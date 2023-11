Il Consiglio di Amministrazione di TIM con 11 voti a favore ha approvato per la cessione di NetCo, la società intestataria della sua infrastruttura per la rete fissa, a Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. (KKR) per 20 miliardi di euro, che potrebbero diventare 22 miliardi con l’integrazione degli asset di Open Fiber.

La cessione rete TIM permetterà all’operatore di ridurre il suo pesante carico di debito e soddisfa le necessità del Governo, in quanto consentirà all’Italia di mantenere il controllo su un asset ritenuto strategico come le telecomunicazioni. Il piano del CdA di TIM infatti prevede l’acquisizione da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze di una quota del 20% nella rete per un importo pari a 2,5 miliardi di euro.

Il closing dell’operazione dovrebbe avvenire nell’estate del 2024 “una volta completate le attività prodromiche e soddisfatte le condizioni sospensive – completamento del conferimento della rete primaria, autorizzazione Antitrust, autorizzazione in materia di sovvenzioni estere distorsive e Golden Power“, spiega TIM.

Cessione rete TIM: i dettagli dell’operazione a novembre 2023

Tutti i dettagli sulla cessione rete TIM 1 Il CdA di TIM ha approvato la cessione di NetCo, società che gestisce l’infrastruttura di rete dell’operatore, a KKR. L’operazione frutterebbe 22 miliardi di euro con integrazione asset Open Fiber. Il closing è previsto per l’estate del 2024 2 Il Ministero dell’Economia e delle Finanze investirà 2,5 miliardi nella rete di TIM per il 20% dell’infrastruttura 3 Il CdA non ha ritenuto sufficiente l’offerta di KKR per Sparkle e attende una nuova offerta vincolante entro il 5/12/23 4 Respinta la proposta di Merlyn Advisor LTD e RN Capital Partners 5 Vivendi chiede che l’operazione venga esaminata da un’assemblea straordinaria degli azionisti

Approvata la cessione rete TIM a KKR, resta aperta la questione di Sparkle, per cui l’operatore di private equity aveva presentato un’offerta non vincolante che sarebbe diventata vincolante entro 4-8 settimane a seguito delle attività di due diligence. Il CdA però ha ritenuto la proposta “non soddisfacente, ha dato mandato al CEO di verificare la possibilità di ricevere un’offerta vincolante a un valore più elevato una volta completata la due diligence, il cui termine è stato esteso fino al 5 dicembre“.

“Le delibere approvate oggi con grande responsabilità e coraggio dal Consiglio di TIM vanno nella direzione di fare il bene di TIM, delle persone che vi lavorano, dei suoi azionisti, del Paese intero – ha commenta il presidente di TIM, Salvatore Rossi – La cessione della rete a un investitore infrastrutturale come KKR ha trovato anche l’apprezzamento del Governo, che sosterrà questa operazione con ingenti risorse; ridà una prospettiva di crescita al Gruppo TIM”.

“Due anni di lavoro a testa china si chiudono con una decisione storica: dare il via alla nascita di due società con nuove prospettive di sviluppo – ha dichiarato l’Ad di TIM, Pietro Labriola – Entrambe saranno il punto di riferimento per la trasformazione digitale del nostro Paese perché, grazie a questa operazione, potranno accelerare lo sviluppo tecnologico nel settore delle telecomunicazioni. Non è la conclusione del nostro percorso ma un nuovo inizio. Con questa operazione, infatti, diamo linfa all’infrastruttura di rete e allo stesso tempo consentiamo alla nuova TIM di focalizzarsi sull’innovazione tecnologica che serve per governare il complesso mercato dei servizi digitali e giocare un ruolo da leader. Voglio sottolineare inoltre l’importante ruolo delle istituzioni e delle autorità competenti – ha continuato l’amministrato delegato – che sono la miglior garanzia per l’esecuzione di questo piano. Infine, a tutti i nostri azionisti dico che stiamo restituendo a TIM la possibilità di guardare ad un futuro sostenibile e di essere pronta a cogliere le opportunità che avrà davanti. Il nostro obiettivo è proseguire su questa strada tracciata dal piano approvato con l’appoggio dei nostri principali azionisti, restando sempre aperti al dialogo e alle proposte che ci vengono sottoposte, in particolare, dai soci più importanti“.

L’offerta di Merlyn e RN Capital

Come da previsioni non è invece andato in porto il piano della società di investimenti Merlyn Advisor LTD e RN Capital Partners per bloccare la cessione rete TIM e la sostituzione di Labriola. La proposta non solo non aveva il sostegno del Governo italiano ma l’azionariato non era sufficiente a fare pressione sul CdA. Secondo Bloomberg News, infatti, Merlyn e le sue collegate detengono appena lo 0,006% delle azioni di TIM. La società inglese comunque ha comunicato di possedere ulteriori quote inferiori al 3%.

“Il Consiglio ha preso atto della comunicazione inviata da Merlyn Partners e RN Capital Partners, ritenendola non in linea con il piano di delayering della Società, come presentato agli investitori nel già citato Capital Market Day”, confermano da TIM. “La decisione del CdA di TIM di approvare l’offerta di KKR senza sottoporre la decisione ad un voto dell’assemblea dei soci è irrispettosa e sbagliata. – scrive in una nota il fondo britannico – Adottare una delibera di tale importanza per il destino dell’azienda, peraltro non all’unanimità come annunciato in precedenza, senza ascoltare tutti gli azionisti, costituisce una mancanza di rispetto del mercato e dei più basilari principi di buona governance aziendale. Tanto più a fronte degli impegni presi da TIM e dal suo CdA con l’adozione del ‘Codice pubblico di engagement‘ della società. Merlyn, insieme ai suoi partners in questo progetto, ribadisce, infine, la volontà di riservarsi a procedere con ogni possibile azione che porti il CdA a convocare al più presto un’assemblea dei soci dove poter decidere se il piano oggi approvato in autonomia dal CdA sia quello che i soci desiderano per la loro azienda o se preferiscano un futuro differente e, a nostro avviso, migliore“.

Vivendi si oppone

Vivendi si oppone alla cessione rete TIM a KKR forte del 24% delle quote di TIM che detiene e invece chiede che la dismissione della rete venga esaminata da un’assemblea straordinaria degli azionisti, invece che dal Consiglio di Amministrazione della società. Ancora prima che venisse presentato il piano alternativo di Merlyn, la società francese si era opposta all’accordo con KKR sostenendo che non avrebbe accettato nessuna offerta inferiore ai 30 miliardi euro.

Lo scontro tra Vivendi e Labriola, principale artefice per il progetto di cessione della rete, è iniziata lo scorso gennaio quando l’amministratore delegato della società francese, Arnaurd De Puyfontaine, si è dimesso dal suo ruolo al fine di ottenere un rimpasto del CdA di TIM. Vivendi afferma che i diritti degli azionisti sono stati violati e che la decisione del Cda è illegittima in quanto non ha “preventivamente informato e sollecitato il voto degli azionisti di TIM, violando così le regole di governance applicabili“. L’azienda quindi “utilizzerà ogni strumento legale a sua disposizione per contestare questa decisione e tutelare i suoi diritti e quelli di tutti gli azionisti“.

“Vivendi ha i suoi diritti e li eserciterà. Il Mef ha partecipato all’offerta, abbiamo fatto un’offerta e il consiglio di amministrazione l’ha accettata. Adesso ovviamente gli azionisti hanno i loro diritti, li faranno valere nelle sedi opportune: però il progetto è quello“, ha dichiarato il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti.

“Il progetto del Governo è stato chiaro sin dall’inizio – ribadisce il ministro per le Imprese e il Made in Italy, Adolfo Urso, con un post su X (ex Twitter) – al fine di consentire la piena connettività del territorio italiano con una rete nazionale efficiente e competitiva. Per questo il Mef ha partecipato all’offerta NetCo, su cui ha deliberato ieri il cda di TIM. Ovviamente, come ha giustamente rilevato il ministro Giorgetti, ogni azionista ha sempre la facoltà di esercitare i propri diritti nelle sedi opportune“.

