Scopri come guardare gli Internazionali di Roma e in generale i migliori incontri di tennis su NOW TV oltre a tutte le nuove funzioni del Pass Sport arrivate a maggio

Internazionali di Roma e offerte Now TV: come guardare l'evento in TV

Al Foro Italico di Roma sono in corso gli Internazionali di Roma (8-19 maggio 2024), uno degli eventi di tennis più attesi dagli appassionati italiani. Al torneo non ci saranno atleti di prima fascia come Jannik Sinner, Carlos Alcazar e Matteo Berrettini, assenti per infortunio, ma i tifosi potranno comunque seguire le gare di altri tennisti azzurri come Fabio Fognini, Lorenzo Sonego e Sara Errani.

NOW TV trasmetterà tutti gli incontri degli Internazionali di Roma senza abbonamento alla pay TV. Se siete grandi fan del tennis i contenuti da guardare anche nei prossimi mesi non mancheranno di certo. Sono poi arrivate nuove funzioni per rendere la visione ancora più coinvolgente e appassionante.

Scopri l’offerta di NOW TV »

NOW TV, le offerte di maggio 2024

Le offerte di NOW TV Cosa vedere Costo mensile Pass Sport

3 partite su 10 di Serie A per giornata

Champions League, Europa League e Conference League

Formula 1, Moto GP, Tennis, Basket

Premium a 5 €/mese 14,99 €/mese per i primi 2 mesi, poi 24,99€/mese 14,99 €/mese con vincolo di 12 mesi

Per seguire gli Internazionali di Roma potete quindi attivare il Pass Sport di NOW TV, che include non solo il tennis ma anche altri sport popolari come calcio (comprese le coppe internazionali), motori, basket, etc. Negli ultimi giorni hanno poi debuttato nuove funzioni come Extra, che consente di guardare in diretta tutti i campi dei tornei ATP 1000 e 500, WTA 1000 e 500 con commento in lingua originale. Pause&Rewind, disponibile per tutti i canali sportivi (compresi Eurosport), permette invece di mettere in pausa la diretta e riavvolgere la trasmissione fino alle due ore precedenti, riprendere la visione dall’inizio e rivedere le azioni salienti. Non manca poi la funzione di download per la visione offline.

Pass Sport

Serie A (3 partite per giornata fino al 2029 con almeno 4 big match a stagione e 30 dei migliori incontri)

tutta la Serie BTK e Serie C NOW

Champions League (121 partite su 137 a stagione)

Europa League

Conference League

I motori con Moto GP, Moto2, Moto3, World Superbike e Formula 1

canale dedicato Sky Sport Tennis con Wimbledon e tutti i tornei ATP Masters 1000, Nitto ATP Finals, Intesa San Paolo Next Gen ATP Finals, 5 tornei ATP 500 e 7 tornei ATP 250

basket con NBA (regular season, playoff, finals e All Star Weekend), Euroleague ed Eurocup

rugby, atletica, golf con DP World Tour, la Ryder Cup e i Grandi Major della stagione e altri sport

Il prezzo è di 14,99 euro al mese per i primi 2 mesi, poi si rinnova a 24,99 euro al mese. In alternativa, è possibile scegliere l’offerta con vincolo di permanenza minima di 12 mesi che consente di ridurre il prezzo a 14,99 euro al mese per un anno e non solo per i primi due mesi. Al costo aggiuntivo di 5 euro al mese potete aggiungere anche l’opzione Premium con visione su 2 dispositivi in contemporanea, on demand senza pubblicità e audio Dolby Digital 5.1.

Attiva Sport di NOW TV »

A ogni abbonamento a NOW TV si può associare fino a sei dispositivi. L’app è compatibile con smartphone, tablet, PC, smart TV, console per videogiochi, Apple TV, Fire TV e NOW TV Smart Stick.

Oltre agli Internazionali di Roma su NOW TV potrete quindi seguire nello specifico:

tutto il torneo Nitto ATP Finals di Torino (10-17 novembre 2024)

tutti i tornei ATP Masters 1000, ATP Masters 500 e ATP Masters 250

e tutto il torneo Next Gen ATP Finals

tutto il torneo di Wimbledon in esclusiva (1-9 luglio 2024)

in esclusiva (1-9 luglio 2024) tutto il torneo Davis Cup

Australian Open sui canali Eurosport

sui canali Eurosport Roland Garros sui canali Eurosport (26 maggio-9 giugno 2024)

sui canali Eurosport (26 maggio-9 giugno 2024) tutti i tornei WTA 1000, WTA 500 e WTA 250

Offerte Sky per il tennis Cosa vedere Costo mensile Sky TV + Sky Sport Champions League, Europa League e Conference League

altri sport come tennis, golf, basket, etc. 24,90 €/mese per 18 mesi Prova Sky Q tutti i pacchetti di Sky 9 € per un mese

In alternativa gli appassionati di tennis potrebbero valutare di attivare un abbonamento a Sky:

Sky TV + Sky Sport

Sky TV con tutti i migliori programmi come Masterchef, serie TV italiane e internazionali, documentari, news e le produzioni Sky Original

Champions League (121 partite su 137 a stagione), tutta l’Europa League ed Europa Conference League grazie anche a Diretta Gol

tutte le gare, qualifiche e prove libere di Formula 1 e MotoGP e la World SuperBike

ATP Tour e il WTA Tour fino al 2028, Wimbledon, Nitto ATP Finals, WTA Finals e Davis Cup by Rakuten

oltre 500 partite a stagione di basket mondiale ed europeo

altri sport come rugby, atletica, golf con il DP World Tour e i Grandi Major

rubriche e approfondimenti di Sky Sport 24

App Sky Go

Il prezzo è di 24,90 euro al mese per 18 mesi fino al 21/5/24, invece di 45 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è a partire da 19 euro con Sky Q via Internet. Aggiungendo 5 euro al mese potete avere incluso anche un piano Netflix Standard senza pubblicità con visione in Full HD (1080p) su due dispositivi in contemporanea. In questo caso il prezzo totale diventa quindi di 29,90 euro al mese per 18 mesi, invece di 50 euro.

Attiva Sky TV + Sky Sport »

Se avete già un profilo con DAZN o un decoder tivùsat potete poi attivare l’offerta ZONA DAZN per vedere 10 partite su 10 per giornata di Serie A e altri contenuti dell’app sul canale 214 al costo di 7,50 euro al mese. Per attivarla basta accedere alla sezione “Il mio Account” nell’area personale.

Se invece cercate un’offerta ancora più completa potete attivare:

Prova Sky Q

Intrattenimento Plus (Sky TV + Netflix Standard)

Sky Famiglia

Sky Kids

Sky Cinema con Paramount+

Sky Calcio

Sky Sport

Permette di vedere tutti i pacchetti di Sky per 30 giorni senza vincoli né parabola al costo di 9 euro. Allo scadere della promozione potete decidere se attivare un abbonamento componendolo con i pacchetti che più vi piacciono in base alle offerte in corso.

Prova Sky Q »

