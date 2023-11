Fronte unito contro le clausole vessatorie RC Auto. Associazioni dei consumatori, carrozzieri, periti, agenti assicurativi e familiari vittime della strada si schierano compatti contro le più importanti compagnie assicurative, presentando un esposto all’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm). Per le organizzazioni dei consumatori, le società assicuratrici applicherebbero ai propri clienti clausole in piena violazione delle norme vigenti, perché “non si può imporre agli assicurati gli operatori cui rivolgersi per gli interventi sulle auto”.

Clausole vessatorie RC Auto: ricorso dei consumatori all’Antitrust a Novembre 2023

CLAUSOLE VESSATORIE RCA: IL CASO IN PILLOLE 1 Associazioni dei consumatori, dei periti e dei carrozzieri hanno presentato un esposto all’Antitrust contro le clausole vessatorie RC Auto 2 Questo fronte comune ha inviato una lettera a Governo e Parlamento, chiedendo che, con un emendamento al Ddl concorrenza, siano vietate le clausole vessatorie RC Auto 3 A difesa dei loro diritti i consumatori citano l’articolo 148, comma 11 bis, del Codice delle Assicurazioni 4 Le clausole vessatorie RC Auto non comportano alcun risparmio sul prezzo della polizza

Le associazioni dei consumatori sono scese in campo contro le clausole vessatorie RC Auto. Assoutenti, Adusbef, Casa Del Consumatore, Codici, Confconsumatori, CTCU, Movimento Consumatori hanno inviato un esposto all’Antitrust. Ha spiegato il presidente di Assoutenti, Furio Truzzi: “Sul banco degli imputati la prassi delle compagnie di assicurazioni di obbligare i propri clienti a riparare le autovetture presso le carrozzerie indicate dalle stesse imprese assicuratrici. Una clausola illegale vietata da tutte le norme nazionali e comunitarie in tema di concorrenza“.

In questa battaglia legale, si sono schierati a fianco delle associazioni dei consumatori anche il Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione (SNA), Federcarrozzieri, ACpGE, AIFVS e AIPED (Associazione Italiana Periti Estimatori Danni). Questo fronte comune ha inviato una lettera a Governo e Parlamento, con la quale rilevano che sia inattuato l’articolo 148, comma 11 bis, del Codice delle Assicurazioni che prevede a favore dell’assicurato il diritto di esercitare “la facoltà di ottenere l’integrale risarcimento per la riparazione a regola d’arte del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia“.

Per il fronte del “No” alle clausole vessatorie RC Auto, questa norma è elusa e inattuata: “Nei contratti assicurativi continuano ad essere introdotte clausole che limitano o escludono il risarcimento per chi non si reca dal riparatore convenzionato con la compagnia, mediante penalizzazioni risarcitorie o indennitarie di vario tipo“.

Le associazioni alleate in questa offensiva legale aggiungono inoltre come le clausole vessatorie RC Auto non comportino alcun risparmio sui costi della polizza per gli assicurati.

Oltre ad appellarsi all’Antitrust, le organizzazioni dei consumatori chiedono al Governo e al Parlamento, con un emendamento al Ddl concorrenza, di vietare alle compagnie assicurative di “inserire nelle polizze per l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, pattuizioni contrattuali afferenti al risarcimento in forma specifica o alla scelta dell’impresa di autoriparazione da parte dei soggetti danneggiati o assicurati“.

