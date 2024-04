Più operatori di telefonia mobile hanno annunciato ai propri clienti l’avvio di una graduale dismissione delle frequenze 3G in favore di tecnologie più performanti, come 4G e 5G. Cosa comporta questo passaggio per gli utenti e come trovare le offerte telefonia mobile più convenienti tra quelle proposte dai partner del comparatore di SOStariffe.it ad aprile 2024.

Frequenze 3G “addio”. Cresce il numero degli operatori di telefonia mobile pronti a far scattare l’operazione di progressivo spegnimento delle reti di terza generazione nel nostro Paese. Ad aprile 2024, Fastweb mobile, WindTre, iliad e Very Mobile hanno inviato ai rispettivi clienti una comunicazione ufficiale con la quale si annuncia l’imminente avvio del processo di dismissione dei servizi 3G (la cui conclusione è prevista entro il 31 dicembre 2025) e il contestuale passaggio alla più performante tecnologia 4G o 5G (quest’ultima laddove disponibile).

Frequenze 3G verso lo spegnimento: cosa sapere ad Aprile 2024

DISMISSIONE BANDA 3G: COSA SAPERE 1 Fastweb Mobile, WindTre, Very Mobile e iliad hanno comunicato ai propri clienti l’avvio dello spegnimento delle frequenze 3G 2 L’operazione avverrà in due tappe: prima fase in cui sarà eliminato il 3G dalla sola banda 2100 MHz

seconda fase in cui il 3G sarà sorpassato dal 4G o 5G anche su banda 900 MHz 3 L’intera operazione dovrebbe concludersi entro il 31 dicembre 2025

Dopo la comunicazione di Fastweb Mobile, anche WindTre ha annunciato ai propri clienti l’avvio, ad aprile 2024, del processo di dismissione graduale delle frequenze 3G “nell’ambito del progressivo piano di innovazione tecnologica della propria infrastruttura di rete mobile finalizzato alla sostituzione delle piattaforme obsolete con quelle di ultima generazione”, si legge nella nota ufficiale dell’operatore.

L’operazione sarà portata a termine in due tappe ben distinte: in una prima fase, che si concluderà tra maggio e giugno 2024, le frequenze 3G saranno eliminate solo dalla banda 2100 MHz, mentre in una fase successiva (che sarà presumibilmente completata entro il 31 dicembre 2025) si procederà alla progressiva dismissione del servizio 3G anche su banda 900 MHz.

Stessa tabella di marcia anche per Very Mobile, l’operatore virtuale che si appoggia proprio all’infrastruttura di rete di WindTre. Anche iliad è in prima fila in questa corsa verso l’addio alle frequenze 3G, anche alla luce della partnership con la stessa WindTre. Si tratta di un’alleanza che vede i due operatori di telecomunicazioni condividere le rispettive reti di telefonia mobile nelle aree meno densamente popolate d’Italia.

Dismissione frequenze 3G: cosa cambia per i clienti ad Aprile 2024

Lo spegnimento delle reti di terza generazione consiste, di fatto, in un’operazione di adeguamento tecnologico, nell’ottica di sviluppare il più moderno servizio 4G e 5G (quest’ultimo ove disponibile), così da assicurare prestazioni superiori agli utenti in termini di velocità e affidabilità della connessione. Ma qual è l’effetto che questa operazione avrà sui consumatori?

Nelle loro rispettive comunicazioni, WindTre e Very Mobile assicurano che “nella prima fase, il servizio 3G continuerà ad essere disponibile su tutto il territorio nazionale sulla banda 900 MHz, al pari del servizio 2G, assicurando così la continuità di servizio per tutti gli utenti con apparati che supportino il servizio 3G e 2G sulla banda 900 MHz”.

A questo proposito, i due operatori specificano che:

i dispositivi che non supportano il 4G o tecnologie superiori, ma che supportano il servizio 3G su banda 900 MHz, continueranno a supportare i servizi dati e voce sulla rete 3G con portante 900 MHz;

i dispositivi che non supportano il 4G o tecnologie superiori, e supportano il servizio 3G esclusivamente sulla banda 2.100 MHz, e non su quella da 900 MHz, saranno reindirizzati sulla rete 2G per i servizi dati e voce, con una possibile riduzione sensibile della sola velocità di trasferimento dati;

della sola velocità di trasferimento dati; i dispositivi che non supportano né il 4G o tecnologie superiori né e in aggiunta il 3G o il 2G su banda 900 MHz, non potranno più supportare il traffico dati, voce e SMS.

Di fronte a questa eventualità, WindTre e Very Mobile suggeriscono ai clienti di valutare la sostituzione del loro attuale dispositivo con uno che supporti almeno il 4G. Quando sarà calato il sipario sull’intera operazione di spegnimento delle reti di terza generazione (come previsto nel dicembre 2025), per poter usufruire dei servizi di rete mobile WindTre e Very Mobile sarà necessario utilizzare dispositivi che supportino il servizio 4G o 5G.

