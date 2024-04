Se sei un cliente DAZN potrai beneficiare di 3 mesi di abbonamento gratuito ad Apple TV+. È questa la nuova promozione DAZN (valida fino al 15 settembre 2024) messa a disposizione dalla piattaforma di streaming tramite MONDODAZN, il programma “fedeltà” dedicato a quanti abbiano un abbonamento attivo al servizio.

Prima di accendere i riflettori su questa promo e capire quali passi compiere per attivarla,

Se, invece, oltre allo sport, vuoi godere di altri contenuti di intrattenimento proposti dalle piattaforme streaming

Promozione DAZN: tre mesi gratis di Apple TV+ ad Aprile 2024

Arriva una nuova promozione per te che sei cliente DAZN: potrai ricevere in regalo 3 mesi di abbonamento ad Apple TV+ senza costi aggiuntivi. La speciale offerta, proposta tramite il programma MONDODAZN, può essere richiesta fino al 15 settembre 2024 e attivata entro la fine dello stesso mese.

L’accesso gratuito ad Apple TV+ ti consente di guardare, per tre mesi, serie TV e film Apple Original premiati e amati da pubblico e critica: film evento, avventure, drammi e commedie, documentari e programmi per bambini, con nuove uscite ogni mese.

Come fare ad accaparrarsi la promozione DAZN? È semplice: se sei un cliente della piattaforma streaming dedicata allo sport, ti basta richiedere il tuo codice promozionale per attivare 3 mesi di Apple TV+ senza costi aggiuntivi. Trascorso questo arco di tempo, l’abbonamento si rinnoverà automaticamente al prezzo in vigore, cioè 9,99 euro al mese. Qualora, invece, non si voglia più avere accesso ai contenuti della piattaforma streaming di Apple TV+, bisognerà procedere con una disdetta. La promozione è valida per tutti gli abbonati DAZN che siano nuovi clienti Apple TV+ con età superiore ai 18 anni.

Promozione DAZN: ecco i piani tariffari ad aprile 2024

DAZN: I PIANI DAZN: LE TARIFFE Piano Start 11,99 €/mese Piano Standard 34,99 €/mese Piano Plus 49,99 €/mese

Ad aprile 2024 sono tre i pacchetti di abbonamento che DAZN mette a disposizione dei nuovi clienti, ovvero:

Start;

Standard;

Plus.

Il piano Start costa 11,99 euro al mese e ti consente di guardare una selezione degli sport disponibili su DAZN (dal basket italiano ed europeo al volley, dalla boxe al rugby) in contemporanea su due dispositivi sulla stessa rete domestica.

Il piano Standard, dal costo di 34,99 euro al mese, consente di guardare, in contemporanea su un massimo di due dispositivi collegati alla stessa rete Internet, tutti gli sport disponibili su DAZN. In particolare, si avrà accesso, tra l’altro, alle partite e alle competizioni di:

Serie A TIM;

UEFA Europa League;

Serie BKT;

LaLiga EA Sports;

Basket italiano ed europeo;

Fighting;

Tennis;

Volley

Rugby;

una selezione di partite di NFL;

Calcio femminile;

canali Eurosport.

Il piano Plus, dal costo di 49,99 euro al mese, consente di guardare tutti i contenuti previsti dal piano Standard, ma con la possibilità di connettersi da due dispositivi in contemporanea collegate a due reti domestiche differenti.

