Le 17 migliori offerte di telefonia mobile per chi cambia operatore Agosto 2022

Se state pensando di cambiare operatore di telefonia mobile è inutile attendere. L’estate è tra i migliori periodi dell’anno per disporre di una tariffa più conveniente sia in termini di prezzo che di quantità e qualità di servizi inclusi. Con SOStariffe.it potete confrontare le migliori offerte di telefonia mobile del mese per trovare quella più economica in base alle vostre abitudini di consumo.

Le migliori offerte di telefonia mobile dei grandi operatori

Offerte dei grandi operatori Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Vodafone Silver illimitati 100 GB in 4G 5 euro il primo mese, poi 9,99 euro Special Giga illimitati 100 GB in 4G con Smart Pay 5 euro il primo mese, poi 7,99 euro TIM Wonder Five illimitati 70 GB in 4G primo mese gratuito, poi 7,99 euro TIM Wonder Six illimitati 100 GB in 4G primo mese gratuito, poi 9,99 euro TIM Power 5G Smart illimitati 50 GB in 5G primo mese gratuito, poi 14,99 euro TIM Young illimitati 25 GB in 5G primo mese gratuito, poi 9,99 euro Giga 80 di Iliad illimitati 80 GB in 4G 7,99 euro al mese

Le migliori offerte di telefonia mobile dei grandi gestori permettono di navigare alla massima velocità grazie a reti di ultima generazione e diffuse in modo capillare sul territorio. Vodafone, ad esempio, con la sua Giga Network 5G offre prestazioni anche dieci volte superiori alla precedente generazione della sua infrastruttura. In particolare l’operatore in rosso permette di attivare solo online alcune offerte particolarmente convenienti ma con obbligo di richiedere la portabilità del numero. Il servizio è comunque gratuito e richiede un massimo di 3 giorni lavorativi. Le tariffe in questione sono:

Vodafone Silver con minuti e SMS illimitati e 100 GB a 5 euro per il primo mese con Smart Pay, poi 9,99 euro al mese con prezzo bloccato per 2 anni

Special Giga con minuti e SMS illimitati e 100 GB a 5 euro per il primo mese con Smart Pay (altrimenti 70 GB), poi 7,99 euro al mese

Entrambe le offerte sono disponibili solo per chi arriva da Iliad e altri operatori virtuali. L’attivazione è gratuita. Smart Pay è il sistema di pagamento con addebito automatico su conto corrente o carta di credito che permette di dimenticarsi delle ricariche manuali e permettono di accedere ai vantaggi di Vodafone Club come 10 GB in più e sconti per l’acquisto di prodotti e servizi dei partner dell’operatore come Amazon.it, Carrefour, Booking.com, Q8 e YOOX.

Anche TIM dispone di alcune offerte con obbligo di portabilità e che si possono attivare solo online:

TIM Wonder Six con minuti e SMS illimitati e 100 GB a 9,99 euro al mese. Se sottoscritta online per i nuovi clienti il primo mese e attivazione sono gratuite. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

TIM Wonder Five con minuti e SMS illimitati e 70 GB a 7,99 euro al mese. Se sottoscritta online per i nuovi clienti il primo mese e attivazione sono gratuite. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

Entrambe le tariffe sono disponibili per chi arriva da Iliad e altri operatori virtuali. Per chi passa a TIM da qualsiasi gestore, anche senza portabilità, sono invece disponibili:

TIM 5G Power Smart con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 5G con navigazione prioritaria a 14,99 euro a mese. Nel piano sono anche inclusi 100 GB su Google One per 3 mesi (poi 1,99 euro al mese) e tutta la protezione online garantita da TIM Safe Web Plus. Se sottoscritta online per i nuovi clienti il primo mese e attivazione sono gratuite. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

TIM Young con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 5G a 9,99 euro al mese. Nel piano sono anche inclusi TIMVISION e Giga illimitati per usare app per chat, social, musica e meeting (per 3 mesi). E’ inoltre possibile personalizzarla raddoppiando i Giga (fino a 100 GB) a 99 cent o acquistando 100 GB su Google One per 3 mesi a 1,99 euro, TIMGAMES a 5 euro o TIM One Number a 99 cent. Se sottoscritta online per i nuovi clienti il primo mese e attivazione sono gratuite. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

I già clienti di TIM per la rete fissa che acquistano una qualsiasi delle sue offerte di telefonia mobile possono attivare gratuitamente TIM Unica per avere ogni mese Giga illimitati per i cellulari di tutta la famiglia (massimo 6 SIM anche se non intestate al titolare della rete fissa) insieme a TIMVISION con Disney+ per 3 mesi (poi 9,99 euro al mese) e 10 badge in regalo per contribuire a vincere un volo per Las Vegas o Los Angeles con TIM Party e l’iniziativa Party Collection. Il pagamento è previsto con addebito in fattura grazie a TIM Ricarica Automatica.

Iliad si è ritagliato velocemente la sua fetta di mercato e oggi ha superato ampiamente i 9 milioni di utenti attivi. Tra le sue migliori tariffe, che sono tutte senza vincoli e costi nascosti, abbiamo:

Giga 80 con minuti e SMS illimitati e 80 GB a 7,99 euro al mese. La SIM costa 9,99 euro mentre la SIM è gratuita

Le migliori offerte di telefonia mobile degli operatori low cost

Offerte degli operatori virtuali Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Fastweb Mobile minuti illimitati e 100 SMS 150 GB in 4G/5G 7,95 euro ho. 5,99 illimitati 50 GB in 4G fino a 30 Mbps 5,99 euro ho. 7,99 illimitati 150 GB in 4G fino a 30 Mbps 7,99 euro Kena 5,99 70GB Promo Online illimitati 70 GB in 4G fino a 60 Mbps primo mese gratuito, poi 5,99 euro Kena 7,99 150 Giga illimitati 150 GB in 4G fino a 60 Mbps 7,99 euro Very 5,99 illimitati 50 GB in 4G fino a 30 Mbps 5,99 euro Spusu 50 2000 minuti e 500 SMS 50 GB in 4G+ 5,95 euro Easy di Elimobile minuti illimitati e 100 SMS 50 GB in 4.5G primo mese gratuito, poi 6,99 euro Elite di Elimobile minuti illimitati e 100 SMS illimitati per tutto l’anno in 4.5G, poi 120 GB 9,99 euro Entry di Elimobile minuti illimitati e 100 SMS 30 GB in 4.5G 4,99 euro

ho. Mobile permette di provare le sue tariffe per 30 giorni gratuitamente grazie all’iniziativa Soddisfatti ho. Rimborsati. Scaduto il periodo promozionale si può decidere di continuare con la tariffa o richiedere il rimborso di tutte le spese sostenute il mese precedente con una procedura online che richiede appena due clic. Le migliori offerte di telefonia mobile di questo operatore sono:

ho. 5,99 con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 4G fino a 30 Mbps a 5,99 euro al mese. Attivazione e SIM sono gratuite. E’ richiesto l’acquisto di una ricarica da 6 euro da cui sarà scalato il primo rinnovo. L’offerta è disponibile per chi arriva da Iliad, PosteMobile, Fastweb Mobile e altri operatori virtuali.

ho. 7,99 con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G fino a 30 Mbps a 7,99 euro al mese. Attivazione e SIM sono gratuite. E’ richiesto l’acquisto di una ricarica da 8 euro da cui sarà scalato il primo rinnovo. L’offerta è disponibile per chi arriva da Iliad, PosteMobile, Fastweb Mobile e altri operatori virtuali.

Anche Kena Mobile è tra gli operatori più convenienti sulla piazza grazie a tariffe come:

Kena 5,99 70GB Promo Online con minuti e SMS illimitati e 70 GB in 4G fino a 60 Mbps con primo mese gratuito, poi 5,99 euro al mese per sempre. Attivazione e SIM sono gratuite. L’offerta è disponibile per chi arriva da Iliad, PosteMobile, Lycamobile, Fastweb Mobile e altri operatori virtuali.

Kena 7,99 150 Giga con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G fino a 60 Mbps a 7,99 euro al mese per sempre. Attivazione a 1,99 euro e SIM gratuita. L’offerta è disponibile per chi arriva da Iliad, PosteMobile, ho. Mobile e altri operatori virtuali.

Very Mobile fino al 10 agosto regala un mese di ricariche omaggio a chi sottoscrive una delle sue tariffe come:

Very 5,99 con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 4G fino a 30 Mbps a 5,99 euro al mese. Attivazione e SIM gratuite. L’offerta è disponibile per chi arriva da Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Fastweb Mobile e altri operatori virtuali.

Fastweb Mobile non pone vincoli ai nuovi clienti per quanto riguarda l’operatore di provenienza o l’eventuale richiesta di portabilità. La sua migliore offerta prevede:

Fastweb Mobile con minuti illimitati, 100 SMS e 150 GB in 4G a 7,95 euro al mese. La SIM ha un costo di 10 euro mentre l’attivazione è gratuita. Per chi è già cliente di Fastweb per la rete fissa è inclusa anche la navigazione in 5G. Il piano prevede anche i corsi della Fastweb Digital Academy e la possibilità di aggiungere WOW Space a 9,95 euro l’anno.

Spusu si distingue invece per il servizio Riserva Dati, che permette di trasformare i minuti, SMS e Giga non utilizzati nel mese in traffico dati aggiuntivo disponibile dal successivo rinnovo e che si può utilizzare quando si vuole in quanto non scade. La sua migliore offerte include:

Spusu 50 con 2000 minuti, 500 SMS, 100 GB di riserva e 50 GB in 4G+ a 5,98 euro al mese. E’ possibile cambiare tariffa gratuitamente in ogni momento.

Elimobile è un operatore molto particolare in quanto include moltissimi servizi esclusivi con le sue tariffe di telefonia mobile. L’azienda infatti permette di raccogliere a ogni rinnovo una moneta digitale chiamata elicoin con cui acquistare sull’app Elisium contenuti a pagamento come corsi, workshop, virtual masterclass con personaggi influenti come Marvin Vettori, la nuova serie TV di Maccio Capatonda, interviste, video ed esperienze esclusive come cucinare e cenare con Carlo Cracco. Con Run with Me si possono raccogliere 10 elicoin per ogni chilometro percorso mentre Concierge consente di avere a propria disposizione un consulente personale per cenare in ristoranti esclusivi, andare a mostre e concerti o disporre di servizi unici per la casa. Le migliori offerte di telefonia mobile di questo operatore sono:

Easy con minuti illimitati, 100 SMS, 70 elicon e 60 GB in 4.5G con primo mese gratuito, poi6,99 euro al mese. Attivazione a 5 cent con carta di credito. Nel piano sono inclusi anche i servizi Run with Me ed Elisium.

Entry con minuti illimitati, 100 SMS, 50 elicoin e 30 GB in 4.5G a 4,99 euro al mese. Attivazione a 9,99 euro. Nel piano sono inclusi anche i servizi Run with Me ed Elisium. Per attivare questa offerta è necessario richiedere la portabilità e acquistare una prima ricarica da 4,99 euro.

Elite con minuti illimitati, 100 SMS, 100 elicoin e Giga illimitati per tutto l’anno in 4.5G (poi 120 GB) a 9,99 euro al mese. Attivazione a 9,99 euro. Nel piano sono inclusi anche i servizi Run with Me ed Elisium. Per attivare questa offerta è necessario richiedere la portabilità e acquistare una prima ricarica da 9,99 euro.

Elite x12 con minuti illimitati, 100 SMS, 100 elicoin e 120 GB in 4.5G a 95,99 euro l’anno. Attivazione gratuita. Nel piano sono inclusi anche i servizi Run with Me, Concierge ed Elisium. Per attivare questa offerta è necessario richiedere la portabilità.

