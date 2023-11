Con un nuovo provvedimento d'urgenza, ARERA ha annunciato l a sospensione delle bollette di luce, gas e acqua a seguito dell' alluvione in Toscana , regione colpita da eventi meteorologici particolarmente rilevanti a partire dallo scorso 2 novembre 2023. Vediamo i dettagli.

Alluvione in Toscana: bollette sospese, ecco la decisone ARERA

Con la delibera 519/2023/R/com è arrivato il provvedimento d’urgenza di ARERA che ha annunciato una sospensione del pagamento delle bollette di luce, gas e acqua per le aree della Toscana colpite dall’alluvione. Si tratta di un intervento necessario per sostenere la popolazione colpita da fenomeni meteorologici di portata eccezionale registrati nel corso dei primi giorni di novembre. La misura annunciata sarà seguita da provvedimenti più articolati e dettagliati che andranno a chiarire le tempistiche di pagamento e la durata della sospensione.

Cosa prevede il provvedimento di ARERA a seguito dell’alluvione in Toscana

3 COSE DA SAPERE SULLA DECISIONE DI ARERA 1. Il provvedimento è incluso nella delibera 519/2023/R/com 2. ARERA ha sospeso i pagamenti delle bollette 3. È sospesa anche la disciplina delle sospensioni per morosità

ARERA ha stabilito un’immediata sospensione del pagamento delle bollette per acqua, luce e gas (compresi il GPL e altri gas distribuiti tramite reti centralizzate). La sospensione è attiva da subito e riguarda le utenze e le forniture nei territori delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato colpite dall’alluvione a partire da inizio novembre.

Il provvedimento di sospensione è incluso nella 519/2023/R/com. La sospensione riguarda i Comuni indicati dalle Autorità competenti. Per le aree in cui sarà attiva la sospensione (un elenco completo arriverà nei prossimi giorni) ci saranno una serie di agevolazioni.

Come chiarito da ARERA, infatti, la sospensione delle bollette riguarda tutte quelle emesse o da emettere con scadenza a partire dal 2 novembre 2023. Da notare anche la sospensione di fatture relative a corrispettivi per allacciamento, attivazione, disattivazione, voltura o subentro.

Tra le misure definite da ARERA c’è anche la sospensione della disciplina delle sospensioni per morosità, anche per casi di morosità registrati precedentemente al 2 novembre 2023. In questo modo, vengono garantiti i servizi essenziali fino alla fine della situazione di emergenza.

Con un provvedimento successivo (quello attuale arrivato con la delibera 519/2023/R/com è considerato come “di emergenza) saranno definite le tempistiche della sospensione delle bollette, con la possibilità anche di registrare l’arrivo di ulteriori estensioni delle misure di sostegno per gli utenti colpiti dall’alluvione in Toscana.

