Codici Offerta ARERA sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente: nella sezione "ARERA per il Consumatore" si possono consultare le offerte gas PLACET dedicate ai clienti domestici “non vulnerabili” che non abbiano ancora scelto un’offerta nel Mercato Libero per la fornitura metano. Su SOStariffe.it tutto quello che c’è da sapere in vista dell’ormai imminente fine Mercato Tutelato gas e i passi da compiere verso un fornitore che opera in libera concorrenza.

Codici Offerta ARERA è un nuovo passo avanti verso la fine del Mercato Tutelato gas, la cui scadenza è fissata al 10 gennaio 2024. Infatti ARERA ha pubblicato sul suo sito, nella sezione dedicata al consumatore, l’elenco delle offerte PLACET (e relativi codici) rivolte ai clienti domestici “non vulnerabili” attualmente serviti in Tutela che non abbiano ancora effettuato la scelta di un’offerta nel Mercato Libero.

Prima di approfondire questa nuova tappa della “maratona” che porterà alla cessazione delle tariffe calmierate del metano, ricordiamo che è possibile passare al Mercato Libero in qualsiasi momento scegliendo una delle offerte gas proposte dai gestori energetici che operano in libera concorrenza.

Tenendo presente che la transizione al Mercato Libero è gratuita, non richiede alcun intervento tecnico al contatore né prevede l’interruzione della fornitura di gas naturale, non va dimenticato che per trovare le soluzioni più vantaggiose del libero mercato per riscaldare casa c’è il comparatore di SOStariffe.it, consultabile cliccando sul pulsante verde qui sotto:

Il tool gratuito di SOStariffe.it è un valido alleato del risparmio perché consente di scandagliare le offerte gas del Mercato Libero attivabili a dicembre 2023 e confrontarle a partire dal proprio fabbisogno annuo di metano. Questa informazione è sempre riportata in bolletta (ecco come leggere la bolletta gas), oppure può essere facilmente stimata impostando i filtri integrati nel comparatore stesso

Codici Offerta ARERA: le offerte per chi non scelga il Mercato Libero

FINE MERCATO TUTELATO GAS: COSA SAPERE 1 Il 10 gennaio 2024 scatta lo stop della Maggior Tutela gas per i clienti domestici “non vulnerabili” 2 Alle famiglie che non abbiano ancora scelto un’offerta nel Mercato Libero sarà garantita la fornitura dall’attuale venditore, ma con l’applicazione di un’offerta PLACET dedicata 3 ARERA ha pubblicato nella sezione del suo sito dedicata ai Consumatori l’elenco delle offerte PLACET dedicate e i relativi codici per permettere un confronto delle stesse

Come accennato poco sopra, ARERA (l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente) fa sapere di aver pubblicato online l’elenco delle offerte PLACET dedicate ai clienti “non vulnerabili” che, a una manciata di giorni dalla fine Maggior Tutela, non abbiano ancora attivato un’offerta nel Mercato Libero.

In assenza di una scelta entro il 31 dicembre 2023, questi utenti domestici avranno comunque la fornitura di metano garantita dall’attuale venditore della Maggior Tutela. Tuttavia: si vedranno applicata l’offerta PLACET dedicata, con condizioni economiche e contrattuali definite dall’Autorità, ma con componente fissa annuale (Pfix) definita dal venditore stesso. In particolare, l’Autorità italiana dell’energia ha stabilito che, per chi non migrerà al Mercato Libero, scatterà l’applicazione di offerte PLACET di gas naturale a prezzo variabile.

Come spiega ARERA in una nota, “le condizioni economiche, limitatamente alla componente fissa annuale (Pfix), saranno quindi diverse in funzione del venditore con cui ci si trova al momento”.

Proprio per agevolare i consumatori e consentire loro un confronto tra le condizioni economiche che saranno applicate e quelle disponibili sul mercato, ARERA ha pubblicato sulla sezione consumatori del suo sito “l’elenco dei codici offerta relativi alle PLACET dedicate, segnalati dai venditori”. Inserendo il codice offerta su ilportaleofferte.it si potranno così confrontare le ipotesi di spesa annuale di ciascuna possibile alternativa, sia nel Mercato Libero che con le PLACET dedicate.

Fine Mercato Tutelato: l’identikit delle offerte PLACET

Le offerte PLACET (acronimo di Prezzo Libero a Condizioni Equiparate di Tutela) sono una tipologia di tariffe a metà strada tra la Maggior Tutela e il Mercato Libero in quanto propongono prezzi determinati liberamente dai venditori, ma con condizioni contrattuali definite da ARERA stessa.

Come si legge sul sito dell’Autorità italiana, nelle offerte PLACET:

le condizioni economiche (prezzo) sono liberamente decise dal venditore e sono rinnovate ogni 12 mesi;

la struttura di prezzo è stabilita dall’Autorità ed è inderogabile;

le condizioni contrattuali (ad esempio garanzie, rateizzazione) sono stabilite dall’Autorità e sono inderogabili.

Per quanto riguarda i prezzi, ciascun venditore deve offrire due tipi di offerta PLACET:

una a prezzo fisso;

una a prezzo variabile (indicizzata in base all’andamento del mercato all’ingrosso, secondo l’indice PSV).

Fine Mercato Tutelato gas: i passi da compiere a Dicembre 2023

COSA SERVE PER ATTIVARE UN’OFFERTA NEL MERCATO LIBERO 1 I dati dell’intestatario della fornitura 2 I dati della fornitura (codice PDR per il gas) 3 I propri recapiti (telefonici e mail) 4 Il codice IBAN nel caso in cui si voglia attivare la domiciliazione bancaria delle bollette

Cosa fare in vista della deadline del 10 gennaio 2024 per la fine del Mercato Tutelato gas? Innanzitutto, c’è da segnalare che lo stop del regime dei prezzi calmierati del metano riguarda solo i clienti domestici “non vulnerabili” attualmente serviti dalla Maggior Tutela. Questi ultimi avranno due strade da percorrere:

optare per un’offerta gas del Mercato Libero proposta dall’attuale venditore, oppure da un altro gestore energetico che opera in libera concorrenza;

proposta dall’attuale venditore, oppure da un altro gestore energetico che opera in libera concorrenza; scegliere di “non scegliere”: in questo caso, l’attuale venditore continuerà a erogare la fornitura del gas naturale applicando però l’offerta PLACET dedicata (di cui abbiamo parlato nei paragrafi precedenti).

Chi volesse procedere con la scelta di un’offerta del Mercato Libero può seguire questi semplici step:

confrontare le offerte gas proposte dai gestori energetici del Mercato Libero grazie al comparatore di SOStariffe.it ;

; una volta individuata la soluzione più vantaggiosa per il proprio fabbisogno annuale di metano, è possibile accedere direttamente al sito del fornitore dal comparatore di SOStariffe.it;

dal comparatore di SOStariffe.it; la procedura di attivazione dell’offerta avviene online sul sito del fornitore selezionato. La procedura è semplice e intuitiva, ma è necessario tenere a portata di mano i seguenti documenti: i dati dell’intestatario della fornitura, i dati della fornitura (il codice PDR), i recapiti e il codice IBAN del proprio conto corrente per chi scelga la domiciliazione bancaria.

La Maggior Tutela continuerà, invece, a funzionare per i clienti domestici “vulnerabili”. Ricordiamo che possono rimanere nel Mercato Tutelato:

i clienti domestici con un’età superiore ai 75 anni;

i soggetti con disabilità ai sensi dell’articolo 3 legge 104/92;

i nuclei familiari in condizioni economicamente svantaggiate (per esempio, i percettori di bonus);

quanti hanno un’utenza in una struttura abitativa di emergenza a seguito di eventi calamitosi.

I clienti domestici che ritengano di avere uno dei seguenti requisiti, ma di non essere ancora stati identificati come clienti “vulnerabili” possono richiedere al proprio o altro venditore di essere serviti nella Tutela della Vulnerabilità compilando il modulo di autocertificazione della vulnerabilità, disponibile per il download sul sito di ARERA.

In ogni caso, sia i clienti considerati “vulnerabili” sia i clienti “non vulnerabili” possono passare in qualsiasi momento al Mercato Libero.

