Prelevare da tabaccaio, oppure in edicola e nei negozi dotati di Pos : è la nuova misura prevista nella Manovra finanziaria 2024 e servirebbe per facilitare l’accesso al contante a chi vive nei piccoli Comuni, dove c’è stata la chiusura degli sportelli bancari tradizionali . Che cosa prevede questa novità e le migliori offerte di novembre 2023 per un conto corrente su SOStariffe.it .

Prelevare da tabaccaio, o negli esercizi commerciali, un importo massimo di 250 euro servendosi del Pos. Questo provvedimento è pensato per gli abitanti dei piccoli Comuni, dove le filiali delle banche sono ormai scomparse e l’accesso al denaro contante negli ultimi anni è diventato più difficile.

La misura è prevista nella bozza della legge di Bilancio 2024 attualmente all'esame del Parlamento.

Prelevare da tabaccaio: cosa prevede la nuova misura del Governo per il 2024

PRELEVARE DA TABACCAIO: LA NOVITÀ IN ARRIVO 1 Dal 2024 si potrebbero prelevare fino a un massimo di 250 € in contanti da un esercizio commerciale tramite il Pos 2 Il prelievo di contanti potrebbe essere possibile da tabaccai, edicole, farmacie, supermercati e negozi dotati di un Pos 3 La proposta è contenuta nella bozza della Manovra finanziaria 2024, attualmente all’esame del Parlamento 4 Obiettivo di questa misura è favorire il prelievo di contanti nei piccoli Comuni sprovvisti di uno sportello ATM o di una filiale bancaria

Facilitare e semplificare i prelievi di contanti. Soprattutto nei piccoli Comuni rurali e di montagna. Paesi dove è sempre più difficile trovare uno sportello ATM, perché le filiali delle banche vanno progressivamente scomparendo.

Da qui, l’ipotesi introdotta nella bozza della Manovra finanziaria 2024, che prevede di prelevare da tabaccaio, edicola, farmacia, supermercato e, in generale, negli esercizi commerciali in possesso di Pos. È l’obiettivo di una misura della prossima legge Finanziaria che modifica le norme antiriciclaggio: i controlli scattano oltre i 250 euro in caso di operazioni tramite soggetti convenzionati e agenti.

Lo scopo, chiarisce la relazione tecnica che accompagna la bozza della legge di Bilancio 2024, è di ridurre gli “ostacoli” che frenano “l’offerta di servizi di prelievo di contante tramite il convenzionamento di esercizi commerciali diffusi sul territorio“.

Nel dettaglio, chiarisce ancora la relazione, si tratta di un provvedimento che:

va in netta controtendenza rispetto alla “ contrazione degli sportelli tradizionali ”;

”; sarebbe un vantaggio per gli esercenti.

Ma non solo, favorendo una maggiore circolazione di contante, negozi e supermercati avrebbero “una riduzione delle giacenze” di liquidità e correrebbero minori “rischi per la sicurezza” abbinata alla quantità di denaro cash contenuto in cassa.

Prelevare da tabaccaio: i dubbi sollevati da Confesercenti

In una nota, Confesercenti solleva le proprie perplessità sulla novità introdotta nella bozza della Manovra finanziaria 2024. Sulla proposta di far diventare negozianti, tabaccai e giornalai veri e propri sportelli “bancomat” al fine di prelevare contanti, tramite Pos, fino a 250 euro, l’associazione di categoria riscontra “un evidente ossimoro” e definisce questa ipotesi avanzata dal Governo guidato dalla premier Meloni come “un’idea di difficile applicazione“, considerato che “il commerciante, per erogare contanti, dovrebbe infatti detenere disponibilità di liquido congrue, con tutti i rischi che ne derivano“. A cominciare dalla sicurezza.

Sulla questione al vaglio del Parlamento, che sta in concomitanza esaminando anche la bozza della legge Finanziaria 2024, Confesercenti sottolinea che questa possibilità offerta ai consumatori di prelevare contanti nei negozi è di fatto “un riconoscimento dell’impossibilità di eliminare banconote e monete”. Ma allo stesso tempo è anche “l’ennesimo provvedimento contraddittorio sui pagamenti, fronte su cui negli ultimi dieci anni si sono moltiplicati interventi e incertezze, mentre l’accordo per tagliare le commissioni Pos per i piccoli esercenti non ha ancora prodotto risultati“.

A questo proposito, Confesercenti evidenzia che le commissioni applicate dalle banche a esercizi commerciali, artigiani, professionisti e dalle piccole imprese sui pagamenti eseguiti dai consumatori con carte di debito, di credito e prepagate ammontano in totale a circa 5 miliardi di euro l’anno.

