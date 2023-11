I diritti TV Serie A sono andati ancora a Sky e DAZN con un'offerta da 4,5 miliardi per il quinquennio 2024-2029. Scopri le migliori offerte per lo sport in TV di novembre

A fine ottobre si è finalmente definita la situazione per i diritti TV Serie A fino al 2029. La Lega ha infatti accettato l’offerta da 4,5 miliardi di euro di DAZN e Sky, pari a 900 milioni di euro a stagione, per trasmettere la partite di campionato. L’assemblea dei club ha votato con 17 voti a favore e 2 contrari (Salernitana e Cagliari). Il Napoli, invece, ha deciso di astenersi. “È una sconfitta del calcio italiano, con questa offerta il calcio morirà“, ha poi commentato il presidente del club partenopeo, Aurelio De Laurentiis, che invece spingeva per la creazione di un canale TV ufficiale della Serie A.

“L’offerta delle tv oggi è leggermente inferiore ma potrà presto eguagliare e poi superare quella del triennio precedente. – ha dichiarato il presidente del Torino, Urbano Cairo – Il Canale di Lega resta un progetto affascinante ma oggi, in un mercato così complesso, non potevamo aggiungere ai rischi dell’impresa calcio quelli del canale. Con DAZN e Sky ci sono buone prospettive, ora dobbiamo combattere la pirateria per migliorare il numero di abbonamenti“.

Diritti TV Serie A: accordo con DAZN e Sky fino al 2029

La distribuzione dei diritti TV per la Serie A 2024/2029 I dettagli In cosa consiste l’offerta dei broadcaster? 900 milioni di euro a stagione fino al 2029, pari a 4,5 miliardi di euro in totale, più un possibile altro 1 miliardo dal revenue sharing DAZN 10 partite su 10 per giornata di Serie A in esclusiva e 5 partite in chiaro per ogni stagione Sky 3 partite su 10 per giornata di Serie A in co-esclusiva

La situazione per i diritti TV Serie A è quindi rimasta la stessa degli anni precedenti. DAZN trasmetterà ancora 10 partite su 10 per giornata in esclusiva. Ci sono però alcune novità. Da luglio verrà trasmessa la diretta video della Radio TV della Serie A, oggi disponibili sul digitale terrestre, e come ha confermato l’ad della Lega Calcio, Luigi De Siervo, l’app trasmetterà 5 partite in chiaro. Al momento però non è possibile sapere quali, anche se è probabile si tratterà di incontri dal grand appeal per gli amanti del calcio.

Sky invece trasmetterà ancora 3 partite su 10 per giornata in co-esclusiva con DAZN e tutti gli highlights. Anche in questo caso c’è una piccola novità. Sulla pay TV potrete vedere gli incontri di sabato alle 20:45, della domenica alle 18:00 (invece che delle 12.30) e del lunedì alle 20:45. Sky poi mantiene i diritti esclusivi per la visione delle partite in bar, hotel e altri locali pubblici.

Le migliori offerte per lo sport in TV di novembre 2023

Le offerte di DAZN Cosa vedere Costo mensile DAZN Standard tutta la Serie A (10 partite per giornata), Europa League e i migliori incontri di Conference League a partire da 30,99 €/mese DAZN Plus tutta la Serie A (10 partite per giornata), Europa League e i migliori incontri di Conference League a partire da 45,99 €/mese

DAZN resterà anche in futuro la scelta migliore per seguire la Serie A in quanto come detto trasmetterà tutte le partite. Vi ricordiamo che sulla piattaforma di streaming potete seguire anche altri contenuti come:

Serie BTK, compresi playoff e playout

Europa League

i migliori incontri della Conference League

tutta la Serie BTK

La Liga

una selezione di partite della Liga Portugal Betclic

FA CUP, Carabao Cup e Community Shield

il calcio femminile con la Serie A eBay e UEFA Women’s Champions League

una selezione di partite di NFL

basket italiano ed europeo (Serie A UnipolSai, tutta l’Eurolega, Eurocup e la Basket Champions League)

boxe, UFC e altri sport di combattimento grazie alla partnership con Matchroom Boxing

freccette

i canali tematici di Juventus, Inter e Milan

Eurosport 1 e 2 HD con tennis, ciclismo e sport invernali

Serie A Elite di rugby

Redbull TV

programmi di approfondimento come Sunday Night Square, Supertele – Leggero come un pallone e Tutti Bravi dal Divano

Per vedere la Serie A potete scegliere tra due abbonamenti:

Standard

visione in contemporanea su 2 dispositivi collegati alla stessa rete domestica

Si possono registrare fino a 6 dispositivi

Il prezzo è di 30,99 euro al mese per 12 rate con vincolo annuale (120 euro di risparmio) o 40,99 euro al mese con possibilità di disdetta con un preavviso di 30 giorni.

L’abbonamento annuale costa 299 euro in un’unica soluzione. Attivandolo spenderete quindi 24,91 euro al mese (192,88 euro di risparmio). In alternativa si può pagare in 3 rate con PayPal, senza interessi o costi aggiuntivi, per una spesa di circa 100 euro al mese per 3 mesi.

Plus

visione in contemporanea su 2 dispositivi collegati a due differenti reti domestiche

Si possono registrare fino a 7 dispositivi

Il prezzo è di 45,99 euro al mese per 12 rate con vincolo annuale (120 euro di risparmio) o 55,99 euro al mese con possibilità di disdetta con un preavviso di 30 giorni.

L’abbonamento annuale costa 449 euro in un’unica soluzione. Attivandolo spenderete quindi 37,41 euro al mese (222,88 euro di risparmio). In alternativa si può pagare in 3 rate con PayPal, senza interessi o costi aggiuntivi, per una spesa di circa 133 euro al mese per 3 mesi.

Scopri le offerte di DAZN »

Chi ha un decoder Tivùsat può seguire 7 partite su 10 per giornata sul canale ZONA DAZN al 214 al costo di 7,50 euro al mese. Potete attivarla dalla sezione “Servizi aggiuntivi” nell’area “Il mio account“. L’app è compatibile anche con altri dispositivi come smart TV, Amazon Fire Stick, Apple TV, console per videogiochi, smartphone e tablet (iOS e Android) e Amazon Fire tablet.

Le offerte di Sky

Le offerte di Sky per lo sport Cosa vedere Costo mensile Prova Sky Q tutti pacchetti di Sky compresi Sky Calcio e Sky Sport 9 € per 30 giorni Sky TV + Sky Calcio 3 partite di Serie A per giornata, Premier League, Bundesliga e Ligue 1 14,90 €/mese per 18 mesi Sky TV + Sky Sport + Netflix Champions League, Europe League, motori, tennis, basket e altri sport + Netflix Base 24,90 €/mese per 18 mesi

Su Sky invece fino al 2029 potrete vedere 3 partite per giornata di Serie A in co-esclusiva con DAZN. I due pacchetti per lo sport più interessanti per la pay TV sono:

Sky TV + Sky Calcio

Sky TV con tutti i migliori programmi come Masterchef, serie TV italiane e internazionali, documentari, news e le produzioni Sky Original

3 partite per giornata di Serie A

tutta la Serie BTK, compresi playout e playoff

tutta la Serie C fino al 2024/2025

le migliori partite di Premier League e Bundesliga fino al 2025

le migliori partite di Ligue 1 fino al 2024

rubriche e approfondimenti di Sky Sport 24

App Sky Go per seguire le partite su dispositivi mobili anche fuori casa

Il prezzo è di 14,90 euro al mese per 18 mesi, invece di 30 euro al mese, senza vincoli ma con possibilità di rinnovarla al costo dell’offerta corrente.

Attiva Sky TV + Sky Calcio »

Sky TV + Sky Sport + Netflix

Sky TV

Champions League (121 partite su 137 a stagione)

Europa League

Conference League

i motori con Moto GP, Moto2, Moto3, World Superbike e Formula 1

canale dedicato Sky Sport Tennis con Wimbledon e tutti i tornei ATP Masters 1000, Nitto ATP Finals, Intesa San Paolo Next Gen ATP Finals, 5 tornei ATP 500 e 7 tornei ATP 250

basket con NBA (regular season, playoff, finals e All Star Weekend), Euroleague ed Eurocup

rugby, atletica, golf con DP World Tour, la Ryder Cup e i Grandi Major della stagione e altri sport

Sky Go

Netflix Base con visione in HD 720p su un dispositivo in contemporanea senza pubblicità

buono Amazon da 50 euro

Il prezzo è di 24,90 euro al mese per 18 mesi, invece di 54 euro al mese, senza vincoli ma con possibilità di rinnovarla al costo dell’offerta corrente. La promozione è disponibile, salvo proroghe, fino al 27/11/23.

Attiva Skt TV + Sky Sport + Netflix »

Se avete un abbonamento a DAZN potete vedere 10 partite per giornata di Serie A sul canale 214 al 7,50 euro al mese. Potete attivarla dalla sezione “Servizi aggiuntivi” nell’area “Il mio account“.

Per entrambi gli abbonamenti il contributo per l’attivazione è a partire da 9 euro con Sky Q via Internet. Se oltre allo sport volete anche serie TV e cinema potete acquistare l’offerta più completa:

Prova Sky Q

Intrattenimento Plus (Sky TV + Netflix Standard)

Sky Famiglia

Sky Kids

Sky Cinema con Paramount+

Sky Calcio

Sky Sport

Visione per 30 giorni di tutti i pacchetti di Sky senza vincoli e senza parabola a 9 euro. Alla scadenza si può acquistare un abbonamento e comporlo aggiungendo i pacchetti che più vi piacciono in base alle offerte in corso.

Prova Sky Q »

L’offerta di NOW TV

L’offerta di NOW TV per lo sport Cosa vedere Costo mensile NOW Sport 3 partite di Serie A, Serie BTK, Serie C NOW, Champions League, Europa League, Conference League, Premier League, Bundesliga e Ligue 1 9,99 €/mese per 12 mesi oppure 14,99 €/mese senza vincoli NOW Sport con opzione Premium (visione in contemporanea su 2 dispositivi) 3 partite di Serie A, Serie BTK, Serie C NOW, Champions League, Europa League, Conference League, Premier League, Bundesliga e Ligue 1 15,99 €/mese per 12 mesi oppure 19,99 €/mese senza vincoli

Con NOW TV potete vedere tutti i contenuti dei pacchetti Sky Calcio e Sky Sport senza abbonamento alla pay TV. Con l’app potete quindi seguire non solo 3 partite di Serie A per giornata ma anche le coppe europee:

Pass Sport

Serie A (3 partite per giornata)

tutta la Serie BTK e Serie C

Champions League (121 partite su 137 a stagione)

Europa League

Conference League

I motori con Moto GP, Moto2, Moto3, World Superbike e Formula 1

canale dedicato Sky Sport Tennis con Wimbledon e tutti i tornei ATP Masters 1000, Nitto ATP Finals, Intesa San Paolo Next Gen ATP Finals, 5 tornei ATP 500 e 7 tornei ATP 250

basket con NBA (regular season, playoff, finals e All Star Weekend), Euroleague ed Eurocup

rugby, atletica, golf con DP World Tour, la Ryder Cup e i Grandi Major della stagione e altri sport

Il prezzo è 9,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi. Altrimenti si può attivare l’abbonamento senza vincoli a 14,99 euro al mese. Il Pass Sport è disponibile anche con opzione Premium inclusa (visione in contemporanea su 2 dispositivi, audio Dolby Digital 5.1 e contenuti on demand senza pubblicità) al prezzo di 19,99 euro al mese senza vincoli o 15,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi.

Attiva il Pass Sport »

Offerte in evidenza DAZN STANDARD € , con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Disney+ Standard € , con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Prova Sky Q € , con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA