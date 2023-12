In vista dell’ormai imminente fine Mercato Tutelato luce e gas, le famiglie in procinto di passare al Mercato Libero possono scegliere di attivare offerte a prezzo fisso o indicizzato.

In particolare, le offerte luce e gas a prezzo fisso assicurano ai consumatori un prezzo di energia elettrica e gas naturale (espresso in costo kWh e costo metano al metro cubo) che rimane fisso per un certo periodo di tempo (almeno 12 mesi). Si tratta di un vero e proprio vantaggio per i clienti domestici alla ricerca di uno “scudo di protezione” contro eventuali rialzi dei prezzi dei beni energetici all’ingrosso che, in inverno, sono considerati “fisiologici” per l’aumento della domanda di metano per l’accensione del riscaldamento.

Per trovare le offerte luce e gas a prezzo fisso più vantaggiose di Natale 2023 c’è il comparatore di SOStariffe.it, che permette di confrontare le soluzioni per la fornitura di energia e metano proposte dai gestori energetici del Mercato Libero a partire dal fabbisogno energetico annuo della propria famiglia. Questo dato è sempre consultabile in una bolletta recente, oppure può essere stimato impostando i filtri integrati nel comparatore stesso.

Luce e gas a prezzo fisso: le offerte più appetibili di Natale 2023

NOME FORNITORE NOME OFFERTA PREZZO LUCE/GAS SPESA IN BOLLETTA 1 Eni Plenitude Fixa Time Luce

Fixa Time Gas 0,1672 €/kWh

0,5985 €/Smc 78,15 €/mese

138,88 €/mese 2 NeN Luce Special 48

Gas Special 48 0,1980 €/kWh

0,6900 €/Smc 75,84 €/mese

142,86 €/mese 3 Pulsee Luce RELAX Fix

Gas RELAX Fix 0,1572 €/kWh

0,6030 €/Smc 74,73 €/mese

144,57 €/mese

Grazie al comparatore di SOStariffe.it, abbiamo stilato una classifica delle top soluzioni luce e gas a prezzo fisso attivabili a Natale 2023. Le stime di spesa elencate nella tabella qui sopra fanno riferimento al profilo di consumo di una “famiglia tipo” che utilizzi 2.700 kWh di energia elettrica (con potenza impegnata di 3 kW) e 1.400 Smc di metano all’anno.

I lettori che non conoscano il proprio consumo annuo possono facilmente calcolarlo impostando i filtri integrati nel comparatore di SOStariffe.it, accessibili dal widget qui sotto:

Ricordiamo che, nelle offerte a prezzo fisso, è solo il costo dell’energia e del metano a restare invariato, non gli importi in bolletta. Questi ultimi, infatti, dipendono dall’effettivo consumo del proprio nucleo familiare e variano, di conseguenza, di mese in mese.

Fixa Time luce e gas di Eni Plenitude

Eni Plenitude si posiziona in testa alla classifica delle offerte luce e gas a prezzo fisso di Natale 2023 grazie alla gamma Fixa Time. Scegliendo questa soluzione sia per la fornitura luce sia per quella gas, si bloccano i prezzi della materia prima per 12 mesi. Ecco a quali condizioni tariffarie:

l’energia elettrica ha un costo di 0,1672 €/kWh (tariffa monoraria);

(tariffa monoraria); l’energia elettrica in versione bioraria costa, invece, 0,1791 €/kWh in Fascia F1 e 0,1612 €/kWh in Fascia F2/F3;

in Fascia F1 e in Fascia F2/F3; il gas costa 0,5985 €/Smc ;

; 12 euro al mese a fornitura (144 euro all’anno a fornitura) a copertura delle spese di commercializzazione (quota indipendente dai consumi contabilizzati).

Le tariffe di energia elettrica (100% proveniente da fonti rinnovabili) e metano elencate qui sopra sono già comprensive di uno sconto del 5% applicato da Eni Plenitude ai clienti domestici che autorizzino l’addebito diretto delle bollette sul conto corrente.

Clicca al link di seguito per avere ulteriori informazioni sulla promozione Fixa Time Luce, la cui spesa mensile per la “famiglia tipo” si attesta a 78,15 euro.

Cliccando, invece, sul pulsante verde qui sotto si potrà procedere con la sottoscrizione dell’offerta Fixa Time Gas, il cui impatto sul budget della “famiglia tipo” sarebbe di 138,88 euro al mese. Sia attivando la fornitura luce sia quella gas con Eni Plenitude, si avrà accesso gratuito al programma fedeltà Plenitude Insieme, con vantaggi e possibilità di risparmio quotidiane. Inoltre, entrambe le forniture sono a portata di click grazie all’app Eni Plenitude:

Luce e Gas Special 48 di NeN

Questa soluzione proposta da NeN (marchio di proprietà di Yada Energia) è vantaggiosa per le famiglie con elevati consumi di elettricità e metano che vogliano vivere la tranquillità di bloccare il prezzo della materia prima per 12 mesi e mettersi così al riparo da eventuali rialzi dei beni energetici all’ingrosso.

Ecco la “carta d’identità” della promozione:

prezzo fisso per 12 mesi: 0,1980 €/kWh per l’energia elettrica e 0,6900 €/Smc per il gas;

per l’energia elettrica e per il gas; 8 euro al mese di contributo fisso per costi di commercializzazione (96 euro all’anno a fornitura);

di contributo fisso per costi di commercializzazione (96 euro all’anno a fornitura); tariffazione monoraria: il costo dell’energia è indipendente dall’orario di utilizzo;

bonus di benvenuto di 48 euro a fornitura;

a fornitura; sistema di fatturazione con rata fissa mensile stabilita in fase di attivazione dell’offerta, sulla base del consumo dell’utente, e valida per 12 mesi;

stabilita in fase di attivazione dell’offerta, sulla base del consumo dell’utente, e valida per 12 mesi; fornitura smart grazie ai canali digitali di NeN (App e area clienti del sito internet): così è possibile monitorare i consumi, gestire i pagamenti, consultare i documenti importanti, tutto da remoto;

energia 100% proveniente da fonti rinnovabili.

La “famiglia tipo” che attivasse Luce Special 48 spenderebbe 75,84 euro al mese in bolletta luce, mentre scegliendo la fornitura gas di NeN gli importi mensili in fattura sarebbero pari a 142,86 euro. Per saperne di più sulle soluzioni NeN o per procedere direttamente con l’attivazione delle offerte, clicca sul pulsante verde di seguito:

Pulsee Luce e Gas RELAX Fix

Tra le offerte luce e gas a prezzo fisso più convenienti di Natale 2023 spicca anche la soluzione per le forniture domestiche proposta da Pulsee, marchio di Axpo Italia. Di seguito una panoramica della promozione:

prezzo bloccato per 24 mesi : 0,1572 €/kWh per l’energia elettrica e 0,6030 €/Smc per il gas;

: per l’energia elettrica e per il gas; 12 euro al mese di quota fissa per il servizio commerciale (144 euro all’anno per ciascuna fornitura);

tariffazione monoraria : il costo dell’energia è slegato dalla fascia oraria in cui la si utilizza;

: il costo dell’energia è slegato dalla fascia oraria in cui la si utilizza; gestione online della fornitura con area Clienti online e App Pulsee ;

; energia elettrica prodotta al 100% da impianti fotovoltaici per un gesto di sostenibilità nei confronti dell’ambiente.

Sottoscrivere l’offerta luce firmata Pulsee si tradurrebbe in una spesa mensile di 74,73 euro in bolletta per la “famiglia tipo”. Al link di seguito è possibile raggiungere il sito di Pulsee dedicato all’offerta:

Per quanto riguarda la fornitura gas, la “famiglia tipo” che attivasse Gas RELAX Fix si vedrebbe recapitare fatture dall’importo mensile di 144,57 euro. Non va poi dimenticato che c’è la possibilità di personalizzare l’offerta con le opzioni a pagamento come Zero Carbon Footprint (per abbattere le proprie emissioni inquinanti) a 5 euro al mese e Gas Compensation (per compensare la CO₂ emessa dal gas che si consuma) a 2 euro al mese. Clicca sul bottone verde qui sotto per saperne di più sull’offerta gas di Pulsee:

Le tre offerte analizzate qui sopra, così come la maggior parte delle offerte luce e gas del Mercato Libero, possono essere attivate direttamente online raggiungendo il sito del fornitore scelto direttamente dal comparatore di SOStariffe.it. La procedura di attivazione di una nuova offerta luce e/o gas è semplice e intuitiva e avviene in pochi step. L’importante è avere a portata di mano i seguenti documenti:

i dati dell’intestatario della fornitura (il nome, il cognome e il codice fiscale);

della fornitura (il nome, il cognome e il codice fiscale); i dati della fornitura (per l’energia elettrica serve il codice POD, mentre per il gas serve il PDR. Entrambi si trovano in una bolletta recente);

(per l’energia elettrica serve il codice POD, mentre per il gas serve il PDR. Entrambi si trovano in una bolletta recente); i recapiti (telefonici o mail);

il codice IBAN del proprio conto corrente per chi scelga la domiciliazione bancaria.

