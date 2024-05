Continuano fino al 25 maggio 2024 le promozioni TIMVISION per guardare il meglio dell’intrattenimento e dello sport proposto dalla pay TV del colosso italiano della telefonia e Internet. Le novità a maggio 2024 e come trovare offerte convenienti per vedere contenuti in streaming online con il comparatore di SOStariffe.it .

Le promozioni TIMVISION proseguono fino al 25 maggio 2024. Il gigante italiano delle telecomunicazioni ha deciso di prorogare tutto il portafoglio TIMVISION, sia per quanto riguarda i pacchetti Intrattenimento (con l’accesso a Disney+ e Netflix) sia per quanto concerne il listino relativo alle proposte Calcio e allo sport (con DAZN e Infinity+ inclusi).

Nel paragrafo che segue passiamo sotto la lente d’ingrandimento le promozioni TIMVISION disponibili a maggio 2024 per nuovi e già clienti. Prima, però, ricordiamo che se anche tu vuoi sottoscrivere un abbonamento per non perderti film, serie TV, documentari ed eventi sportivi live proposti da TIM puoi affidarti al comparatore di SOStariffe.it per offerte pay TV, accessibile cliccando al link qui sotto:

Promozioni TIMVISION: i pacchetti disponibili a maggio 2024

NOME DELL’OFFERTA PREZZO CONTENUTI INCLUSI NEL PACCHETTO TIMVISION con Disney+ 3,99 €/mese fino al 31/12/2024 intrattenimento di TIMVISION

Disney+ Standard con pubblicità TIMVISION con Netflix 6,99 €/mese intrattenimento di TIMVISION

Netflix Standard con pubblicità TIMVISION Intrattenimento 6,99 €/mese per 3 mesi poi 14,99 €/mese intrattenimento di TIMVISION

Disney+ Standard con pubblicità

Netflix Standard con pubblicità

Amazon Prime TIMVISION Calcio e Sport + Disney+ 30,99 €/mese (solo online, attivazione gratuita) intrattenimento di TIMVISION

Disney+ Standard con pubblicità

DAZN Standard

Infinity+ TIMVISION Gold 40,99 €/mese (solo online, attivazione gratuita) intrattenimento di TIMVISION

Disney+ Standard con pubblicità

DAZN Standard

Infinity+

Amazon Prime

Netflix Standard con pubblicità

Prima di scattare un identikit di ciascuna di queste proposte, ricordiamo che gli abbonati alla piattaforma di TIM hanno accesso anche al profilo Sport di Discovery+. Il servizio di Warner Bros è previsto anche per le nuove attivazione e include, tra l’altro, i canali Eurosport 1 ed Eurosport 2.

Inoltre, è sempre bene chiarire che puoi abbinare le promozioni TIMVISION a qualsiasi offerta telefonia mobile o a qualsiasi offerta Internet casa di TIM. Qualora invece il tuo operatore non sia TIM e non abbia intenzione di cambiarlo, puoi acquistare una SIM che sarà utilizzata solo in funzione dell’addebito del canone mensile del pacchetto da te attivato.

TIMVISION con Disney Plus

Questa promozione, che costa 3,99 euro al mese fino al 31 dicembre 2024 (poi 6,99 euro al mese), affianca l’intrattenimento per tutta la famiglia assicurato da TIMVISION al piano Disney+ Standard con pubblicità. Il TIMIVISION box è incluso.

Se non vuoi avere le interruzioni pubblicitarie, puoi personalizzare l’offerta Disney+ pagando una somma aggiuntiva. In particolare, puoi attivare:

Disney+ Standard : con 3 euro in più al mese si hanno video fino a Full HD, 2 riproduzioni simultanee, fino a 10 dispositivi per il download e streaming senza pubblicità;

: con 3 euro in più al mese si hanno video fino a Full HD, 2 riproduzioni simultanee, fino a 10 dispositivi per il download e streaming senza pubblicità; Disney+ Premium: con 6 euro in più al mese si hanno qualità video fino a 4K UHD e HDR, 4 riproduzioni simultanee, fino a 10 dispositivi per il download, streaming senza pubblicità, qualità audio fino a Dolby Atmos.

Per saperne di più sull’offerta TIMVISION con Disney+, vai al link di seguito:

TIMVISION con Netflix

Se sei un appassionato di serie TV, l’offerta TIMVISION con Netflix è quella che fa per te. Al costo di 6,99 euro al mese e con TIMIVISION box incluso, questo pacchetto include:

l’intrattenimento di TIMVISION con film, serie TV e produzioni originali, oltre al meglio della programmazione di Mediaset e La7 degli ultimi 7 giorni, tutto l’intrattenimento di Discovery+, i canali Eurosport live e on demand;

Netflix Standard con pubblicità (visione in full HD su fino a 2 schermi in contemporanea).

Anche in questo caso, l’offerta è personalizzabile con l’aggiunta di Netflix Standard, senza pubblicità (7,50 euro al mese), oppure di Netflix Premium (12,50 euro al mese).

Se vuoi attivare l’offerta clicca sul pulsante verde qui sotto:

TIMVISION Intrattenimento

Il pacchetto TIMVISION Intrattenimento costa 6,99 euro al mese per i primi 3 mesi per poi salire a 14,99 euro al mese. Esso comprende:

l’intrattenimento di TIMVISION;

Disney+, piano Standard con pubblicità;

Netflix, piano Standard con pubblicità;

Amazon Prime.

Pagando un sovrapprezzo, puoi anche aggiungere le opzioni per Disney+ e Netflix senza pubblicità. Per maggiori dettagli sull’offerta, ecco il link di riferimento:

TIMVISION Calcio e Sport con Disney+

Tra le promozioni TIMVISION più complete c’è TIMVISION Calcio e Sport con Disney+, il cui prezzo è 30,99 euro al mese con la possibilità di azzerare il costo di attivazione sottoscrivendo online l’offerta.

Con TIMVISION box incluso, questa offerta prevede:

l’intrattenimento di TIMVISION;

Disney+ Standard con pubblicità;

DAZN Standard che ti permette di guardare la Serie A con 10 partite su 10 per ogni turno, tutte le partite di UEFA Europa League, i migliori match della UEFA Conferenze League e tanti altri sport;

che ti permette di guardare la Serie A con 10 partite su 10 per ogni turno, tutte le partite di UEFA Europa League, i migliori match della UEFA Conferenze League e tanti altri sport; Infinity+ con 104 partite di Champions League.

Inoltre, puoi aggiungere le opzioni per DAZN Plus e Disney+ senza pubblicità. Per saperne di più sull’offerta TIMVISION calcio e sport con Disney+, clicca sul link di seguito:

TIMVISION Gold

Al prezzo di 40,99 euro al mese (e attivazione gratuita con sottoscrizione online del pacchetto), questa offerta comprende:

TIMVISION;

DAZN Standard;

Infinity+;

Disney+ Standard con pubblicità;

Netflix Standard con pubblicità;

Amazon Prime.

È sempre possibile, come già visto per i pacchetti precedenti, aggiungere le opzioni per i piani Standard senza pubblicità di Netflix e Disney+, oltre che il piano Plus di DAZN. Clicca sul bottone verde qui sotto per tutte le informazioni e per procedere con l’attivazione:

