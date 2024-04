Al via il 10 maggio 2024 il primo corso di formazione per chi voglia diventare un promotore delle Comunità Energetiche Rinnovabili . Lezioni a distanza per tecnici pubblici e privati, attivatori territoriali, facilitatori e cittadini interessati alla creazione di una CER. Le novità e come trovare un preventivo fotovoltaico vantaggioso tra quelli proposti dai partner di SOStariffe.it ad aprile 2024.

Debutta SICER, già ribattezzata la “prima scuola d’Italia” per formare esperti e promotori delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER). Organizzato dalla rete di Rinascimento Green, il corso di formazione inaugurale, che inizia il 10 maggio 2024, prevede 6 lezioni online e una sessione extra di coaching personale. Obiettivo: acquisire le competenze necessarie per agire all’interno dei settori che confluiscono nel mondo delle comunità energetiche rinnovabili.

Prima di accendere i riflettori sui destinatari del corso di formazione e sugli argomenti affrontati, ricordiamo che anche tu puoi aiutare l’Italia a fare un passo avanti verso la transizione “verde” dotando la tua casa di un impianto fotovoltaico chiavi in mano. Si tratta di una mossa che salvaguarda l’ambiente, ma anche il tuo portafogli dal momento che la minor dipendenza energetica dalla rete elettrica nazionale ti aiuta ad alleggerire le bollette.

Per trovare un preventivo fotovoltaico vantaggioso ad aprile 2024 puoi fare affidamento al comparatore di SOStariffe.it per pannelli fotovoltaici, accessibile cliccando sul pulsante verde qui sotto.

FAI UN PREVENTIVO PER FOTOVOLTAICO »

Grazie a questo strumento gratuito. puoi setacciare i preventivi fotovoltaico proposti dai partner di SOStariffe.it e trovare quello “cucito” sulle esigenze della tua famiglia. Inserendo (senza alcun impegno) pochi dati sul luogo in cui intendi installare i pannelli, la tipologia di prodotto che intendi acquistare e il tuo fabbisogno energetico annuale, il tool di SOStariffe.it sarà in grado di restituirti una classifica “personalizzata” di preventivi.

Comunità Energetiche Rinnovabili: ecco la scuola per promotori ad Aprile 2024

COSA SAPERE SU SICER 1 È la Scuola Italiana Comunità Energetiche Rinnovabili, promossa dalla rete di Rinascimento Green 2 Propone il primo corso in Italia per formare promotori delle comunità energetiche rinnovabili 3 È rivolto a tecnici, attivatori territoriali, facilitatori e cittadini interessati alla creazione di una CER 4 Il percorso didattico, al via il 10 maggio 2024, prevede 6 lezioni online, oltre a una sessione extra di coaching personale

Dopo l’entrata in vigore del decreto per la diffusione delle Comunità Energetiche Rinnovabili in Italia e con la corsa agli incentivi che entra nel vivo, il tema delle CER è sempre più sotto i riflettori da nord a sud del nostro Paese. Così come la questione delle competenze professionali è altrettanto cruciale per far decollare queste realtà lungo tutto la Penisola. A questo aspetto ci ha pensato la rete di Rinascimento Green, che ha lanciato la Scuola Italiana Comunità Energetiche Rinnovabili (SICER).

Si tratta di lezioni online che puntano a “formare persone competenti, che possano diventare promotori capaci di facilitare l’adesione di varie parti interessate alle comunità energetiche rinnovabili, fungendo da ponte tra utenti potenziali e aziende del settore”, spiegano gli organizzatori del corso.

In particolare, come si legge sul sito di SICER, la scuola è rivolta a:

tecnici pubblici e privati (che siano dipendenti di istituzioni locali o professionisti aziendali);

(che siano dipendenti di istituzioni locali o professionisti aziendali); attivatori territoriali (cioè figure come facilitatori o attivisti in ambito sociale, civico e ambientale interessate ad approfondire le opportunità di crescita a beneficio dei territori);

(cioè figure come facilitatori o attivisti in ambito sociale, civico e ambientale interessate ad approfondire le opportunità di crescita a beneficio dei territori); singoli cittadini , intenzionati a creare una CER;

, intenzionati a creare una CER; piccole e medie imprese interessate a promuovere una CER insieme al proprio Comune o ad altre attività commerciali del territorio.

Il corso di formazione (in lingua italiana e a pagamento) sarà suddiviso in sei moduli (più una sessione extra di coaching personalizzato per progetti CER). Si partirà da una panoramica del mercato energetico per poi addentrarsi negli aspetti normativi e amministrativi delle CER, per poi passare all’analisi degli strumenti di finanziamento e del coinvolgimento dei vari attori.

“Per favorire una transizione realmente inclusiva è necessario rispondere ai bisogni e alle esigenze che le persone vivono ogni giorno. Tutto questo però non è possibile senza prima spiegare cosa prevedono le normative, spesso di difficile interpretazione, e senza facilitare l’impiego di strumenti innovativi come le CER. Per questo abbiamo deciso di intervenire progettando, insieme ad esperte ed esperti del settore, un corso in grado di fornire competenze realmente utili per avviare da subito una comunità energetica rinnovabile”, spiega Stephanie Brancaforte, direttrice di Rinascimento Green e tra gli ideatori di SICER – Scuola Italiana Comunità Energetiche Rinnovabili.

Offerte in evidenza Risparmia con l'energia solare Detrazioni fiscali del 50% con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio del 90% calcolato con una spesa media annua per l’energia elettrica di 960€, grazie ad autoconsumo ed abbinando il sistema di accumulo la spesa annua prevista può arrivare a 96€.