Scopri come attivare l'offerta Iliad WiFi Casa con navigazione senza limiti fino a 5 Gbps in FTTH e chiamate illimitate senza vincoli e prezzo fisso per sempre. I già clienti mobile possono averla a prezzo scontato

Iliad ha lanciato la sua offerta Internet Casa appena l’anno scorso ma ha già raggiunto traguardi straordinari nel campo della rete fissa. Nel primo semestre del 2023 ha registrato 18mila nuovi abbonati netti rispetto al primo trimestre dello stesso anno e ha quindi superato le 149mila linea attive per una quota di mercato superiore al 3,5%. La copertura poi è stata ulteriormente estesa con l’accordo con Fastweb, che segue quelli con OpenFiber e Fibercop, permettendole di raggiungere 10 milioni di unità abitative.

Quanto è veloce la tua ADSL? Città SPEEDTEST Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Iliad WiFi Casa: caratteristiche e come attivarla a settembre 2023

Tutti i dettagli sull’offerta fisso IliadBox Qual è la velocità di navigazione fino a 5 Gbps in download in FTTH EPON Le chiamate sono incluse? Sì e sono illimitate Quanto costa? 24,99 €/mese per sempre o 19,99 €/mese per sempre per i già clienti mobile con offerta da 9,99 €/mese e pagamento automatico

L’offerta Iliad WiFi Casa non prevede vincoli né costi nascosti. Non ci sono penali o spese aggiuntive in caso di disattivazione. Potete quindi recedere in qualsiasi momento senza problemi. Il prezzo poi è fisso per sempre così come la composizione della tariffa. In base alla copertura potete accedere a diverse tipologie di fibra ottica. Clicca qui per verificarla gratis su SOStariffe.it.

IliadBox

navigazione illimitata fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in upload (suddivisi tra Wi-Fi e porte Ethernet) in FTTH EPON o fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload in FTTH GPON

chiamate illimitate fissi e mobili in Italia e 60 destinazioni all’estero

attivazione inclusa

modem IliadBox con supporto al Wi-Fi di ultima generazione in comodato d’uso gratuito

L’offerta Iliad WiFi Casa costa 24,99 euro al mese per sempre ma per i già clienti mobile con offerta da 9,99 euro al mese e pagamento automatico diventa di 19,99 euro al mese per sempre. Il contributo per l’installazione della linea è di 39,99 euro. In fase di registrazione dovrete selezionare la data dell’appuntamento con il tecnico di OpenFiber. Il pagamento è previsto solo con carta di credito o debito.

Attiva l’offerta fibra di Iliad »

Il modem IliadBox, eletto prodotto dell’anno 2023 nella categoria Servizi e Telecomunicazioni, permette di guardare film o serie TV in streaming, videochiamare, scaricare file e giocare online anche contemporaneamente su più dispositivi senza interruzioni.

Per gestire la vostra linea basta scaricare gratuitamente l’app IliadBox Connect che include le seguenti funzioni:

Gestire i propri dispositivi

Controllare il corretto funzionamento della rete e verificare quali dispositivi utilizzano più banda

Condividere l’accesso Wi-Fi inviando in pochi secondi il codice QR di accesso via mail o SMS

Pianificare gli orari di accesso al Wi-Fi per diversi dispositivi

Creare profili personalizzati per i diversi membri della famiglia

Alla vostra offerta Iliad WiFi Casa potete aggiungere anche:

fino a 4 WiFi Extender per ampliare la portata del segnale e raggiungere ogni stanza della casa a 1,99 euro al mese per ciascun dispositivo, che si connette in automatico alla banda migliore e si sposta senza problemi verso il miglior access point. Anche l’installazione è automatica, basta collegarlo a una presa elettrica per iniziare a navigare.

per ampliare la portata del segnale e raggiungere ogni stanza della casa a per ciascun dispositivo, che si connette in automatico alla banda migliore e si sposta senza problemi verso il miglior access point. Anche l’installazione è automatica, basta collegarlo a una presa elettrica per iniziare a navigare. L’antivirus McAfee Multi Access a 2,99 euro al mese per la protezione completa fino a 5 dispositivi (PC, Mac, smartphone e tablet) contro le principali minacce online, furto di dati personali e app a rischio. Il pacchetto comprende anche un sistema di gestione delle password, supporto tecnico e aggiornamenti

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte Abbiamo preso in carico la tua richiesta! Un nostro esperto ti contatterà per aiutarti a trovare l'offerta giusta per te. Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Iliad WiFi Casa: come avere lo sconto sulla fibra a settembre 2023

Le offerte mobile di Iliad Minuti, SMS e Gigabyte Costo mensile Voce minuti e SMS illimitati e 40 MB in 4G/4G+ 4,99 €/mese Giga 100 minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G/4G+ 7,99 €/mese Giga 150 minuti e SMS illimitati + 150 GB anche in 5G 9,99 €/mese Dati 300 minuti e SMS a consumo e 300 GB in 4G/4G+ 13,99 €/mese

C’è un modo per avere uno sconto di 5 euro al mese sull’offerta Iliad WiFi Casa insieme a un piano di telefonia mobile molto conveniente senza vincoli né costi nascosti. Se infatti attivate una SIM mobile di Iliad da 9,99 euro al mese con pagamento automatico su conto corrente o carta di credito potete avere la rete fissa a 19,99 euro al mese con prezzo fisso per sempre.

Per avere lo sconto potete quindi oggi attivare l’offerta 5G di Iliad chiamata Giga 150. L’operatore raggiunge in 4G/4G+ il 99% della popolazione italiane mentre con la sua rete di ultima generazione arriva a una copertura di oltre 3mila Comuni, comprese tutte le città oltre i 90mila abitanti.

Tutte le offerte mobile dell’operatore low cost includono i servizi di base come segreteria telefonica, un sistema per la verifica del credito, Ti ho chiamato per non perdere nemmeno una telefonata e Hotspot per condividere la connessione con altri dispositivi. Se non siete soddisfatti potete sempre disattivare la tariffa in qualsiasi momento senza penali o costi aggiuntivi. Anche per le offerte mobili il prezzo è fisso per sempre. Potete attivare lo sconto sulla fibra direttamente dall’Area Personale Fibra.

Giga 150

minuti e SMS illimitati

150 GB per navigare anche in 5G

per navigare anche in 5G 10 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 9,99 euro al mese per sempre. L’attivazione è di 9,99 euro una tantum mentre SIM e spedizione sono gratuite. In fase di registrazione potete in alternativa richiedere online un’eSIM al costo di 9,99 euro e la portabilità del numero, che verrà eseguita senza costi da Iliad entro un massimo di 3 giorni lavorativi.

Attiva Giga 150 di Iliad »

La SIM vi verrà consegnata direttamente a casa da Poste Italiane entro 2-5 giorni lavorativi. Per scaricare l’eSIM, invece, basta inquadrare con la fotocamera dello smartphone il QR Code presente nell’email di riepilogo inviata dall’operatore. Per completare la configurazione dovrete poi inserire il codice segreto e seguire le indicazioni sullo schermo. Si può comunque scaricare l’eSIM in qualsiasi momento dall’Area Personale. Per l’attivazione dell’offerta dovrete poi effettuare la video identificazione, che vi richiederà meno di 3 minuti.

Se avete esaurito i Giga inclusi nel piano potete continuare a navigare al prezzo di 90 cent ogni 100 MB, solo in caso di effettivo utilizzo. Se invece non volete rimanere senza traffico dati quando siete all’estero ci sono due opzioni ad hoc per chi è in viaggio:

5G extra di traffico dati per Ue oltre a quelli già inclusi nella propria offerta a 3,99 euro per un mese

oltre a quelli già inclusi nella propria offerta a 5G extra di traffico dati per la Svizzera oltre a quelli già inclusi nella propria offerta a 4,99 euro per un mese

Iliad dispone poi di tante altre offerte mobili convenienti, anche se non consentono di avere uno sconto sulla fibra. Per confrontarle con quelle di altri operatori potete utilizzare gratuitamente il comparatore di SOStariffe.it. In pochissimi secondi potete avere tutte le informazioni necessarie per avere la certezza di attivare la proposta più economica in base alle vostre esigenze e abitudini di consumo. Potrete poi attivarla comodamente online cliccando sul tasto “Scopri”, che vi re-indirizzerà verso il sito dell’operatore da cui completare l’acquisto.

La tariffa giusta per te Quanti Minuti? A consumo A consumo 200 500 Illimitati Quanti SMS? A consumo A consumo 50 100 Illimitati Quanti GB? Almeno 1 GB 1 10 30 50+ CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Giga 100

minuti e SMS illimitati

100 GB per navigare in 4G/4G+

per navigare in 4G/4G+ 8 GB per navigare in roaming in Ue

Il costo è di 7,99 euro al mese per sempre.

Attiva Giga 100 di Iliad »

Dati 300

chiamate a 28 cent al minuto e SMS a 28 cent

300 GB per navigare in 4G/4G+

per navigare in 4G/4G+ 13 GB per navigare in roaming in Ue

Il costo è di 13,99 euro al mese per sempre.

Attiva Dati 300 di Iliad »

Anche per queste offerte l’attivazione è di 9,99 euro una tantum mentre SIM e spedizione sono gratuite.