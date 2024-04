Cos’è il progetto pilota sul fotovoltaico sospeso a cui stanno lavorando i ricercatori tedeschi del Fraunhofer Institute di Friburgo e quali sono i vantaggi per l’agricoltura. Oltre a un focus su come trovare un preventivo fotovoltaico vantaggioso ad aprile 2024 con il comparatore di SOStariffe.it .

Con il fotovoltaico sospeso, la produzione energetica e quella alimentare possono finalmente camminare a braccetto. È quello che stanno dimostrando gli esperti del Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems di Friburgo, in Germania, partecipando insieme ad altri 11 partner al progetto di ricerca pilota “Model Region Agri-PV BaWü”, finanziato dai ministeri dell’ambiente e dell’alimentazione del Baden-Württemberg (MLR).

Nel paragrafo che segue accendiamo i riflettori su cosa sia il fotovoltaico sospeso e quali siano i vantaggi per la coltivazione di avere moduli fotovoltaici ad un'altezza di diversi metri da terra.





Fotovoltaico sospeso: come funziona l’esperimento pilota ad Aprile 2024

FOTOVOLTAICO SOSPESO: COSA SAPERE 1 È una tecnologia al centro di un progetto pilota dei ricercatori tedeschi del Fraunhofer Institute di Friburgo 2 L’esperimento analizza, tra l’altro, gli effetti che i moduli fotovoltaici elevati da terra hanno sulla frutticultura 3 Il fotovoltaico sospeso, oltre a generare energia pulita, protegge le colture da grandine, pioggia e sole, con effetti benefici sulla crescita delle piante

Oltre ad essere in prima linea per lo sviluppo del fotovoltaico da interni, i ricercatori tedeschi del Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems sono impegnati in un esperimento che punta a dimostrare quanto l’integrazione tra fotovoltaico e agricoltura possa produrre un duplice “frutto”: generare energia pulita e al contempo migliorare le condizioni delle colture e la crescita delle piante sotto i moduli fotovoltaici. Un’alleanza a beneficio dell’ambiente e degli agricoltori.

In pratica, l’esperimento su cui sono al lavoro i ricercatori tedeschi è quello di installare il fotovoltaico sospeso sui terreni agricoli della zona nel Baden-Württemberg, nella Germania meridionale. In particolare, i moduli fotovoltaici sono elevati da terra, a un’altezza di diversi metri, e posizionati su fondamenta prive di cemento, in modo da poter essere smontati senza lasciare residui dopo l’uso. Al di sotto di queste installazioni, crescono alberi da frutto e colture speciali, come bacche e viti.

Un focus particolare della ricerca pilota è l’analisi degli effetti del fotovoltaico sospeso sulla frutticoltura, sia tramite l’impiego di diverse tecnologie di moduli (standard, bifacciali e semitrasparenti con diversi livelli di trasmissione della luce) sia attraverso lo studio dell’impatto che i diversi regimi di ombreggiamento hanno sulle piante coltivate.

“Oltre allo studio degli effetti della variazione dell’ombra sulla crescita e sull’ecofisiologia delle mele, il progetto comprende anche attività di ricerca sugli effetti dell’uso di pesticidi sui moduli fotovoltaici”, commenta Oliver Hörnle, project manager del Fraunhofer ISE.

Grazie a questo progetto, la locomotiva d’Europa sta dimostrando che “si possono creare effetti sinergici soprattutto con colture agricole speciali, nelle quali la produzione ecologica e protetta può essere combinata con la produzione di energia dall’energia solare e la capacità di produzione agricola delle zone può essere mantenuta”, spiegano le autorità locali coinvolte nel progetto.

Secondo i primi risultati dell’esperimento, oltre a generare elettricità verde, il fotovoltaico sospeso ha garantito altri vantaggi alla frutticoltura, tra cui:

protezione dalla grandine e dalla pioggia;

protezione solare (con minor consumo di acqua per gli agricoltori);

protezione dall’evaporazione;

protezione antigelo.

