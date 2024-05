Conto BBVA è un conto corrente online vantaggioso. Il conto della banca multinazionale spagnola prevede canone zero per sempre , oltre a prelievi a partire da 100 € e bonifici SEPA ordinari e istantanei senza costi, più una serie di numerosi altri servizi gratuiti. Scopri quest'offerta a maggio 2024.

Conto BBVA è una soluzione che fa sia risparmiare che guadagnare. Infatti, con canone annuo gratuito per sempre, prelievi e bonifici gratuiti, la banca multinazionale spagnola remunera con un tasso di interesse del 4% lordo annuo il saldo fino al 31 gennaio 2025 e assicura il 4% di cashback al mese su tutti gli acquisti su una spesa massima mensile di 200 euro, fino al 31 gennaio 2025. Per conoscere maggiori dettagli di questa convenienti offerta e aprire il conto BBVA, vai al link qui sotto:

Scopri il conto BBVA »

L’offerta di BBVA è una delle più vantaggiose fra i partner del comparatore di SOStariffe.it. Questo tool digitale e gratuito mette a confronto le proposte delle banche e aiuta a trovare il conto corrente più in linea con le tue esigenze, sia per gestire i tuoi soldi, sia per far crescere i tuoi risparmi nel corso del tempo. Per saperne di più, clicca sul bottone verde qui di seguito:

CONFRONTA I CONTI CORRENTI »

Conto BBVA: che cosa prevede l’offerta a maggio 2024

NOME DELL’OFFERTA DETTAGLI DELL’OFFERTA Conto BBVA canone annuale gratuito per sempre

remunerazione del 4% lordo annuo fino al 31/1/2025 sul saldo

4% di cashback tutti i mesi sugli acquisti fino a 200 € (fino al 31/1/2025)

carta di debito fisica o digitale inclusa

prelievi di contanti gratuiti in area Euro per importi pari o superiori a 100€

bonifici SEPA ordinari e istantanei gratuiti

conto deposito con tasso del 3% lordo annuo per 24 mesi

BBVA propone un conto corrente online a zero spese per sempre, che offre un grande vantaggio ai nuovi e già clienti: infatti prevede un rendimento sul saldo, fino al 31 gennaio 2025, con un tasso di interesse del 4% lordo annuo senza soddisfare nessun requisito:

senza accreditare lo stipendio;

senza vincolare alcuna somma;

interessi liquidati mensilmente.

In aggiunta, solo per i nuovi clienti e sempre fino al 31 gennaio 2025, garantisce il 4% di cashback tutti i mesi sugli acquisti fino a una spesa massima di 200 euro. Questa promozione prevede:

rimborso mensile automatico direttamente sul conto;

direttamente sul conto; valido su tutti gli acquisti con la carta fisica o digitale;

con la carta fisica o digitale; senza condizioni né importo minimo.

Inoltre, i nuovi clienti possono approfittare anche della promozione “Passaparola“: bonus di 20 euro per ogni nuovo cliente che si porta in BBVA, con un omaggio fino a 200 euro. La persona portata in BBVA riceverà invece 10 euro di bonus dopo aver effettuato il primo acquisto. E sempre a proposito di promozioni, c’è l’iniziativa “Compra & Vinci con BBVA 2024”: acquistando con la carta di debito BBVA, partecipi ai sorteggi e c’è la possibilità di vincere fantastici premi.

sorteggi quindicinali di 100 buoni regalo Amazon.it da 50 euro ;

; sorteggi trimestrali di grandi premi. Il prossimo premio messo in palio è un viaggio a Capo Verde per due persone.

Con codice IBAN italiano, questo conto a canone annuo gratuito per sempre si apre in appena 5 minuti. E si caratterizza per:

carta di debito fisica o digitale gratuita;

fisica o digitale gratuita; prelievo di contanti a costo zero da qualsiasi sportello ATM (in Italia e in tutti i Paesi della zona Euro) se pari o superiore a 100 euro;

bonifico SEPA ordinario gratuito fino a un limite massimo di 6.000 euro;

bonifico SEPA istantaneo gratuito fino a un limite massimo di 1.000 euro;

fino a un limite massimo di 1.000 euro; trasferimento del vecchio conto e dei pagamenti in BBVA a costo zero e senza burocrazia;

ricarica del conto senza commissioni;

acquisti in valuta estera a costo zero.

Con l’app di BBVA gestisci facilmente le tue finanze e effettui operazioni ovunque in sicurezza. BBVA offre ai clienti anche la possibilità di:

ricevere gratuitamente l’ accredito anticipato dello stipendio sul proprio conto corrente, da 1 a 5 giorni prima del giorno di paga, senza costi e fino a 1.500 euro di accredito immediato;

sul proprio conto corrente, da 1 a 5 giorni prima del giorno di paga, senza costi e fino a 1.500 euro di accredito immediato; richiedere il “Prestito Immediato” per ottenere un finanziamento velocemente e senza burocrazia;

per ottenere un finanziamento velocemente e senza burocrazia; dividere con “Pay&Plan” in 3, 5 o 10 rate mensili l’importo degli acquisti effettuati durante gli ultimi 3 mesi, con commissioni a partire da 0,50 euro e possibilità di cancellare la rateizzazione quando si vuole senza costi né commissioni.

Aprendo il conto BBVA, i nuovi e i già clienti possono beneficiare anche di “Deposito flessibile”. Si tratta di un conto deposito senza costi con un rendimento lordo del 3% annuo per 24 mesi. In caso di cancellazione anticipata (gratuita e senza penali), è garantito un interesse dell’1% in base al periodo di permanenza.

Per avere una panoramica dell’offerta di BBVA, ecco il link di riferimento:

Scopri il conto BBVA »

Offerte in evidenza Conto Fineco ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Conto Corrente Arancio ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Conto Corrente BBVA ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA