Per risparmiare in bolletta in vista dell'autunno, ecco la classifica delle migliori tariffe energia elettrica di settembre 2023 stilata dal comparatore di SOStariffe.it .

Tariffe per consumatori di energia elettrica: le offerte di Settembre 2023

Tra prezzi di benzina alle stelle, stangata sulle rate dei mutui e il carrello della spesa che si fa più pesante, le famiglie italiane sono a caccia di tariffe energia elettrica che le aiutino ad alleggerire le bollette, soprattutto in vista dei nuovi aumenti previsti con l’arrivo della stagione fredda.

In questa corsa alla convenienza, uno strumento indispensabile per orientarsi nella selva di offerte luce proposte dai gestori energetici del Mercato Libero è il comparatore di SOStariffe.it per offerte luce, accessibile premendo il pulsante verde qui sotto:

Usare il tool di SOStariffe.it è semplice e intuitivo: basta inserire il dato proprio consumo annuale di elettricità (sempre consultabile in una bolletta recente) oppure stimarlo tramite i filtri integrati nel comparatore per ottenere un elenco aggiornato delle migliori tariffe energia elettrica di settembre 2023 per quel profilo di consumo.

Tariffe energia elettrica: quale costa meno a Settembre 2023?

NOME FORNITORE NOME OFFERTA PREZZO LUCE SPESA MENSILE 1 Sorgenia Next Energy Sunlight Luce 0,1218 €/kWh 67,92 euro 2 Octopus Energy Octopus Flex 0,1278 €/kWh 70,17 euro 3 Illumia Luce Flex Web 0,1168 €/kWh 70,30 euro

Di seguito prendiamo in considerazione le tre soluzioni luce che il comparatore di SOStariffe.it ha restituito come le più vantaggiose a settembre 2023 per il profilo di una “famiglia tipo” che registri un consumo annuo di 2.700 kWh di energia elettrica (con potenza impegnata di 3 kW).

Ricordiamo che le 3 offerte passate ai raggi X assicurano tutte l’accesso alle condizioni tariffarie del mercato all’ingrosso (legate all’andamento dell’indice PUN), eventualmente maggiorate di un contributo al consumo stabilito da ciascun fornitore. In tabella, i prezzi dell’energia elettrica si riferiscono al valore del PUN di agosto 2023 (l’ultimo a disposizione), con già incluso il contributo al consumo (se previsto) applicato dal fornitore.

Next Energy Sunlight Luce di Sorgenia

Nella rosa delle offerte luce più convenienti di settembre 2023 brilla quella messa a punto da Sorgenia:

prezzo dell’energia all’ingrosso PUN + 0,010 €/kWh di contributo al consumo;

di contributo al consumo; 7,60 euro al mese di contributo fisso mensile per costi di commercializzazione. Sono però previsti sconti progressivi fino al 20% per gli anni successivi così da premiare la fedeltà dei clienti;

per gli anni successivi così da premiare la fedeltà dei clienti; 40 euro di sconto in bolletta con l’attivazione di entrambe le forniture luce e gas con Sorgenia (offerta dual fuel);

in bolletta con l’attivazione di entrambe le forniture luce e gas con Sorgenia (offerta dual fuel); possibilità di beneficiare di uno sconto sull’attivazione della fibra Sorgenia per navigare da casa a 2,5 Gbps in download su rete FTTH: la fibra Sorgenia costerebbe 21, 90 euro al mese per i già clienti luce e gas (anziché 26,90 euro al mese);

per navigare da casa a 2,5 Gbps in download su rete FTTH: la fibra Sorgenia costerebbe per i già clienti luce e gas (anziché 26,90 euro al mese); 10% di sconto sulla ricarica della propria auto elettrica scaricando l’ app MyNextMove di Sorgenia, con una mappa aggiornata in tempo reale delle colonnine di ricarica auto più vicine alla propria posizione;

sulla ricarica della propria auto elettrica scaricando l’ di Sorgenia, con una mappa aggiornata in tempo reale delle auto più vicine alla propria posizione; accesso gratuito a Beyond Energy , il servizio di monitoraggio dei consumi per ottimizzare l’utilizzo dell’energia elettrica in casa e ridurre i consumi;

, il servizio di monitoraggio dei consumi per ottimizzare l’utilizzo dell’energia elettrica in casa e ridurre i consumi; possibilità di accumulare sconti aggiuntivi portando amici e conoscenti in Sorgenia : 25 euro per ciascuna attivazione, 50 euro se l’attivazione è di una doppia fornitura;

: 25 euro per ciascuna attivazione, 50 euro se l’attivazione è di una doppia fornitura; energia proveniente da fonti rinnovabili;

spesa mensile stimata per la “famiglia tipo”: 67,92 euro.

Maggiori dettagli sulla promozione di Sorgenia sono consultabili cliccando al link di seguito:

Octopus Flex Monoraria di Octopus Energy

Octopus Energy, il brand dell’energia sostenibile nato nel Regno Unito nel 2016 e sbarcato in Italia nell’estate 2022, scommette sulle seguenti condizioni tariffarie:

prezzo dell ‘ energia all’ingrosso PUN + 0,016 €/kWh di contributo al consumo;

‘ all’ingrosso di contributo al consumo; 6,50 euro di contributo fisso mensile per costi di commercializzazione (slegati quindi dai consumi). L’importo complessivo è pari a di 78 euro all’anno;

tariffazione monoraria (l’energia elettrica ha lo stesso prezzo nell’arco delle 24 ore);

(l’energia elettrica ha lo stesso prezzo nell’arco delle 24 ore); sconto #Octofriends : per ogni amico portato in Octopus Energy si beneficerà di uno sconto di 20 euro in fattura; a sua volta ogni amico diventato cliente Octopus Energy, usando il codice sconto #Octofriends, otterrà un bonus di 30 euro in bolletta;

: per ogni amico portato in Octopus Energy si beneficerà di uno sconto di 20 euro in fattura; a sua volta ogni amico diventato cliente Octopus Energy, usando il codice sconto #Octofriends, otterrà un bonus di 30 euro in bolletta; assistenza telefonica ai clienti con un tempo di attesa inferiore ai 2 minuti;

energia elettrica prodotta al 100% da fonti rinnovabili;

spesa stimata per la “famiglia tipo”: 70,17 euro al mese.

Per saperne di più su Octopus Flex Monoraria, clicca sul pulsante verde di seguito:

Luce Flex di Illumia

Anche Illumia, il family business italiano con quartier generale a Bologna e 500mila clienti, propone una soluzione luce molto conveniente a settembre 2023 per le seguenti ragioni:

prezzo dell’energia all’ingrosso PUN + 0,005 €/kWh di contributo al consumo;

+ di contributo al consumo; contributo fisso mensile per costi di commercializzazione e vendita pari a 10 euro al mese (per un totale di 120 euro all’anno);

(per un totale di 120 euro all’anno); opzione di scelta tra tariffa monoraria e bioraria : la seconda è più vantaggiosa per chi utilizzi i grandi elettrodomestici di casa in prevalenza nelle ore serali e nei fine settimana;

: la seconda è più vantaggiosa per chi utilizzi i grandi elettrodomestici di casa in prevalenza nelle ore serali e nei fine settimana; energia verde opzionale al costo di 3 euro al mese;

in fase di sottoscrizione dell’offerta, è possibile ordinare un kit di 10 lampadine a Led Illumia a luce calda e 2 confezioni di pile ultra power Illumia, pagando 2 euro al mese per 24 rate (senza interessi);

per 24 rate (senza interessi); i già clienti Illumia luce e gas hanno la possibilità di attivare gratuitamente la fibra Illumia per navigare da casa a 1 Gbps in download su rete FTTH al prezzo di 19,99 euro al mese;

per navigare da casa a 1 Gbps in download su rete FTTH al prezzo di 19,99 euro al mese; spesa mensile stimata per la “famiglia tipo”: 70,30 euro.

Per una panoramica dell’offerta, ecco il link di riferimento:

