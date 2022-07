Vodafone rinnova le offerte mobile: nuove tariffe a meno di 10 euro al mese

Le offerte Vodafone continuano a rappresentare un importante punto di riferimento del settore di telefonia mobile. L’aggiornamento del listino di offerte arrivato questa settimana include diverse novità di sicuro interesse, a partire da 7,99 euro al mese. Le nuove offerte dell’operatore sono disponibili con portabilità del numero da operatori selezionati. Ecco i dettagli:

Nuove offerte Vodafone da 7,99 euro al mese: ecco le migliori proposte

OFFERTA MINUTI, SMS E GIGA COSTO Special Giga Minuti illimitati

1000 SMS

70 GB in 4G (100 GB con Smart Pay) 7,99 euro al mese Vodafone Silver Minuti ed SMS illimitati

100 GB in 4G 9,99 euro al mese Vodafone Bronze Minuti ed SMS illimitati

50 GB in 4G 9,99 euro al mese

La prima novità della gamma di offerte Vodafone è, in realtà, una conferma. Si tratta di Special Giga. L’offerta in questione mette a disposizione degli utenti un bundle composto da minuti illimitati, 1000 SMS oltre a 70 GB in 4G da utilizzare ogni mese. Attivando il sistema di pagamento Smart Pay (ovvero con addebito su conto corrente o carta di credito) i Giga disponibili diventeranno 100 GB. Special Giga presenta un costo di 7,99 euro al mese con attivazione di 0,01 euro. L’offerta in questione è attivabile richiedendo la portabilità da Iliad o da alcuni operatori virtuali.

Da notare, invece, la possibilità di attivare la nuova Vodafone Silver. L’offerta in questione include minuti ed SMS illimitati e 100 GB in 4G da utilizzare per navigare in mobilità. Il costo dell’offerta è di 9,99 euro al mese con attivazione di 0,01 euro. Il primo mese costa 5 euro e il canone mensile dell’offerta è bloccato per i primi 24 mesi dall’attivazione. Anche in questo caso, l’attivazione è disponibile richiedendo la portabilità del numero da Iliad o da alcuni operatori virtuali.

C’è poi un’altra novità del listino Vodafone. Si tratta di Vodafone Bronze. L’offerta mette a disposizione minuti ed SMS illimitati e 50 GB in 4G. Il costo è ancora una volta di 9,99 euro al mese con attivazione di 0,09 euro. Da segnalare che, in questo caso, l’attivazione è disponibile solo con portabilità del numero da alcuni operatori virtuali (non compatibili con Vodafone Silver).

Per attivare una delle offerte Vodafone desiderate è possibile fare riferimento al link qui di sotto. È sufficiente selezionare l’operatore di provenienza per verificare le offerte disponibili per il proprio numero di cellulare:

Scopri le nuove offerte Vodafone »

Il listino di offerte Vodafone include diverse alternative. Oltre alle proposte citate, non attivabile da tutti, sono disponibili le seguenti offerte:

Family+: minuti, SMS e Giga illimitati a 9,99 euro al mese per clienti di rete fissa Vodafone

minuti, SMS e Giga illimitati a per RED Pro : minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia e minuti illimitati verso l’UE, 50 GB in 4G e 5G al costo di 14,99 euro al mese ,

: minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia e minuti illimitati verso l’UE, 50 GB in 4G e 5G al costo di , RED Max : minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia e minuti illimitati verso l’UE, 100 GB in 4G e 5G al costo di 19,99 euro al mese

: minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia e minuti illimitati verso l’UE, 100 GB in 4G e 5G al costo di Infinito : minuti, SMS e Giga illimitati fino a 10 Mbps, minuti illimitati verso UE, 1000 minuti verso Paesi extra UE, 1 Giga e 200 minuti in roaming extra UE, Vodafone Club+ incluso al costo di 24,99 euro al mese

: minuti, SMS e Giga illimitati fino a 10 Mbps, minuti illimitati verso UE, 1000 minuti verso Paesi extra UE, 1 Giga e 200 minuti in roaming extra UE, Vodafone Club+ incluso al costo di Infinito Black Edition: minuti, SMS e Giga in 5G illimitati, minuti illimitati verso UE, 1000 minuti verso Paesi extra UE, 5 Giga e 500 minuti in roaming extra UE, Vodafone Club+ incluso al costo di 39,99 euro al mese

Tutte queste offerte sono disponibili con portabilità del numero da qualsiasi operatore oppure richiedendo un nuovo numero. Per attivare una di queste offerte è possibile fare riferimento al link qui di seguito: richiedendo un nuovo numero

Scopri tutte le offerte Vodafone per nuovi clienti »

Ricordiamo, inoltre, che scegliere Vodafone come operatore di telefonia mobile garantisce notevoli vantaggi anche per la connessione Internet di casa. In questo caso, infatti, Vodafone mette a disposizione Internet Unlimited. L’abbonamento per la connessione domestica include:

la linea telefonica fissa con chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali

una connessione ad Internet senza limiti tramite fibra ottica FTTH con velocità massima di 2.500 Mega oppure tramite fibra mista FTTC con velocità massima di 200 Mega.

possibilità di aggiungere la Vodafone TV con NOW da 12 euro al mese

Internet Unlimited di Vodafone presenta un costo periodico di 24,90 euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi gratis. Per i già clienti Vodafone di rete mobile, però, il costo è di 22,90 euro al mese. Per attivare l’offerta è disponibile il link qui di sotto:

Verifica la copertura ed attiva Internet Unlimited »

