L’autorità garante della concorrenza nel Regno Unito (Cma) ha aperto un’indagine sulla fusione tra Vodafone e CK Hutchison, la holding di Hong Kong che è proprietaria di Three UK. L’operazione ha già ottenuto il via libera dall’Unione Europea ma in Gran Bretagna si teme che possa portare a un aumento dei prezzi, in un mercato in cui le tariffe continuano a scendere, e a una contrazione della qualità del servizio per l’utente finale. In Italia invece procede senza intoppi la fusione Fastweb Vodafone.

Fusione Fastweb Vodafone: le ultime novità di aprile 2024

La roadmap per l’acquisizione di Vodafone Italia da parte di Swisscom (Fastweb) 1 Fastweb ha avviato la fase autorizzativa con AGCM e presidenza del Consiglio per il Golden Power 2 Il closing è previsto per il primo quadrimestre 2025 3 Il CEO di Iliad ritiene che la fusione possa portare a un duopolio che sarebbe un male per la concorrenza nel settore

L’AD di Fastweb, Walter Renna, nel corso dell’evento per presentare l’ingresso dell’azienda del mercato libero dell’energia ha confermato che la fusione Fastweb Vodafone è nella “fase autorizzativa che si concluderà nel primo quadrimestre 2025, non ci aspettiamo remedies perché le due aziende sono complementari“. Lo stesso dirigente ha poi dichiarato che i clienti di Fastweb Mobile a seguito dell’operazione passeranno sulla rete di Vodafone.

Renna ha sottolineato che la decisione spetta all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM). Inoltre, la fusione è in fase di pre-notifica con la presidenza del Consiglio per la procedura Golden Power, ovvero la normativa in merito agli asset strategici a livello nazionale, e a breve verrà aperto un dialogo con Ministero delle Imprese e del Made in Italy e l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) per il trasferimento delle frequenze.

Fastweb e Vodafone, continua Renna, “sono guidate molto dal fatto che le due aziende sono complementari, fisso e mobile, e si ottiene un operatore convergente e di qualità molto competitivo”. Allo stesso modo, continua l’AD di Fastweb, “ci aspettiamo alta complementarietà“. “Fastweb ha migliori talenti sul fisso e Vodafone ha alta qualità sul mobile. – spiega l’AD – Vogliamo integrare le due aziende con le migliori risorse sul mercato: le persone sono un valore di questo deal“.

Per quanto riguarda Fibercop, invece, “la nostra posizione non è cambiata se possiamo continuare a svolgere il nostro ruolo industriale resteremo volentieri nella compagine azionaria“. Fibercop è una società che opera nel settore della fibra di proprietà di TIM di cui Fastweb detiene il 4,5% delle quote. Fibercop è al centro dell’operazione Netco per la cessione dell’infrastruttura di TIM a Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. (KKR).

La fusione Fastweb Vodafone non piace però tutti. Per Thomas Reynaud, CEO di Iliad, “si rischia un duopolio nel B2B” che “non va bene per il Paese, per la competitività“. Il numero uno dell’operatore low cost nel costo della presentazione dei risultati finanziari per il 2023 ha anche lanciato una frecciatina al colosso delle telecomunicazioni britannico. “Sembra che Vodafone prenda tre miliardi in meno“, ha detto riferendosi all’offerta presentata da Iliad e che non è stata presa in considerazione.

Le offerte Fastweb Vodafone di aprile 2024

Le offerte mobile di Fastweb e Vodafone Minuti, SMS e Gigabyte Costo mensile Fastweb Mobile minuti illimitati, 100 SMS + 150 GB anche in 5G 7,95 €/mese Fastweb Mobile Full minuti illimitati, 100 SMS + 200 GB anche in 5G 9,95 €/mese Family+ di Vodafone (solo clienti fisso) minuti, SMS e Giga illimitati in 5G 9,99 €/mese Fastweb Mobile Maxi minuti illimitati, 100 SMS + 300 GB anche in 5G 11,95 €/mese

Fastweb Mobile ad oggi dispone di offerte 5G per navigare sulla rete ondivisa con WindTre, che raggiunge tutte le grandi città come Milano, Torino e Roma ed è stata premiata dalla società di analisi indipendente Ookla come la più veloce in Italia. L’obiettivo dell’operatore è arrivare a una copertura superiore al 90% entro il 2025.

Le offerte di Fastweb Mobile sono tutte senza vincoli o costi nascosti. Potete quindi richiedere in qualsiasi momento a disattivazione senza spese aggiuntive né il pagamento di penali. Per confrontare queste offerte con quelle di altri operatori potete utilizzare gratis il comparatore di SOStariffe.it. In pochi secondi avrete tutte le informazioni che vi servono per trovare la soluzione più conveniente in base alle vostre esigenze ed abitudini di consumo. Potrete poi attivarla comodamente online cliccando sul tasto “Scopri”, che vi re-indirizzerà verso il sito dell’operatore per completare l’acquisto.

Ad aprile potete quindi scegliere tra le seguenti tariffe:

Fastweb Mobile

minuti illimitati e 100 SMS

150 GB anche in 5G

9 GB per navigare in roaming in Ue

i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

Il prezzo è di 7,95 euro al mese senza vincoli.

Fastweb Mobile Full

minuti illimitati e 100 SMS

200 GB anche in 5G

11 GB per navigare in roaming in Ue

FastwebUP Plus Mobile

i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

Il prezzo è di 9,95 euro al mese senza vincoli. Con FastwebUP Plus Mobile avete inclusi ogni mese:

16 minuti di utilizzo gratuito sul noleggio di monopattini elettrici Helbiz

5 euro di sconto su giochi, console, accessori, toys, merchandise e trading cards di Gamestop

un mese di abbonamento G+ a La Gazzetta dello Sport

a 5 euro di sconto su una spesa minima di 25 euro con Deliveroo

Fastweb Mobile Maxi

minuti illimitati e 100 SMS

300 GB per navigare anche in 5G

per navigare anche in 5G 13 GB per navigare in roaming in Ue

FastwebUP Plus Mobile

Assistenza Pet con Quixa inclusa

i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

Il prezzo è di 11,95 euro al mese senza vincoli. L’assicurazione Assistenza Pet inclusa nell’offerta permette di accedere a servizi come assistenza h24 da parte di un veterinario in telemedicina, consegna gratuita dei medicinali e rimborso spese in caso di smarrimento. Il cane o il gatto per essere coperti dall’assicurazione devono avere un’età compresa tra 3 mesi e 10 anni. Assistenza Pet si rinnova annualmente insieme al piano mobile.

Fastweb Mobile non prevede un contributo per l’attivazione delle sue offerte ma la SIM costa 10 euro. La spedizione è però gratuita. La riceverete direttamente nella buca delle lettere entro un massimo di cinque giorni lavorativi. Altrimenti, potete richiedere in negozio un’eSIM al costo di 10 euro. Per l’attivazione della promozione potrete poi effettuare la verifica dell’identità con maggiore comodità anche tramite SPID o CIE (Carta d’Identità Elettronica) oltre che con video identificazione.

A tutte le offerte di Fastweb Mobile potete aggiungere uno smartphone a rate senza anticipo e pagamento con finanziamento Findomestic a tasso zero (salvo approvazione). L’operatore a listino presenta telefoni molto richiesti come Samsung Galaxy S24 a partire da 42,45 euro al mese per 20 rate o iPhone 15 a partire da 44,45 euro al mese per 20 rate. Potrete ritirare comodamente il vostro telefono in negozio. Tramite il servizio di trade-in si può dare in permuta un vecchio cellulare per avere un accredito direttamente sul conto corrente pari alla valutazione fatta dall’operatore.

Da poco si può associare alla vostra SIM mobile anche l’offerta Luce di Fastweb Energia a canone bloccato per 5 anni. Potrete avere fino a 4.000 kWh all’anno a partire da 40 euro al mese.

L’offerta fisso di Vodafone

Internet Unlimited Dettagli Navigazione fino a 2,5 Gbps in FTTH Chiamate illimitate Costo mensile primi 2 mesi gratis , poi 27,90 €/mese con prezzo bloccato 24 mesi

, poi con 24,90 €/mese

22,90 €/mese per i già clienti mobile Attivazione 19,95 € acquistandola online

acquistandola online Gratis per i già clienti mobile

Una delle migliori offerte di Vodafone è Family+ con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G alla massima velocità a 9,99 euro al mese. Acquistandola online l’attivazione, SIM e spedizione sono gratis. Questa tariffa però è riservata a chi ha già la rete fissa con Vodafone.

Se volete passare all’operatore per una connessione in fibra, i già clienti mobili possono usufruire di uno sconto di 5 euro al mese sulla sua offerta Internet Casa. Con Vodafone potete navigare senza limiti sulla rete FTTH (Fiber to the Home) alla massima velocità in tutte le grandi città. La latenza ridotta al minimo permette di giocare online, lavorare da remoto o accedere in contenuti in streaming anche in 4K senza che il segnale rallenti o si blocchi. Per sapere se siete raggiunti dalla fibra, potete verificare gratis la copertura su SOStariffe.it.

Internet Unlimited

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH

chiamate illimitate

modem con Wi-Fi Optimizer

attivazione inclusa (5 euro al mese per 24 rate)

Il prezzo è di 27,90 euro al mese bloccato per 24 mesi con i primi 2 mesi gratis o 24,90 euro al mese. Il contributo iniziale per l’attivazione acquistandola online è scontato a 19,95 euro, invece di 39,90 euro. Per i già clienti mobile, invece, la fibra senza chiamate incluse costa 22,90 euro al mese e l’attivazione iniziale è gratis.

I clienti di Vodafone per la rete fissa e il cellulare con l’attivazione di Infinito Insieme avranno Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM senza costi aggiuntivi. Per il pagamento si può scegliere tra domiciliazione in bolletta o addebito su borsellino, carta di credito e conto corrente.

