WindTre e Iliad non hanno ancora iniziato lo switch off 2023 . Scopri quando i due operatori inizieranno a spegnere le vecchie reti e le loro migliori offerte

Switch Off 3G: a quando per WindTre e Iliad? Le ultime a Settembre 2023

La maggior parte degli operatori di telefonia mobile ha completato da tempo lo switch off 3G, dirottando quindi tutte le risorse prima destinate alla tecnologia meno recente verso le reti 4G e 5G. Lo spegnimento del 3G, che resterà comunque come canale per le emergenze, permetterà di aumentare la copertura e garantire ai clienti un segnale più stabile e veloce.

Iliad e WindTre al contrario non hanno nemmeno avviato lo switch off 3G e pare che non abbiano nessuna fretta. Le due aziende però hanno creato lo scorso gennaio una joint venture paritetica chiamata Zefiro Net che si occuperà della gestione congiunta delle reti di entrambi gli operatori nelle aree a bassa intensità abitativa.

Switch off 3G: le ultime novità sui principali operatori di settembre 2023

Operatori Switch off della rete 3G Vodafone Completato nel febbraio del 2021 TIM Completato il 15 ottobre 2022 WindTre Dovrebbe iniziare nel 2025 Iliad Dato che si appoggia in parte alla rete di WindTre potrebbe iniziare nel 2025

TIM e Vodafone hanno già effettuato lo switch off 3G prima della fine del 2022 e quindi in caso di assenza della rete in 4G o 5G si può accedere solo a quella 2G. Se si prova a bloccare la ricezione del telefono in 3G si viene indirizzati in automatico verso la modalità “solo chiamate di emergenza”. Ovviamente lo spegnimento delle reti 3G a coinvolto anche i rispettivi operatori virtuali, ovvero Kena Mobile per TIM e ho. Mobile per Vodafone.

Quando WindTre farà lo switch off 3G?

Tutti i dettagli sull’offerta fisso Super Fibra Qual è la velocità di navigazione fino a 2,5 Gbps in download in FTTH Le chiamate sono incluse? Sì e sono illimitate ma non per i già clienti mobile Quanto costa? 26,99 €/mese per sempre o 22,99 €/mese per sempre per i già clienti mobile

WindTre in realtà non ha dato informazioni ufficiali in merito a quando avvierà lo switch off 3G ma stando ad alcuni rumors le operazioni di spegnimento delle reti non dovrebbe iniziare prima del 2025. I piani dell’operatore saranno fortemente influenzati da EQT, il fondo svedese che ha acquistato da CK Hutchinson le quote di maggioranze di una nuova società che gestisce le reti del marchio di telefonia mobile.

Se siete clienti di WindTre per la telefonia mobile potete attivare la sua offerta Internet Casa a un prezzo più vantaggioso:

Super fibra

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download sulla fibra FTTH

chiamate illimitate

modem con supporto al Wi-Fi 6

Il costo sarebbe di 26,99 euro al mese ma per i già clienti mobile scende a 22,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 39,99 euro o 49,99 euro per l’installazione nelle Aree Bianche.

Scopri l’offerta fibra di WindTre »

Diventare clienti di WindTre per la rete fissa vi permette poi di avere Giga illimitati fino a 3 SIM mobile della famiglia.

Confronta le offerte di WindTre »

Quando Iliad farà lo switch off 3G?

Le offerte mobile di Iliad Minuti, SMS e Gigabyte Costo mensile Giga 100 minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G/4G+ 7,99 €/mese Giga 150 minuti e SMS illimitati e 150 GB anche in 5G 9,99 €/mese Dati 300 minuti e SMS a consumo e 300 GB in 4G/4G+ 13,99 €/mese

Iliad quando è arrivata in Italia poco più di cinque anni fa ha utilizzato le reti di WindTre in RAN Sharing per il 3G e il 4G. I due operatori sono quindi strettamente connessi per la gestione delle infrastrutture per la telefonia mobile. Anche Iliad non ha dato informazioni ufficiali sullo switch off 3G ma è presumibile che segua la stessa roadmap di WindTre e iniziare quindi a spegnere le vecchie reti non prima del 2025.

Iliad permette di scegliere tra tante offerte mobile interessanti senza vincoli né costi nascosti. Attivandole avete inclusi tutti i servizi di base più richiesti (segreteria telefonica, un sistema per la verifica del credito, Ti ho chiamato e Hotspot per condividere la connessione Internet con altri dispositivi). Se non siete soddisfatti potete sempre disattivarle in ogni momento senza penali o costi aggiuntivi. In più data l’assenza di rimodulazioni il prezzo è fisso per sempre.

Per confrontare le offerte di Iliad con quelle di altri operatori potete utilizzare gratis il comparatore di SOStariffe.it. Basta costruire il proprio profilo di consumo, inserendo alcune informazioni sulle vostre necessità in termini di comunicazione, per avere tutte le informazioni che vi servono per scegliere la proposta più economica e adatta a voi. Potrete poi attivarla comodamente online cliccando sull’apposito tasto “Scopri”, che vi re-indirizzerà verso il sito dell’operatore da cui completare l’acquisto.

La tariffa giusta per te Quanti Minuti? A consumo A consumo 200 500 Illimitati Quanti SMS? A consumo A consumo 50 100 Illimitati Quanti GB? Almeno 1 GB 1 10 30 50+ CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Ecco le migliori offerte di Iliad che si possono attivare a settembre:

Giga 100

minuti e SMS illimitati

100 GB per navigare in 4G/4G+

per navigare in 4G/4G+ 8 GB per navigare in roaming in Ue

Il costo è di 7,99 euro al mese per sempre.

Attiva qui Giga 100 di Iliad »

Giga 150

minuti e SMS illimitati

150 GB per navigare anche in 5G in oltre 3.000 Comuni in tutta Italia

per navigare anche in 5G in oltre 3.000 Comuni in tutta Italia 10 GB per navigare in roaming in Ue

Il costo è di 9,99 euro al mese per sempre.

Attiva Giga 150 di Iliad »

Se attivate un’offerta mobile di Iliad da 9,99 euro al mese con pagamento automatico su conto corrente o carta di credito come Giga 150 avrete incluso anche uno sconto di 5 euro al mese sull’offerta Internet Casa di Iliad. In base alla copertura potrete accedere alla fibra ottica FTTH in due diverse varianti al prezzo di 19,99 euro al mese per sempre, invece di 24,99 euro al mese. Il contributo per l’installazione della linea fissa è di 39,99 euro. IliadBox include:

una connessione senza limiti fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in upload con tecnologia EPON (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi) o fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload con quella GPON

chiamate illimitate

attivazione

modem Wi-Fi in comodato d’uso gratuito

Potete aggiungere anche fino a 4 Wi-Fi Extender per estendere la portata del segnale al costo di 1,99 euro al mese per ogni dispositivo o l’antivirus McAfee Multi Access a 2,99 euro al mese.

Attiva l’offerta fibra di Iliad »

Dati 300

chiamate a 28 cent al minuto e SMS a 28 cent

300 GB per navigare in 4G/4G+

per navigare in 4G/4G+ 13 GB per navigare in roaming in Ue

Il costo è di 13,99 euro al mese per sempre.

Attiva Dati 300 di Iliad »

Per tutte le offerte di Iliad il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro una tantum mentre SIM e spedizione sono gratuite. In alternativa potete richiedere online un’eSIM al costo di 9,99 euro. Se avete finito i Giga inclusi potente continuare a navigare pagando 90 cent ogni 100 MB ma solo in caso di effettivo utilizzo. Se vi trovate all’estero e non volete restare senza traffico dati potete attivare una delle seguenti promozioni:

5G extra di traffico dati per Ue oltre a quelli già inclusi nella propria offerta a 3,99 euro per un mese

oltre a quelli già inclusi nella propria offerta a 5G extra di traffico dati per la Svizzera oltre a quelli già inclusi nella propria offerta a 4,99 euro per un mese

Per l’acquisto della SIM dovrete completare una breve procedura di registrazione sul sito dell’operatore. In questa fase è possibile richiedere la portabilità del numero, che verrà eseguita gratuitamente da Iliad entro un massimo di tre giorni lavorativi. La SIM vi verrà spedita entro un massimo di 2-5 giorni lavorativi direttamente a casa nella cassetta delle lettere.

Per scaricare l’eSIM, invece, dovrete inquadrare con la fotocamera del telefono il QR Code presente nell’email di conferma della registrazione. Potete farlo comunque in qualsiasi altro momento anche dall’Area Personale. Per la configurazione dovrete poi inserire il codice segreto e seguire le indicazioni sullo schermo. L’attivazione dell’offerta avviene in seguito alla video identificazione. Vi verrà richiesto quindi di realizzare un breve video, che vi richiederà meno di 3 minuti, in cui si mostrano alcuni documenti di riconoscimento.

