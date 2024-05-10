Auto elettriche: vendite a picco in Italia, cosa sta succedendo

di Paolo Marelli

Appena 3.173 auto elettriche vendute in Italia ad aprile 2024. Crolla il mercato: -20,5% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. Tutti aspettano gli sconti del nuovo Ecobonus previsto entro fine maggio 2024. Intanto, scopri come trovare un’offerta polizza RCA conveniente.

In 30 sec.
Auto elettriche, frena il mercato in attesa dell’Ecobonus di maggio 2024. Le novità:
  • Sono 3.173 le vetture elettriche immatricolate ad aprile 2024
  • Calo delle vendite di e-car del -20,5% rispetto ad aprile 2023
  • Il mercato dell’auto elettrica in attesa dei nuovi incentivi 
  • Trova un’offerta assicurazione auto vantaggiosa con SOStariffe.it
Auto elettriche: vendite a picco in Italia, cosa sta succedendo

Precipita il mercato delle auto elettriche in Italia: ad aprile 2024 sono state immatricolate 3.173 nuove vetture full electric (-20,5% rispetto all’aprile 2023), con una quota di mercato scivolata al 2,3% dal 3,2% di aprile dello scorso anno. L’allarme di Motus-E, l’associazione di categoria delle imprese del settore. Il presidente Fabio Pressi: “Dopo gli annunci, cittadini e imprese aspettano il nuovo Ecobonus. Accelerare sulla sua attuazione è sempre più urgente”.

In attesa degli incentivi, se sei alla ricerca di un'assicurazione auto che ti faccia risparmiare sul premio annuale, c'è il comparatore di SOStariffe.it che seleziona e confronta le migliori offerte tra le compagnie assicurative partner, individuando quelle più convenienti sulla base dei tuoi dati anagrafici, assicurativi e del veicolo.

Scopri le polizze auto di maggio 2024»

Con SOStariffe.it, puoi comparare i preventivi online “su misura” grazie ai tuoi dati e scoprire qual è la proposta che più ti soddisfa. Comparando tra loro le offerte con i costi reali proposti dalle compagnie assicurative partner, riesci a trovare quella più in linea con il tuo budget. Nel preventivo online puoi inserire, oltre alla responsabilità civile che è obbligatoria, anche le garanzie accessorie che sono facoltative. Per esempio: incendio e furto, assistenza stradale, grandine, atti vandalici. Nella scelta puoi farti aiutare anche dall’assistenza telefonica gratuita, al numero verde 800 999 565.

Auto elettriche: tonfo delle vendite aspettando l’Ecobonus a maggio 2024

AUTO ELETTRICHE: ANDAMENTO DEL MERCATO LE CIFRE
Auto elettriche vendute in Italia ad aprile 2024 3.173, in calo del –20,5% rispetto ad aprile 2023
Vetture elettriche immatricolate in Italia nei primi 4 mesi del 2024 16.402, in calo del –19,4% rispetto allo stesso periodo del 2023
Auto elettriche circolanti in Italia al 30 aprile 2024 234.478
Colonnine di ricarica per auto elettriche in Italia 54.000

Nel primo quadrimestre 2024 le vetture elettriche registrate in Italia sono in totale 16.402, in calo del -19,4% rispetto allo stesso periodo del 2023, con una quota di mercato pari al 2,8%, che si confronta con il 3,7% dei primi quattro mesi dell’anno scorso. Al 30 aprile 2024, il parco circolante elettrico italiano si attesta così a 234.478 auto. Un mese di aprile “nero” per le vendite di vetture elettriche: appena 3.173 quelle immatricolate, il -20,5% rispetto allo stesso mese dello scorso anno.

I dati di aprile mostrano ancora una volta l’urgenza di rendere operativi i nuovi incentivi auto”, sottolinea il presidente Pressi, ricordando che “a seguito dell’annuncio di un imminente Ecobonus più vantaggioso di quello in vigore, è del tutto naturale che cittadini e imprese rinviino i propri acquisti per beneficiare di agevolazioni più convenienti. Auspichiamo quindi che i nuovi incentivi, già resi noti, possano giungere all’attuazione in tempi rapidi, per consentire a chi vuole passare all’elettrico di concretizzare la propria decisione ed evitare che si arrivi a una paralisi del mercato”.

Motus-E evidenzia, inoltre, che in Italia si sta verificando un fenomeno singolare a livello europeo: “Abbiamo un boom delle colonnine di ricarica che ci pone ai vertici in questo campo, a fronte di un mercato delle auto elettriche che stenta a decollare”, afferma Pressi.

Con oltre 54.000 punti di ricarica a uso pubblico installati sul territorio, l’Italia può contare su una densità delle colonnine più elevata rispetto al numero di vetture elettriche circolanti rispetto a Paesi come: 

  • la Francia, dove l’elettrico viaggia oltre il 18% della quota di mercato, 
  • la Germania, dove le vetture elettriche si attestano a circa il 12%; 
  • il Regno Unito, dove le auto elettriche sono al 15% di quota di mercato. 

Motus-E osserva che, a marzo 2024, la quota di mercato delle auto elettriche nell’Unione europea è stata pari al 13%.

L’elettrificazione della mobilità – spiega il presidente Pressi – è un megatrend globale e come tale pone l’Italia davanti a un bivio: essere protagonista di questa innovazione tecnologica per garantire la competitività dell’industria nazionale e rilanciare l’occupazione nel settore, o rimanere indietro e farsi da parte, con tutte le conseguenze del caso. La scelta a nostro avviso può essere una sola”.

Infine, anche per i veicoli commerciali il mercato dell’elettrico è rimasto sostanzialmente in sospeso, con gli operatori di trasporto in attesa dell’attivazione dei nuovi incentivi: ad aprile 2024 le immatricolazioni dei mezzi elettrici di categoria N1 (trasporto merci) sono arretrate del 53,6% rispetto allo stesso mese del 2023.

