Scopri le offerte TIM tutto compreso per chi è già cliente dell'operatore. Se avete una SIM e la rete fissa avrete ulteriori vantaggi come Giga illimitati in 5G per la famiglia e uno sconto sulla fibra

TIM non è tra gli operatori che dimentica di premiare chi è già suo cliente, soprattutto se ha deciso di sceglierlo sia per la telefonia mobile sia per la rete fissa. Con le offerte TIM tutto compreso i clienti convergenti possono infatti avere uno sconto sulla fibra e Giga illimitati in 5G per tutta la famiglia. Bisogna poi sottolineare i tanti vantaggi di TIM Party. Per i clienti più fedeli ci sono sconti e promozioni sui prodotti e servizi dei partner dell’operatore e la possibilità di vincere un Samsung Galaxy S24 Ultra oltre a maglie e palloni autografati e biglietti per la partite.

Offerte TIM tutto compreso per già clienti: le migliori di aprile 2024

Le offerte TIM per vecchi clienti Minuti, SMS e Gigabyte Costo mensile TIM 5G Power Famiglia minuti illimitati e 200 SMS + Giga illimitati in 5G con TIM Unica Power (altrimenti 5 GB) primo mese gratis, poi 9,99 €/mese TIM Young 5G minuti illimitati e 200 SMS + 100 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica 9,99 €/mese TIM 5G Power Smart minuti illimitati e 1000 SMS + 50 GB in 5G 14,99 €/mese con TIM Ricarica Automatica

Con le offerte TIM tutto compreso avrete un piano mobile dall’eccellente rapporto qualità prezzo. Se ancora non siete passati al 5G potete attivare l’apposita opzione 5G On al costo di 5 euro. In alternativa sono disponibili una serie di offerte 5G per tutti i gusti con cui navigare fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload in tutte le principali città italiane e località turistiche. In negozio potete anche richiedere un’eSIM al costo di 10 euro. Per l’attivazione dell’offerta c’è poi la possibilità di effettuare la necessaria verifica dell’identità anche tramite SPID per una maggiore comodità.

TIM 5G Power Famiglia

minuti illimitati e 200 SMS

giga illimitati in 5G fino a 6 SIM con TIM Unica Power (altrimenti 5 GB)

Se siete già clienti di TIM per la rete fissa potete attivare questa offerta al costo di 9,99 euro al mese. Il primo mese e attivazione sono gratis se l’acquistate online. La SIM fisica costa 10 euro ma con 5 euro di traffico incluso.

Per avere Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM (anche se non intestate al titolare della rete fissa) e 6 GB aggiuntivi al mese per il roaming in Ue dovete attivare TIM Unica Power al costo di 1,90 euro al mese, che vi verranno addebitati direttamente in bolletta. Se però abbinate alla promozione almeno 3 SIM entro il 27/4/24 il prezzo è azzerato. Con TIM Unica Power avrete anche altri vantaggi come sconti su alcuni modelli di smartphone e TIMVISION con Disney+ Standard con pubblicità gratis per 3 mesi (poi 6,99 euro al mese).

TIM Young 5G

minuti illimitati e 200 SMS

100 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 50 GB con credito residuo)

con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 50 GB con credito residuo) 20 GB per il roaming nei Paesi Ue

Se invece avete meno di 25 anni potete attivare questa offerta al costo di 9,99 euro al mese. L’attivazione è gratis acquistandola online. La SIM costa 10 euro con 5 euro di traffico incluso. Se convincete un amico a passare a TIM Young riceverete fino a 30 euro di bonus. L’offerta si può anche personalizzare con le seguenti opzioni:

50 GB in più al mese a 99 cent in più al mese

a 99 cent in più al mese 100 GB su Google One per 3 mesi a 1,99 euro in più al mese

a 1,99 euro in più al mese TIM Games per avere giochi per console su smartphone e TV a 5 euro in più al mese

per avere giochi per console su smartphone e TV a 5 euro in più al mese TIM One Number per avere lo stesso numero di telefono su smartphone e smartwatch a 99 cent in più al mese

TIM 5G Power Smart

minuti illimitati e 1000 SMS

50 GB in 5G

16 GB per il roaming nei Paesi Ue (altrimenti 18 GB con credito residuo)

Accesso prioritario alla rete di TIM

100 GB di backup su Google One per 3 mesi (poi 1,99 euro al mese)

TIM Navigazione Sicura

Il prezzo di questa offerta è di 14,99 euro al mese con TIM Ricarica Automatica o 16,99 euro al mese con addebito su credito residuo. La SIM costa 10 euro con 5 euro di traffico incluso. Il contributo per l’attivazione è di 19,99 euro per i già clienti. Con attiva TIM Unica Power potete avere una seconda SIM con TIM 5G Power Smart a 9,99 euro al mese.

Offerte TIM tutto compreso con smartphone incluso ad aprile 2024

Smartphone disponibili Prezzo a rate con TIM Prezzo di listino iPhone 15 a partire da 29 €/mese per 30 rate

per 30 rate a partire da 26 €/mese per 30 rate con Super Valuta

per 30 rate con fino a 90 € di risparmio 979 € iPhone 15 Plus a partire da 34 €/mese per 30 rate

per 30 rate a partire da 31 €/mese per 30 rate con Super Valuta

per 30 rate con fino a 90 € di risparmio 1.129 € iPhone 15 Pro a partire da 36 €/mese per 30

per 30 a partire da 33 €/mese per 30 rate con Super Valuta

per 30 rate con fino a 90 € di risparmio 1.239 € iPhone 15 Pro Max a partire da 46 €/mese per 30 rate

per 30 rate a partire da 43 €/mese per 30 rate con Super Valuta

per 30 rate con fino a 90 € di risparmio 1.489 € Samsung Galaxy S24 26 €/mese per 30 mesi

a partire da 21 €/mese per 30 rate con Super Valuta

per 30 rate con fino a 150 € di risparmio a partire da 929,90 € Samsung Galaxy S24+ 34 €/mese per 30 mesi

a partire da 29 €/mese per 30 rate con Super Valuta

per 30 rate con fino a 150 € di risparmio a partire da 1.189,90 € Samsung Galaxy S24 Ultra 44 €/mese per 30 mesi

a partire da 39 €/mese per 30 rate con Super Valuta

per 30 rate con fino a 150 € di risparmio a partire da 1.499,90 €

Nota: i prezzi si riferiscono al taglio base da 128 GB (256 GB per iPhone Pro Max e Galaxy S23 Ultra)

Alle offerte TIM tutto compreso potete anche abbinare uno smartphone a rate senza anticipo e pagare con finanziamento TIMFin a tasso zero (salvo approvazione) con addebito su carta di credito/debito o conto corrente. L’operatore non accetta invece carte prepagate o emesse all’estero. I già clienti per la rete fissa possono richiedere la domiciliazione in bolletta delle rate. La spedizione è gratis ma per alcuni modelli è previsto anche il ritiro presso oltre 200 negozi in tutta Italia. Ad aprile potete acquistare modelli molto richiesti come iPhone 15 a partire da 29 euro al mese per 30 rate o Samsung Galaxy S24 a partire da 26 euro al mese per 30 rate.

Con TIM Rivaluta Smartphone potete dare in permuta un vecchio cellulare per avere uno sconto sul finanziamento. Con la Promo Super Valuta fino al 5/5/24 potete ottenere una ulteriore super valutazione dell’usato per acquistare iPhone 15 a partire da 26 euro al mese per 30 rate. Con la Promo Samsung, invece, fino al 14/4/24 avrete anche sconto di 3 euro al mese sul prezzo insieme alla super valutazione dell’usato per avere Samsung Galaxy S24 a partire da 26 euro al mese per 30 rate.

In caso di recesso anticipato o passaggio ad altro operatore prima della fine del finanziamento, dovrete comunque corrispondere a TIM tutte le rate residue. Entro 14 giorni dal ritiro del dispositivo si può invece esercitare il diritto di ripensamento e riconsegnare al gestore il telefono senza costi aggiuntivi insieme a tutti gli accessori contenuti nella confezione.

Sconto sulla rete fissa con le offerte TIM tutto compreso ad aprile 2024

Caratteristiche della rete fissa TIM WiFi Power Smart Navigazione fino a 2,5 Gbps in download in FTTH Chiamate illimitate (solo online) Costo mensile 30,90 €/mese

24,90 €/mese con un’offerta dati attiva a partire da 9,99 €/mese Attivazione Gratis fino al 10/4/24

Se siete già clienti di TIM per il mobile potete usufruire di uno sconto di 6 euro al mese per l’attivazione della sua offerta Internet Casa. Con TIM potete navigare senza limiti alla massima velocità sulla fibra FTTH (Fiber to the Home) in oltre 1.500 Comuni in tutta Italia. La rete ha una latenza inferiore a 6 millisecondi e ciò permette di giocare online, lavorare da remoto o accedere a contenuti in streaming in altissima qualità senza ritardi nel segnale o blocchi. Per sapere se siete raggiunti dalla fibra, potete verificare gratis la copertura con SOStariffe.it.

TIM WiFi Power Smart

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload in FTTH (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi)

chiamate illimitate (solo con acquisto online)

modem TIM Hub+ Executive (10 euro al mese per 24 rate)

TIM Navigazione Sicura

Il prezzo della fibra per i già clienti mobile con attiva un’offerta dati da 9,99 euro al mese è di 24,90 euro al mese con domiciliazione e conto online, invece di 30,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis acquistandola online entro il 10/4/24, invece di 39,90 euro.

I clienti fisso e mobile possono poi utilizzare gratuitamente il servizio TIM Voce WiFi per chiamare e ricevere telefonate anche senza segnale mobile se connessi a una rete Wi-Fi conosciuta.

Alla rete fissa potete anche abbinare un abbonamento a TIMVISION per vedere film, serie TV e produzioni originali anche di altre app come Disney+, Netflix e Amazon Prime a partire da 6,99 euro al mese.

