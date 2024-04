Promozioni TIM vecchi clienti sono soluzioni per navigare e parlare da casa che l’operatore di telefonia mette a disposizione come “premio” fedeltà. Con queste offerte convenienti, scopri anche una panoramica delle offerte Internet casa di TIM che puoi attivare con il comparatore di SOStariffe.it ad aprile 2024

Promozioni TIM per vecchi clienti: le offerte di Aprile 2024

Ci sono una serie di promozioni TIM vecchi clienti che ti permettono di navigare ad alta velocità e chiamare a prezzi vantaggiosi. Grazie al comparatore di SOStariffe.it per offerte Internet casa, puoi avere un quadro completo delle soluzioni dell’operatore di telefonia ad aprile 2024.

Prima di passare ciascuna proposta TIM sotto la lente d’ingrandimento, è bene ribadire l’importanza di verificare la copertura di rete all’indirizzo in cui abiti. In questo modo puoi sapere se la zona sia coperta dalla fibra ottica o meno. Inoltre, premendo il pulsante verde qui sotto, puoi avviare il confronto delle offerte Internet casa con il comparatore di SOStariffe.it:

Inoltre, grazie allo speed test di SOStariffe.it, è possibile misurare, con precisione, la velocità della connessione Internet da casa tua. È un’operazione gratuita, che richiede pochi click e pochi minuti. È sufficiente inserire l’indirizzo della tua abitazione e la velocità nominale della tua connessione.

Promozioni TIM vecchi clienti: scopri le alternative di Aprile 2024

NOME OFFERTA DETTAGLI DELL’OFFERTA COSTO DELL’OFFERTA TIM Premium Base Fibra fino a 2,5 Gbps in download

chiamate 0.19 €/minuto 22,90 €/mese (per i già clienti mobile)

(per i già clienti mobile) 25,90 €/mese (per i nuovi clienti) TIM WiFi Power Smart fino a 2,5 Gbps in download

chiamate illimitate per 24 mesi con attivazione online 24,90 €/mese (per i già clienti mobile)

(per i già clienti mobile) 30,90 €/mese (per i nuovi clienti) TIM WiFi Power Top fino a 10 Gbps in download

chiamate illimitate per 24 mesi con attivazione online 30,90 €/mese

TIM Premium Base Fibra

Questa soluzione permette ai già clienti mobile (con un’offerta da almeno 9,90 euro al mese attiva) di avere la fibra ultraveloce a casa al prezzo scontato di 22,90 euro al mese (anziché di 25,90 euro se sei un nuovo cliente TIM) con domiciliazione bancaria e conto online.

Ecco le caratteristiche della promozione:

velocità di navigazione fino a 2,5 Gbps in download e 300 Mbps in upload su rete FTTH (Fiber to the Home);

e 300 Mbps in upload su rete FTTH (Fiber to the Home); chiamate a consumo (19 centesimi al minuto verso fissi e mobile e 19 centesimi di scatto alla risposta);

contributo di attivazione incluso (10 euro al mese per 24 mesi);

modem a 5 euro al mese.

Clicca al link di seguito per maggiori informazioni sulla promozione per chi è già cliente mobile:

TIM WiFi Power Smart

Questa offerta costa 24,90 euro al mese per i già clienti TIM, mentre per i nuovi clienti il prezzo è di 30,90 euro al mese. TIM Wifi Power Smart ha i seguenti tratti distintivi:

internet illimitato con navigazione fino a 2,5 Gbps in download e 300 Mbps in upload su rete FTTH;

e 300 Mbps in upload su rete FTTH; modem gratuito;

chiamate illimitate per 24 mesi (solo se attivi online);

attivazione gratuita se attivi entro il 10 aprile 2024;

TIM Navigazione sicura contro le principali minacce del web;

contro le principali minacce del web; bonus 6 euro al mese valido per clienti Mobili TIM con offerta dati attiva a partire da 9,99 euro al mese .

Clicca al link di seguito per maggiori informazioni sulla promozione:

TIM WiFi Power Top

Questa promozione è cucita sulle esigenze di chi è a caccia di prestazioni di navigazione “al top” per giocare online, guardare video o ascoltare musica in streaming ad altissima qualità. Quest’offerta di caratterizza per:

connessione in FTTH fino a 10 Gbps in download e 2 Gbps in upload suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi in 30 Comuni, oppure 2,5 Gbps in download in 1.500 Comuni ;

e 2 Gbps in upload suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi in 30 Comuni, oppure 2,5 ; linea di casa con chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali per 24 mesi (solo con attivazione online ), poi al termine dei 24 mesi l’opzione Voce avrà un costo di 5 euro al mese;

verso numeri fissi e mobili nazionali per 24 mesi (solo ), poi al termine dei 24 mesi l’opzione Voce avrà un costo di 5 euro al mese; modem TIM 10 GB a 10 euro al mese 24 mesi (240 euro);

attivazione gratuita se attivi online entro il 10 aprile 2024 (anziché 39,90 euro):

TIM Navigazione sicura incluso;

incluso; bonus rottamazione di 5 euro per 24 mesi per vecchia ADSL e vecchio modem;

per vecchia ADSL e vecchio modem; wi-Fi certificato da un tecnico TIM e ottimizzato con il servizio Wi-Fi Plus.

Questa promozione può essere attivata da nuovi e vecchi clienti TIM al prezzo di 30,90 euro al mese per 24 mesi, poi 35,90 euro al mese.

Clicca al link di seguito per maggiori informazioni sulla promozione:

Offerte e promozione TIM per navigare con il wireless ad Aprile 2024

NOME OFFERTA DETTAGLI DELL’OFFERTA COSTO DELL’OFFERTA TIM WiFi Power FWA fino a 1o0 Mbps in download

chiamate a consumo 0,19 €/minuto verso tutti, ma con 2 €/mese in più hai le chiamate illimitate verso tutti 19,90 €/mese in promozione fino al 27/4/2024 se scegli anche TIM sul mobile

in promozione fino al 27/4/2024 se scegli anche TIM sul mobile 24,90 €/mese

Per chi vive in aree non ancora raggiunte dalla fibra ottica, TIM ha messo a punto una soluzione che garantisce l’accesso “senza fili” alla Rete, grazie alla tecnologia FWA (Fixed Wireless Access):

TIM WiFi Power FWA

La soluzione wireless di TIM prevede un pacchetto base che assicura navigazione illimitata fino a 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload. Questa offerta ha un costo di 24,90 euro al mese con domiciliazione della fattura su carta di credito o conto corrente. TIM WiFi Power FWA si caratterizza per:

chiamate a consumo verso tutti fissi e mobili nazionali: 19 cent di scatto alla risposta e 19 cent al minuto (con il pagamento di 2 euro in più al mese rispetto al prezzo base è possibile avere le chiamate illimitate grazie all’opzione Voce)

rispetto al prezzo base è possibile avere le grazie all’opzione Voce) costo di attivazione 39,90 euro una tantum;

modem FWA in comodato d’uso gratuito: a seconda della copertura, si può avere modem Indoor autoinstallante, oppure Outdoor composto da un’antenna FWA in comodato d’uso gratuito con installazione gratuita di un tecnico TIM specializzato.

Fino al 27 aprile 2024 è attiva la promozione che offre TIM WiFi Power FWA a 19,90 euro al mese (anziché 24,90 euro al mese) se passi a TIM Mobile, mantenendo il tuo numero o attivando una nuova SIM.

Clicca al link qui sotto per avere ulteriori dettagli sull’offerta TIM WiFi Power FWA:

