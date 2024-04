Non si può richiedere un bonus computer ad aprile 2024. La notizia dell’esistenza di questa agevolazione, che si è diffusa a macchia d’olio sul web, è infondata. Tutto quello che c’è da sapere su questa vicenda e come trovare le offerte Internet casa per navigare al top dalla tua abitazione con un canone mensile vantaggioso grazie al comparatore di SOStariffe.it .

Non c’è nessun bonus computer tra gli incentivi previsti dal governo Meloni. La notizia rimbalzata sul web nelle scorse settimane su questa agevolazione si è rivelata una fake news, in quanto infondata. Anche senza una smentita ufficiale, dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy trapela che il bonus computer non rientra nelle misure 2024 messe in campo da Roma per contrastare il divario digitale nel nostro Paese.

Prima di ricostruire quanto accaduto in merito alla "bufala" del bonus computer

Questo tool digitale e gratuito consente di confrontare le soluzioni Internet casa proposte ad aprile 2024 dagli operatori telefonia e internet partner di SOStariffe.it e scegliere quella più in linea con le proprie esigenze di spesa, abitudini di navigazione e copertura di Rete nella propria area di residenza.

Prima di attivare una soluzione Internet casa, gli esperti di SOStariffe.it raccomandano di verificare sempre la copertura di Rete al proprio indirizzo di residenza, così da avere un quadro preciso (e in anticipo) delle velocità di navigazione che potranno essere raggiunte.

Bonus computer 2024: cosa è vero e cosa no ad Aprile 2024

BONUS COMPUTER: COSA SAPERE 1 A inizio marzo si è diffusa sul web la notizia dell’erogazione del bonus computer, uno sconto di 300 € sull’acquisto di un PC per le famiglie a più basso reddito 2 Questa notizia si è però rivelata infondata perché non esiste la possibilità di richiedere il bonus, né l’agevolazione è comunicata sui canali ufficiali del governo 3 Si è trattato di un caso di fake news diventata virale in Rete

La notizia dell’erogazione di un bonus computer 2024 si è diffusa a macchia d’olio sul web lo scorso marzo ed è stata ripresa anche da siti internet di autorevoli testate d’informazione. Tuttavia, la notizia di questa agevolazione si è successivamente rivelata infondata, costringendo più di un organo di informazione a fare dietrofront e smentire la presenza di questo bonus.

Sebbene non sia arrivata una comunicazione ufficiale, dal Ministero delle Imprese e del Made Italy fanno trapelare che, al momento, un bonus computer non è tra le misure messe in campo dall’esecutivo Meloni per combattere il divario digitale.

Stando alle informazioni inizialmente apparse sul web, il bonus computer avrebbe dovuto avere le seguenti caratteristiche:

uno sconto di 300 euro valido per l’acquisto di qualsiasi tipo di computer: portatile o fisso, nuovo, usato o ricondizionato, con sistema operativo Mac, Windows, Linux o ChromeOS;

valido per l’acquisto di qualsiasi tipo di computer: portatile o fisso, nuovo, usato o ricondizionato, con sistema operativo Mac, Windows, Linux o ChromeOS; la possibilità di accedere al bonus solo in caso di ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore a 20.000 euro e solo per famiglie con figli iscritti alle scuole superiori o all’Università;

(Indicatore della Situazione Economica Equivalente) e solo per famiglie con figli iscritti alle scuole superiori o all’Università; la possibilità di utilizzare il bonus per l’acquisto di un computer fisso o di un portatile e non per accessori;

la richiesta per l’erogazione dell’incentivo sarebbe dovuta avvenire tramite l’app IO.

Ad aprile 2024, però, nella sezione “Portafoglio”/ “Bonus e sconti” dell’App IO non c’è traccia di questo bonus. Così come non è consultabile in alcun sito istituzionale un decreto che chiarisca quali siano le effettive caratteristiche di questo bonus.

