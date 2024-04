Torna l' offerta flash dedicata alla fibra ottica di Vodafone . Fino al 10 aprile , infatti, per chi sceglie l'abbonamento per la connessione Internet casa con l'operatore è disponibile, con bonus aggiuntivo, un Buono Amazon da 100 euro in regalo . Vediamo i dettagli della promozione.

C’è tempo fino al prossimo 10 aprile per attivare, tramite una semplice procedura online, una connessione Internet casa con di Vodafone scegliendo l’abbonamento Internet Unlimited. L’offerta in questione ha un costo scontato di 24,90 euro al mese ed include anche l’attivazione gratuita, con un risparmio di 39,90 euro.

La promo flash è un’altra: oltre a tutte le caratteristiche indicate in precedenza, infatti, Internet Unlimited di Vodafone ora mette a disposizione dei nuovi clienti anche 100 euro di Buono Amazon in regalo. L’offerta in questione è disponibile in esclusiva tramite il sito dell’operatore.

100 euro di Buono Amazon con la fibra Vodafone

Scegliendo Vodafone e l’abbonamento Internet Unlimited è possibile ottenere:

la linea telefonica fissa con chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali

verso fissi e mobili nazionali una connessione senza limiti tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 2,5 Gigabit oppure tramite fibra mista rame FTTC con velocità fino a 200 Mega oppure ADSL fino a 20 Mega

L’abbonamento, come sottolineato in precedenza, ha un costo di 24,90 euro al mese ed include attivazione gratuita per tutti i nuovi clienti che scelgono Vodafone. Fino al prossimo 10 aprile, inoltre, è disponibile, come bonus di benvenuto, un Buono Amazon da 100 euro che sarà erogato dopo l’attivazione della linea fissa (il codice sarà inviato via mail dall’operatore al nuovo cliente).

Da notare che la promozione include il modem Wi-Fi, senza alcun costo extra. Nel canone c’è un contributo di attivazione di 5 euro al mese per 24 mesi, da pagare solo in caso di recesso anticipato. L’offerta è attivabile, come detto, in esclusiva online, seguendo una veloce procedura di sottoscrizione.

In questo momento, Internet Unlimited di Vodafone è, senza dubbio, una delle offerte più interessanti per la connessione di casa. Non si tratta, però, dell’unica opzione disponibile. Collegandosi al comparatore di SOStariffe.it per offerte Internet casa è possibile accedere a una panoramica completa delle proposte degli operatori partner per attivare una connessione Internet casa a prezzo ridotto ma senza rinunciare a un accesso a Internet ad alta velocità.