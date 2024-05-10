Precipita il mercato delle auto elettriche in Italia: ad aprile 2024 sono state immatricolate 3.173 nuove vetture full electric (-20,5% rispetto all’aprile 2023), con una quota di mercato scivolata al 2,3% dal 3,2% di aprile dello scorso anno. L’allarme di Motus-E, l’associazione di categoria delle imprese del settore. Il presidente Fabio Pressi: “Dopo gli annunci, cittadini e imprese aspettano il nuovo Ecobonus. Accelerare sulla sua attuazione è sempre più urgente”.

Auto elettriche: tonfo delle vendite aspettando l’Ecobonus a maggio 2024

AUTO ELETTRICHE: ANDAMENTO DEL MERCATO LE CIFRE Auto elettriche vendute in Italia ad aprile 2024 3.173, in calo del –20,5% rispetto ad aprile 2023 Vetture elettriche immatricolate in Italia nei primi 4 mesi del 2024 16.402, in calo del –19,4% rispetto allo stesso periodo del 2023 Auto elettriche circolanti in Italia al 30 aprile 2024 234.478 Colonnine di ricarica per auto elettriche in Italia 54.000

Nel primo quadrimestre 2024 le vetture elettriche registrate in Italia sono in totale 16.402, in calo del -19,4% rispetto allo stesso periodo del 2023, con una quota di mercato pari al 2,8%, che si confronta con il 3,7% dei primi quattro mesi dell’anno scorso. Al 30 aprile 2024, il parco circolante elettrico italiano si attesta così a 234.478 auto. Un mese di aprile “nero” per le vendite di vetture elettriche: appena 3.173 quelle immatricolate, il -20,5% rispetto allo stesso mese dello scorso anno.

“I dati di aprile mostrano ancora una volta l’urgenza di rendere operativi i nuovi incentivi auto”, sottolinea il presidente Pressi, ricordando che “a seguito dell’annuncio di un imminente Ecobonus più vantaggioso di quello in vigore, è del tutto naturale che cittadini e imprese rinviino i propri acquisti per beneficiare di agevolazioni più convenienti. Auspichiamo quindi che i nuovi incentivi, già resi noti, possano giungere all’attuazione in tempi rapidi, per consentire a chi vuole passare all’elettrico di concretizzare la propria decisione ed evitare che si arrivi a una paralisi del mercato”.

Motus-E evidenzia, inoltre, che in Italia si sta verificando un fenomeno singolare a livello europeo: “Abbiamo un boom delle colonnine di ricarica che ci pone ai vertici in questo campo, a fronte di un mercato delle auto elettriche che stenta a decollare”, afferma Pressi.

Con oltre 54.000 punti di ricarica a uso pubblico installati sul territorio, l’Italia può contare su una densità delle colonnine più elevata rispetto al numero di vetture elettriche circolanti rispetto a Paesi come:

la Francia , dove l’elettrico viaggia oltre il 18% della quota di mercato,

, dove l’elettrico viaggia oltre il della quota di mercato, la Germania , dove le vetture elettriche si attestano a circa il 12% ;

, dove le vetture elettriche si attestano a circa il ; il Regno Unito, dove le auto elettriche sono al 15% di quota di mercato.

Motus-E osserva che, a marzo 2024, la quota di mercato delle auto elettriche nell’Unione europea è stata pari al 13%.

“L’elettrificazione della mobilità – spiega il presidente Pressi – è un megatrend globale e come tale pone l’Italia davanti a un bivio: essere protagonista di questa innovazione tecnologica per garantire la competitività dell’industria nazionale e rilanciare l’occupazione nel settore, o rimanere indietro e farsi da parte, con tutte le conseguenze del caso. La scelta a nostro avviso può essere una sola”.

Infine, anche per i veicoli commerciali il mercato dell’elettrico è rimasto sostanzialmente in sospeso, con gli operatori di trasporto in attesa dell’attivazione dei nuovi incentivi: ad aprile 2024 le immatricolazioni dei mezzi elettrici di categoria N1 (trasporto merci) sono arretrate del 53,6% rispetto allo stesso mese del 2023.

Paolo Marelli Specializzato in Energia, Conti e Carte cronista per Il Giorno, Il Giornale e il Corriere della Sera, a copywriter e brand journalist a Londra in agenzie di comunicazione; è tornato in Italia per scrivere news specializzate per alcuni siti come CorCom e SpacEconomy360, oltre che testate online del gruppo NetworkDigital360, contenitore di testate e portali B2B dedicati ai temi della Trasformazione Digitale e dell’Innovazione Imprenditoriale. Per SOStariffe.it scrive testi in ambito conti, carte di credito, internet e telefonia, tv e luce e gas, argomenti di cui si interessa e occupa in maniera professionale dal 2022. Dapere il, aa Londra in agenzie di comunicazione; è tornato in Italia per scrivereper alcuni siti comee SpacEconomy360, oltre che testate online del gruppo, contenitore di testate e portali B2B dedicati ai temi della Trasformazione Digitale e dell’Innovazione Imprenditoriale. Perscrive testi in ambito, argomenti di cui si interessa e occupa in maniera professionale dal 2022.