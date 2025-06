Buone notizie per gli utenti TIMVISION e per chi valuta l’attivazione di un nuovo abbonamento con la piattaforma di TIM. Grazie all’accordo con Warner Bros. Discovery, infatti, su TIMVISION sarà possibile accedere a tutti i contenuti sportivi di Discovery+ e Eurosport, con una copertura competa anche delle Olimpiadi di Parigi, in programma nel corso della prossima estate.

L’offerta sportiva di Discovery+ arriva su TIMVISION

Il nuovo accordo tra TIM e Warner Bros. Discovery rappresenta una notizia importante per gli utenti TIMVISION. All’interno dell’abbonamento al servizio di streaming di TIM (accessibile sia via app che tramite il sito ufficiale) sarà possibile accedere a:

i contenuti sportivi di Discovery+ e Eurosport

un’offerta di intrattenimento arricchita con due nuovi canali: Warner TV e CNN International

Per quanto riguarda l’offerta sportiva, su TIMVISION sarà possibile sfruttare:

una copertura completa delle Olimpiadi di Parigi 2024 , con 14 canali e oltre 2000 ore live e on demand sui canali Eurosport; ci sarà anche un canale 4K accessibile tramite TIMVISION Box; le trasmissioni avranno funzionalità aggiuntive come il Multilive

, con 14 canali e oltre 2000 ore live e on demand sui canali Eurosport; ci sarà anche un canale 4K accessibile tramite TIMVISION Box; le trasmissioni avranno funzionalità aggiuntive come il Multilive i Grandi Giri di ciclismo oltre alle Classiche

oltre alle la LBA di basket

di basket gli sport invernali

i grandi tornei di tennis con il Roland Garros e l’Australian Open

L’offerta sportiva sarà arricchita anche da Eurosport News, una novità in più per gli utenti TIMVISION che avranno la possibilità di ricevere aggiornamenti in tempo reale sul mondo dello sport (anche per quanto riguarda gli eventi che non fanno parte del catalogo di contenuti.

Come accedere a TIMVISION: le offerte di maggio 2024

Per poter accedere a TIMVISION è sufficiente attivare una delle offerte che il servizio mette a disposizione dei suoi utenti. Con la piattaforma di TIM è possibile accedere anche ad altri servizi di streaming come Disney+, Netflix e DAZN. Ecco alcune delle promozioni più interessanti in corso:

TIMVISION + Netflix con un costo di 6,99 euro al mese

con un costo di TIMVISION Calcio e Sport con DAZN, Infinity+ e Disney+ con un costo di 30,99 euro al mese

con DAZN, Infinity+ e Disney+ con un costo di TIMVISION Gold con DAZN, Infinity+, Disney+, Netflix e Amazon Prime con un costo di 40,99 euro al mese

Per accedere alle offerte è sufficiente seguire il link riportato qui di sotto, in modo da poter verificare le opzioni disponibili tramite il comparatore di SOStariffe.it e selezionare l’offerta desiderata.

Accedi qui alle offerte TIMVISION »

Andrea Rossini, Chief Consumer, Small & Medium and Mobile Wholesale Market Officer di TIM, dichiara. “Con questa intesa proseguiamo nella strategia del Gruppo TIM volta a creare la prima ‘customer platform’ italiana di servizi e contenuti di qualità per i nostri clienti, facendo leva sulla forza del nostro brand e dei nostri canali di vendita”.

Angel Yllera VP of TV Licensing, Affiliate Sales and Digital Distribution Warner Bros. Discovery Southern Europe, aggiunge. “I Giochi Olimpici di Parigi 2024 sono un momento epico nell’immaginario collettivo, la manifestazione sportiva per eccellenza, e poter contare nuovamente sulla distribuzione di TimVision garantisce il palcoscenico e la visibilità che i nostri atleti si meritano”.

