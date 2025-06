Rate mutui lievemente più leggere con la discesa dei tassi di interesse. Rate che dovrebbero scendere ancora dopo i tagli della BCE previsti a giugno 2024. Un buon momento per approfittarne . Trova le offerte convenienti per un mutuo su SOStariffe.it .

Con i tassi di interesse che cominciano a scendere, le rate mutui si abbassano, facendo tirare un sospiro di sollievo a tante famiglie. Banca d’Italia e ABI (Associazione bancaria italiana) confermano che il costo del denaro si è ridotto e che i mutui sono meno cari rispetto al 2023. Lo scenario dovrebbe migliorare ulteriormente da giugno 2024 in avanti, quando è previsto che la BCE riduca i tassi di interesse in quanto l’inflazione si avvicina all’obiettivo del 2% nell’Eurozona.

I mutui a tasso fisso sono ancora più convenienti rispetto a quelli a tasso variabile, anche se questi ultimi beneficiano di una riduzione della rata mensile. Secondo Massimiliano Dona, (Unione nazionale consumatori) un mutuo a tasso variabile è sceso, rispetto ai massimi di novembre 2023, anche di 48 euro al mese, con un risparmio di 576 euro annui.

Prima di vedere quanto sono diminuiti i tassi di interesse sui mutui, ricordiamo che, con il comparatore di SOStariffe.it, puoi trovare un’offerta conveniente a maggio 2024 sia per un nuovo mutuo, sia per una surroga di un mutuo già in corso. Per saperne di più, clicca sul bottone verde qui sotto:

CONFRONTA I MUTUI DI MAGGIO 2024»

Rate mutui più leggere, i tassi di interesse cominciano a scendere

MUTUI PER COMPRARE CASA: TASSI DI INTERESSE LE CIFRE Tasso d’interesse medio sulle nuove operazioni per acquisto di abitazioni 3,79% a marzo 2024

3,89% a febbraio 2024

3,98% a gennaio 2024

4,42% a dicembre 2023 Mutui a tasso fisso: tasso IRS a 10 anni 2,68% in diminuzione di 84 punti rispetto al picco di ottobre 2023 Mutui a tasso variabile: tasso Euribor a 3 mesi 3,89% in diminuzione di 11 punti rispetto al massimo registrato a ottobre 2023

Dall’ultimo numero della pubblicazione “Banche e moneta” della Banca d’Italia emerge che, i tassi di interesse sui prestiti concessi dagli istituti di credito alla famiglie per l’acquisto della casa, comprensivi delle spese accessorie (Tasso annuale effettivo globale, TAEG), si sono collocati al 4,31% a febbraio 2024 rispetto al 4,38% di gennaio 2024. Inoltre la quota di questi prestiti, con periodo di determinazione iniziale del tasso fino a un anno, è stata del 17% contro il 22% del mese precedente.

Dal canto suo anche, l’ABI riscontra una discesa dei mutui. Dal suo bollettino mensile, a marzo 2024, risulta che i tassi di interesse sulle nuove operazioni di finanziamento sono in diminuzione: il tasso medio sulle nuove operazioni per l’acquisto di abitazioni è sceso al 3,79%, rispetto al 3,89% di febbraio 2024 e rispetto al 4,42% di dicembre 2023.

Sempre stando ai dati raccolti dall’ABI si evidenzia che, nei primi 10 giorni di aprile 2024, il tasso IRS (indice dei mutui a tasso fisso) è stato in media del 2,68%, in diminuzione di 84 punti rispetto al massimo registrato a ottobre 2023. Invece il tasso Euribor a 3 mesi (indice dei tassi a mutuo variabile), nei primi 10 giorni di aprile 2024, è stato in media del 3,89%, in calo di 11 punti rispetto al massimo registrato a ottobre 2023.

La lieve diminuzione dei tassi di interesse sui mutui rilevata da Bankitalia e ABI conferma ciò che i mercati si aspettano dalla BCE, ovvero un taglio del costo del denaro. La Banca centrale europea, infatti, dovrebbe ridurre i tassi a cominciare da giugno 2024, innescando un effetto domino, con una conseguente ulteriore riduzione delle rate mensili dei mutui. L’istituto centrale di Francoforte, secondo le prime stime, dovrebbe probabilmente diminuire di 25 punti base i tassi.

Richiedi un preventivo per il tuo prestito Durata del finanziamento 12 Mesi 15 Mesi 18 Mesi 24 Mesi 30 Mesi 36 Mesi 42 Mesi 48 Mesi 54 Mesi 60 Mesi 66 Mesi 72 Mesi 78 Mesi 84 Mesi 90 Mesi 96 Mesi 108 Mesi 120 Mesi CALCOLA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Rate mutui: come trovare le offerte vantaggiose di maggio 2024

Per chi sia alla ricerca di un’offerta mutui, un aiuto arriva dal comparatore di SOStariffe.it. Questo tool digitale e gratuito seleziona e confronta le migliori proposte tra i partner a maggio 2024 sia per un nuovo mutuo, sia per la surroga di un mutuo in corso già in corso al fine di risparmiare sulla rata mensile.

C’è infatti da notare che la surroga è un’operazione gratuita e permette la portabilità di un mutuo in corso, spostandolo da una banca a un’altra per avere condizioni più favorevoli e abbassare la rata mensile. Per esempio, passando da un mutuo a tasso variabile a uno a tasso fisso.

Con il tool digitale e gratuito di SOStariffe.it puoi individuare, con pochi e veloci passaggi, una soluzione adatta alle tue esigenze. Ecco come:

vai sul comparatore mutui di SOStariffe.it;

clicca su “ Sostituzione mutuo “;

“; indica il tipo di tasso che desideri (fisso o variabile);

inserisci l’importo del mutuo da richiedere;

valuta le offerte più convenienti.

Per aiutarti a trovare la soluzioni più in linea con i tuoi bisogni, è anche disponibile un servizio di assistenza telefonica gratuita e senza impegno al numero verde 800.99.99.95.

Paolo Marelli Specializzato in Energia, Conti e Carte cronista per Il Giorno, Il Giornale e il Corriere della Sera, a copywriter e brand journalist a Londra in agenzie di comunicazione; è tornato in Italia per scrivere news specializzate per alcuni siti come CorCom e SpacEconomy360, oltre che testate online del gruppo NetworkDigital360, contenitore di testate e portali B2B dedicati ai temi della Trasformazione Digitale e dell’Innovazione Imprenditoriale. Per SOStariffe.it scrive testi in ambito conti, carte di credito, internet e telefonia, tv e luce e gas, argomenti di cui si interessa e occupa in maniera professionale dal 2022. Dapere il, aa Londra in agenzie di comunicazione; è tornato in Italia per scrivereper alcuni siti comee SpacEconomy360, oltre che testate online del gruppo, contenitore di testate e portali B2B dedicati ai temi della Trasformazione Digitale e dell’Innovazione Imprenditoriale. Perscrive testi in ambito, argomenti di cui si interessa e occupa in maniera professionale dal 2022.