimitati, 100 SMS + 200 GB anche in 5G 9,95 €/mese Fastweb Mobile Maxi minuti illimitati, 100 SMS + 300 GB anche in 5G 11,95 €/mese

Fastweb e WindTre hanno lavorato insieme per la realizzazione di una rete 5G condivisa che recentemente è stata premiata come la più veloce in Italia dalla società di analisi indipendente Ookla. La copertura è garantita in tutte le grandi città come Milano, Torino e Roma. L’obiettivo dell’azienda è quello di raggiungere il 90% del territorio italiano entro il 2025.

Per confrontare le offerte di Fastweb e WindTre con quelle di altri operatori potete utilizzare gratuitamente il comparatore di SOStariffe.it. Vi basteranno pochi clic per creare il vostro personale profilo di consumo e selezionare così la migliore soluzione in base alle vostre esigenze. Potrete poi attivarla comodamente online cliccando sul tasto “Scopri”, che vi re-indirizzerà verso il sito dell’operatore da cui completare l’acquisto.

Tutte le offerte 5G di Fastweb Mobile sono senza vincoli né costi nascosti. Se non siete soddisfatti potete quindi disattivarle in qualsiasi momento senza il pagamento di penali o spese aggiuntive per la disattivazione della linea. Ad aprile potete scegliere tra:

Fastweb Mobile

minuti illimitati e 100 SMS

150 GB anche in 5G

9 GB per navigare in roaming in Ue

i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

Il prezzo è di 7,95 euro al mese senza vincoli.

Attiva Fastweb Mobile »

Fastweb Mobile Full

minuti illimitati e 100 SMS

200 GB anche in 5G

11 GB per navigare in roaming in Ue

FastwebUP Plus Mobile

i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

Il prezzo è di 9,95 euro al mese senza vincoli. Con FastwebUP Plus Mobile avete inclusi ogni mese:

16 minuti di utilizzo gratuito sul noleggio di monopattini elettrici Helbiz

5 euro di sconto su giochi, console, accessori, toys, merchandise e trading cards di Gamestop

un mese di abbonamento G+ a La Gazzetta dello Sport

a 5 euro di sconto su una spesa minima di 25 euro con Deliveroo

Attiva Fastweb Mobile Full »

Fastweb Mobile Maxi

minuti illimitati e 100 SMS

300 GB per navigare anche in 5G

per navigare anche in 5G 13 GB per navigare in roaming in Ue

FastwebUP Plus Mobile

Assistenza Pet con Quixa inclusa

i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

Il prezzo è di 11,95 euro al mese senza vincoli. Con l’assicurazione Assistenza Pet avete inclusi servizi come assistenza h24 in telemedicina da parte di un veterinario, consegna gratuita dei farmaci e rimborso spese in caso di smarrimento. Il cane o il gatto devono avere un’età compresa tra 3 mesi e 10 anni compiuti. L’assicurazione di rinnova annualmente insieme all’offerta mobile.

Attiva Fastweb Mobile Maxi »

Per tutte le offerte sopra descritte non è previsto un contributo per l’attivazione ma la SIM costa 10 euro. La spedizione è gratuita e riceverete la SIM direttamente nella buca delle lettere entro un massimo di cinque giorni lavorativi. In alternativa potete richiedere in negozio un’eSIM al costo di 10 euro. Per attivare l’offerta potrete poi effettuare la verifica dell’identità non solo tramite video identificazione ma anche più comodamente con SPID o CIE (Carta d’Identità Elettronica),

Alla vostra SIM mobile potete aggiungere anche un’offerta energia a canone bloccato per 5 anni di Fastweb Energia (fino a 4.000 kWh all’anno) a partire da 40 euro al mese e uno smartphone a rate senza anticipo con finanziamento Findomestic a tasso zero (salvo approvazione). Ad esempio potete avere Samsung Galaxy S24 a partire da 42,45 euro al mese per 20 rate o iPhone 15 a partire da 44,45 euro al mese per 20 rate. Potrete ritirare comodamente il vostro nuovo telefono in negozio.

Le offerte fisso di WindTre

Super Fibra Caratteristiche Navigazione fino a 2,5 Gbps in FTTH Chiamate illimitate Costo mensile 24,99 €/mese

22,99 €/mese per i già clienti mobile Attivazione 39,99 €

Per quanto riguarda WindTre, invece, anche questo operatore permette di scegliere tra diverse tariffe mobile interessanti con il vantaggio che attivandole si può accedere alla sua offerta Internet casa con uno sconto di 4 euro al mese. L’operatore vi propone una connessione senza limiti in fibra FTTH (Fiber to the Home) alla massima velocità in tutte le principali città. In alternativa potete richiedere un collegamento in FTTC (Fiber to the Cabinet) o fibra misto rame per navigare fino a 300 Mbps in download in base alla distanza tra l’abitazione e la cabina stradale.

Super Fibra

navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload in FTTH

chiamate illimitate

modem Wi-Fi 6 incluso (5,99 euro al mese per 48 mesi già incluso nel canone mensile)

Giga illimitati fino a 3 SIM della famiglia

possibilità di abbinare Unlimited Special con minuti e Giga illimitati al costo di 7,99 euro al mese dopo l’attivazione della fibra

Dopo aver verificato gratis la copertura su SOStariffe.it, potrete attivare l’offerta a 24,99 euro al mese, invece di 26,99 euro. Se siete già clienti mobile di WindTre il prezzo diventa di 22,99 euro al mese con 12 mesi di Amazon Prime inclusi. Chi ha la rete fissa e una SIM mobile può accedere gratuitamente anche al servizio WiFi Calling per chiamare e ricevere telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete Wi-Fi conosciuta.

Attiva Super Fibra di WindTre »

