Su SOStariffe.it la mappa delle migliori offerte gas a prezzo fisso per proteggersi da eventuali impennate dei beni energetici in vista dell’autunno. Ecco le top offerte di settembre 2023.

Con i listini gas al TTF di Amsterdam in fermento e il prezzo del gas all’ingrosso sui 35 euro al megawattora, le famiglie italiane stanno spostando il radar della convenienza verso le offerte gas a prezzo fisso del Mercato Libero.

Questa tipologia di tariffe assicura ai consumatori un prezzo della materia prima (espresso in costo metano al metro cubo) che rimane fisso per un certo periodo di tempo. Il punto di forza? Il costo della materia prima resta stabile per tutta la durata del vincolo contrattuale (almeno 12 mesi) anche nel caso di rialzo dei costi della materia prima all’ingrosso. Ciò assicura uno “scudo di protezione” contro l’instabilità del mercato energetico.

Come trovare le offerte gas a prezzo fisso più competitive del Mercato Libero? Utilizzando il comparatore di SOStariffe.it, che setaccia le proposte dei gestori energetici che operano nel regime di libera concorrenza e individuano le soluzioni più vantaggiose sulla base del profilo di consumo di ciascun nucleo familiare.

Migliori offerte gas a prezzo fisso: le opzioni a Settembre 2023

NOME FORNITORE NOME OFFERTA PREZZO LUCE/GAS SPESA IN BOLLETTA NeN Gas Special 48 0,7000 €/Smc 140,78 €/mese Argos Argos Gas Naturale Fissa 0,7100 €/Smc 143,91 €/mese A2A Energia Click Gas 0,7200 €/Smc 146,61 €/mese

La classifica delle soluzioni gas a prezzo bloccato a settembre 2023 è stata stilata sul profilo di consumo di una “famiglia tipo” che utilizzi 1.400 Smc di gas all’anno, con fornitura attiva nel comune di Milano. I lettori che non conoscano il proprio consumo annuo possono facilmente calcolarlo impostando i filtri integrati nel comparatore di SOStariffe.it, accessibili dal widget qui sotto:

Gas Special 48 di NeN

Di seguito passiamo sotto la lente d’ingrandimento le condizioni tariffarie (in esclusiva con SOStariffe.it) dell’offerta gas messa a punto da NeN:

prezzo fisso per 12 mesi: 0,7100 €/Smc ;

; 8 euro al mese di contributo fisso per costi di commercializzazione (96 euro è la spesa totale annua)

di contributo fisso per costi di commercializzazione (96 euro è la spesa totale annua) bonus di benvenuto di 48 euro (4 euro al mese per 12 mesi);

(4 euro al mese per 12 mesi); sistema di fatturazione con rata fissa mensile stabilita in fase di attivazione dell’offerta, sulla base del consumo dell’utente, e valida per 12 mesi;

stabilita in fase di attivazione dell’offerta, sulla base del consumo dell’utente, e valida per 12 mesi; fornitura smart grazie ai canali digitali di NeN (App e area clienti del sito internet): così è possibile monitorare i consumi, gestire i pagamenti, consultare i documenti importanti, tutto da remoto.

La spesa stimata mensile per la “famiglia tipo” è pari a 140,78 euro. Per procedere con l’attivazione, clicca sul pulsante verde di seguito:

Scopri NeN Gas Special 48 »

Gas naturale Fissa di Argos

Anche Argos propone una tariffa in esclusiva per i lettori di SOStariffe.it. Ecco le caratteristiche:

prezzo bloccato per 12 mesi: 0,7000 €/Smc ;

; contributo fisso per spese di commercializzazione: 8,33 euro al mese (circa 99 euro all’anno per la fornitura gas);

(circa 99 euro all’anno per la fornitura gas); App ArgosConnectEnergy per gestire da remoto la propria fornitura grazie alla possibilità di visualizzare contratti, scaricare bollette, effettuare pagamenti e inviare autoletture;

per gestire da remoto la propria fornitura grazie alla possibilità di visualizzare contratti, scaricare bollette, effettuare pagamenti e inviare autoletture; duplice modalità di pagamento delle bollette: tramite addebito bancario o bollettino postale.

La “famiglia tipo” che scegliesse l’offerta di Argos pagherebbe 143,91 euro al mese per la fornitura metano. Cliccando sul pulsante verde di seguito, è possibile procedere con l’attivazione dell’offerta:

Scopri Gas Naturale Fissa di Argos »

Click Gas di A2A

Anche A2A Energia entra nella rosa dei fornitori energetici che propone un’offerta metano a prezzo fisso vantaggiosa a settembre 2023. Ecco i punti di forza di questa offerta, attivabile solo online:

prezzo fisso per 12 mesi: 0,7200 €/Smc ;

; costo fisso mensile per spese di commercializzazione: 9,50 euro al mese (114 euro all’anno);

al mese (114 euro all’anno); possibilità di attivare la fornitura di luce e gas anche con WhatsApp, oltre a molteplici canali digitali e fisici.

La spesa stimata per una “famiglia tipo” è pari a 146,61 euro al mese in bolletta. Clicca sul link qui sotto per tutti i dettagli sulla promozione:

SCOPRI A2A CLICK GAS »

