Cambio operatore da Wind: le offerte per il passaggio a Agosto 2022

Scopri come effettuare ad agosto il cambio operatore da Wind . Si possono avere minuti e SMS illimitati e fino a 150 GB in 5G a 9,99 euro al mese

Se non siete soddisfatti di WindTre o semplicemente volete disporre di un’offerta di telefonia mobile dal miglior rapporto qualità prezzo potete oggi cambiare gestore con estrema facilità e in pochi giorni. Non solo potete mantenere il numero di telefono con il cambio operatore da Wind ma se la vostra attuale tariffa non prevede vincoli potete farlo del tutto gratis. Ad agosto non è poi così complicato trovare un’offerta 5G a meno di 10 euro al mese o fino a 150 GB di traffico incluso per navigare in 4G.

Cambio operatore da Wind: le offerte di agosto 2022

OFFERTA MINUTI ED SMS GIGA COSTO MENSILE Entry di Elimobile minuti illimitati e 100 SMS 30 GB in 4.5G 4,99 euro Spusu 50 2000 minuti e 500 SMS 50 GB in 4G 5,95 euro Easy di Elimobile minuti illimitati e 100 SMS 50 GB in 4.5G primo mese gratuito, poi 6,99 euro Fastweb Mobile minuti illimitati e 100 SMS 150 GB in 4G e 5G 7,95 euro Giga 80 di Iliad illimitati 80 GB in 4G, 4G+ e 5G 7,99 euro TIM Young illimitati 50 GB in 5G primo mese gratuito, poi 9,99 euro Elite di Elimobile minuti illimitati e 100 SMS illimitati per tutto l’anno in 4.5G, poi 120 GB 9,99 euro Kena 11,99 100GB Gold illimitati 100 GB in 4G fino a 60 Mbps 11,99 euro Very 11,99 illimitati 50 GB in 4G 11,99 euro ho. 13,99 illimitati 150 GB in 4G fino a 30 Mbps 13,99 euro TIM Power 5G Smart illimitati 50 GB in 5G primo mese gratuito, poi 14,99 euro

Chi vuole effettuare il cambio di operatore da Wind ha questo mese l’imbarazzo della scelta in termini di offerte da attivare e tante promozioni in corso che le rendono ancora più appetibili per chi vuole avere il massimo del servizio a un prezzo che sia più basso possibile. Alcuni operatori richiedono la portabilità del numero per sottoscrivere le loro tariffe. La procedura è gratuita e richiede al massimo 3 giorni lavorativi. Tra le offerte con portabilità obbligatoria abbiamo:

Entry di Elimobile con minuti illimitati, 100 SMS, 30 GB in 4.5G, 50 elicon a 4,99 euro al mese. Attivazione a 9,99 euro. Nell’offerta sono inclusi anche i servizi Run with Me, Elisium. È previsto anche l’acquisto di una ricarica da 4,99 euro.

Spusu 50 di Spusu con 2000 minuti, 500 SMS, 50 GB in 4G e 100 GB di riserva a 5,98 euro al mese. Con Riserva dati è possibile accumulare minuti, SMS e Megabyte non utilizzati per trasformarli in traffico dati aggiuntivo da utilizzare il mese successivo quando si vuole e senza scadenza.

Easy di Elimobile con minuti illimitati, 100 SMS, 60 GB in 4.5G e 70 elicoin con primo mese gratuito, poi 6,99 euro al mese. Attivazione a 5 cent con carta di credito. Nell’offerta sono inclusi anche i servizi Run with Me ed Elisium.

Fastweb Mobile con minuti illimitati, 200 SMS e 150 GB in 4G/5G a 7,95 euro al mese. La SIM costa 10 euro. Nella promozione sono anche inclusi i corsi della Digital Fastweb Academy per apprendere nuove competenze digitali ed essere più competitivo sul mercato del lavoro e si può aggiungere anche spazio di memoria illimitato su WOW Space a 9,95 euro l’anno.

Giga 80 di Iliad con minuti e SMS illimitati e 80 GB in 4G/4G+ a 7,99 euro al mese per sempre. Attivazione e spedizione sono gratuite mentre la SIM costa 9,99 euro.

Elite x12 con minuti illimitati, 100 SMS e 120 GB in 4.5G, 100 elicoin a 95,99 euro l’anno (poco meno di 8 euro al mese ma da pagare in un’unica soluzione). Attivazione gratuita. Nel piano sono inclusi anche i servizi Run with Me, Concierge ed Elisium.

Elite con minuti illimitati, 100 SMS, Giga illimitati per tutto l’anno in 4.5G (poi 120 GB), 100 elicoin a 9,99 euro al mese. Attivazione a 9,99 euro. Nell’offerta sono inclusi anche i servizi Run with Me ed Elisium. È previsto anche l’acquisto di una ricarica da 9,99 euro.

Kena 11,99 100GB Gold di Kena Mobile con minuti illimitati, 1000 SMS e 100 GB in 4G fino a 60 Mbps a 11,99 euro al mese. Attivazione, SIM e consegna sono gratuite.

Very 11,99 di Very Mobile con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 4G fino a 30 Mbps a 11,99 euro al mese. Attivazione e SIM gratuite. Se si acquista l’offerta entro il 10 agosto con la Promo Cashback si riceve un mese di ricarica omaggio.

ho. 13,99 di ho. Mobile con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G fino a 30 Mbps a 13,99 euro al mese. L’attivazione è di 9 euro mentre la SIM è gratuita. È richiesto anche l’acquisto di una ricarica da 14 euro da cui sarà scalato il primo rinnovo della promozione. Con Soddisfatti ho. Rimborsati si può provare la tariffa gratuitamente per un mese, scaduti i quali si può decidere se continuare o chiedere il rimborso di tutte le spese sostenute direttamente online con due clic.

Altri operatori invece non obbligano i nuovi clienti che effettuano il cambio operatore da Wind a richiedere la portabilità e non pongono particolari limitazioni all’accesso delle tariffe. Questo significa che possono essere acquistate da chiunque a prescindere dal gestore di provenienza. Tra i provider che non richiedono la portabilità c’è TIM, che ad agosto propone:

TIM 5G Power Smart con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 5G fino a 2 Gbps in download a 14,99 euro al mese. È possibile navigare alla massima velocità anche in condizioni di traffico congestionato o nei luoghi affollati grazie all’accesso prioritario alla rete. Con TIM Safe Web Plus si ha tutta la protezione necessaria da qualsiasi tipo di minaccia si possa incorrere sul web e con il Parental Control si possono impostare profili di sicurezza personalizzati per ogni membro della famiglia. Il piano comprende anche 100 GB di spazio su Google One per 3 mesi. Il servizio poi si rinnova a 1,99 euro al mese.

TIM Young con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 5G a 9,99 euro al mese. Il piano include anche tutto il catalogo di brani di TIMMUSIC, da ascoltare senza consumare traffico né interruzioni pubblicitarie, e Giga illimitati per l’utilizzo di app come chat, social network, musica e meeting (solo per 3 mesi). La tariffa si può poi ulteriormente personalizzare acquistando le seguenti opzioni:

Raddoppio dei Giga (fino a 100 GB) a 99 cent in più al mese

100 GB di spazio su Google One per 3 mesi a 1,99 euro in più al mese

TIMGAMES a 5 euro in più al mese

TIM One Number a 99 cent in più al mese

Per chi passa a TIM con il cambio operatore da Wind acquistando le offerte online il primo mese e attivazione sono gratuite. La SIM ha un costo di 25 euro con 20 euro di traffico incluso. Le offerte di questo operatore sono ancora più convenienti per chi è già suo cliente per la rete fissa. Tali condizioni infatti consentono di attivare gratuitamente TIM Unica per avere ogni mese Giga illimitati per gli smartphone di tutta la famiglia (massimo 6 SIM anche non intestate al titolare della rete fissa) più TIMVISION con Disney+ per 3 mesi (poi si rinnova a 9,99 euro al mese) e 10 badge extra da aggiungere a quelli raccolti su Party Collection per vincere con TIM Party un volo per Las Vegas o Los Angeles. Il pagamento avviene con domiciliazione in fattura tramite TIM Ricarica Automatica.

Alle offerte TIM si può poi aggiungere anche il meglio dell’intrattenimento con TIMVISION Calcio e Sport. La promozione offre visione gratuita di film, serie TV, produzioni originali e del meglio dell’ultima settimana dei programmi Mediaset insieme a DAZN (tutta la Serie A fino al 2024, Europa League, Conference League e tanti altri sport) fino al 31 agosto. L’offerta poi ha un costo di 19,99 euro al mese per 12 mesi, poi da settembre il prezzo sale a 29,99 euro al mese. TIMVISION Gold aggiunge Netflix (piano standard per la visione in HD su due dispositivi in contemporanea) e Disney+ a 10 euro fino al 31 agosto. L’offerta poi ha un costo di 30,99 euro al mese per 12 mesi, poi da settembre il prezzo sale a 45,99 euro al mese. Per entrambe le promozioni è previsto un costo di attivazione di 19,99 euro, scontato a 9,99 euro per chi già possiede il TV box.