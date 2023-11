Crescono le immatricolazioni di auto elettriche in Italia nei primi dieci mesi del 2023, ma il mercato “full electric” nel nostro Paese arranca rispetto ad altri big d’Europa. La fotografia in chiaroscuro di Motus-E e un focus su come trovare l'assicurazione auto più vantaggiosa a novembre 2023 con il comparatore di SOStariffe.it .

Auto elettriche in Italia in aumento del 30,8% nel 2023: l’analisi di Motus-E

Le immatricolazioni di auto elettriche in Italia sono aumentate del +30,76% nei primi dieci mesi del 2023, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Tuttavia, il mercato BEV (Battery Electric Vehicle) lungo la nostra Penisola continua a viaggiare con il freno a mano tirato se messo a confronto con altri grandi Paesi europei, Olanda e Germania in testa.

È un quadro in bianco e nero quello dipinto da Motus-E, l’associazione di operatori, imprese e movimenti di opinione della filiera automotive che ha come mission quella di accelerare il cambio di passo verso la mobilità sostenibile.

Auto elettriche in Italia: aumentano le immatricolazioni nel 2023

ANALISI E-MOTUS: DOMANDE ANALISI E-MOTUS: RISPOSTE Quante auto elettriche circolavano in Italia al 31 ottobre 2023? Ne circolavano 214.363 Quanti veicoli full electric sono stati immatricolati da gennaio a ottobre 2023? Ne sono stati immatricolati 51.513, +30,76% rispetto allo stesso periodo del 2022 (quando le vendite sono state 39.395) Quante immatricolazioni di veicoli green solo a ottobre 2023? Ci sono state 5.724 immatricolazioni, con un rialzo del +56% (a ottobre 2022 ce ne sono state 3.670) Quali sono le regioni italiane più virtuose per immatricolazioni di auto BEV? Trentino Alto Adige (9.793 unità, nei primi 10 mesi del 2023)

(9.793 unità, nei primi 10 mesi del 2023) Lombardia (9.618 immatricolazioni)

(9.618 immatricolazioni) Lazio (5.899 auto BEV immatricolate)

Secondo il report di Motus-E, le auto elettriche pure circolanti in Italia al 31 ottobre 2023 sono 214.363 con le immatricolazioni full electric che, da gennaio a ottobre 2023, sono state pari a 51.513 unità, con un +30,76% rispetto allo stesso periodo del 2022. La quota di mercato per il full electric in 9 mesi è stata pari al 3,9%, in crescita rispetto al 3,6% dello stesso periodo del 2022.

A ottobre 2023, rileva ancora l’analisi di Motus-E, sono state registrate agli uffici della Motorizzazione da Nord a Sud della Penisola 5.724 nuove vetture full electric (+56% rispetto a ottobre 2022), con una market share salito al 4,1% dal 3,6% segnato a settembre.

Restringendo il focus sulla distribuzione geografica delle immatricolazioni, il Trentino-Alto Adige è salito sul podio con 9.793 veicoli registrati nei primi dieci mesi del 2023 (+45,34% rispetto ai primi dieci mesi del 2022). Subito alle sue spalle si è piazzata la Lombardia con 9.618 immatricolazioni da gennaio a ottobre 2023 (+45,53% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso).

Più distanziati, ecco il Lazio con 5.899 auto BEV immatricolate (+33,16% rispetto allo stesso periodo del 2022), la Toscana con 4.913 veicoli full electric (+21,97% sul 2022) e il Veneto con 4.198 quattro ruote acquistate (+35,81% rispetto ai primi nove mesi del 2022). E ancora: l’Emilia-Romagna ha totalizzato 3.870 veicoli (+23,13% rispetto al periodo gennaio-settembre 2022) e subito dietro, il Piemonte con 3.566 auto (+60,41% rispetto ai primi nove mesi del 2022).

Auto elettriche in Italia: crescita troppo lenta rispetto ai big d’Europa

AUTO ELETTRICHE: CONFRONTO ITALIA-EUROPA 1 L’Italia è fanalino di coda rispetto ai maggiori Paesi europei per immatricolazioni di auto elettriche 2 La quota di mercato delle auto full electric nel nostro Paese si è attestata al 3,9% da gennaio a settembre 2023, contro il 5,2% della Spagna, il 15,9% della Francia, il 16,4% del Regno Unito e il 18,1% della Germania 3 Leader della classifica dei big d’Europa per immatricolazioni green è l’Olanda con il 29,6% di market share

Il balzo in avanti delle immatricolazioni delle quattro ruote “green” nel 2023 non basta a colmare il divario che separa l’Italia dai maggiori Paesi europei. Del resto, nel periodo gennaio-settembre 2023, le auto BEV immatricolate nei “big” del Vecchio Continente coprono una market share in costante crescita, con l’Olanda sempre in testa con il 29,6% di quota e la Germania che, in termini assoluti, ha immatricolato, nei primi otto mesi del 2023, 387.584 auto full electric.

Sempre tra i Paesi europei più virtuosi, la market share delle auto elettriche si è attestata a settembre 2023 in:

Francia al 19,3% ;

; Germania al 14,2% ;

; Gran Bretagna al 16,6%.

Mentre la market share delle auto elettriche nel periodo gennaio-settembre 2023 è stata in:

Francia del 15,9% ;

; Germania del 18,1% ;

; Gran Bretagna del 16,4%.

Tra i mercati europei meno performanti nel segmento BEV ci sono la Spagna con il 5,2% di market share, e l’Italia, sempre in coda, con il 3,6% di quota. Ma, a differenza del nostro Paese, la Spagna sembra aver ingranato una marcia in più: “Da 6 mesi ormai il Paese iberico mostra una market share delle auto elettriche costantemente superiore all’Italia: l’ultimo confronto diretto disponibile – sui dati di settembre – vede in particolare la quota di mercato full electric al 5,8% in Spagna e al 3,6% in Italia, mentre nei primi 9 mesi dell’anno il valore si attesta rispettivamente al 5,2% e al 3,9%”, si legge nella nota di sintesi del report di Motus-E.

Non solo: rispetto al 2021, le immatricolazioni di auto elettriche in Spagna hanno segnato un +144% nei primi nove mesi del 2023, mentre in Italia la variazione è stata pari al -5%.

Tra le zavorre che appesantiscono il decollo del mercato BEV in Italia ci sono “in primis i sistemi incentivanti ereditati dai precedenti governi, che potrebbero essere ben più efficaci sfruttando meglio le risorse già stanziate, anche per flotte e noleggi. Ma a incidere è anche l’incertezza sulle agevolazioni, che frena chi sta attendendo l’annunciata rimodulazione dei bonus”, concludono da Motus-E.