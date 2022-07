Passa a Vodafone da TIM, Wind e Tre: le offerte di Luglio 2022

Passa a Vodafone per avere anche minuti, SMS e Gigabyte illimitati in 5G alla massima velocità sulla rete approvata da Altroconsumo

Vodafone anche questo mese si adopera per ampliare la sua fetta di utenti di telefonia mobile. Chi passa a Vodafone può avere la certezza di acquistare un piano dall’eccellente rapporto qualità prezzo e che sarà protetto al massimo livello durante la navigazione e per gli acquisti online. L’offerta poi potrà essere facilmente gestita grazie all’app My Vodafone, disponibile gratuitamente per iOS e Android. La piattaforma permette di verificare credito e consumi, gestire le opzioni e servizi inclusi e ritirare i premi settimanali di Vodafone Happy.

Passa a Vodafone con 5G e Giga illimitati

Offerte 5G Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Infinito illimitati (200 minuti in USA, Canada, Monaco e tanti altri Paesi) illimitati (1 GB in roaming in Ue – velocità fino a 10 Megabit al secondo in 5G) 24,99 euro con Smart Pay (altrimenti 36,99 euro) Infinito Black Edition illimitati (500 minuti in roaming in in USA, Canada, Monaco e tanti altri Paesi) illimitati (5 GB in roaming in Ue – velocità fino a 1 Gigabit al secondo in 5G) 39,99 euro con Smart Pay (altrimenti 59,99 euro) Family+ illimitati illimitati in 5G con domiciliazione in bolletta 9,99 euro

Chi passa a Vodafone può trovare tantissime tariffe con 5G incluso. Sulla Giga Network 5G è possibile navigare a una velocità dieci volte superiore rispetto alla rete della precedente generazione con una latenza minima, ovvero con una comunicazione quasi istantanea. L’operatore poi garantisce un segnale stabile e veloce anche nei luoghi affollati o in condizioni di traffico congestionato. Tutte queste caratteristiche sono valse a Vodafone l’approvazione di Altroconsumo, che lo ritiene il miglior operatore per velocità in download e upload oltre che per l’esperienza di navigazione sui siti web.

Il meglio delle offerte 5G di Vodafone appartiene alla famiglia Infinito con minuti, SMS e Gigabyte illimitati. In termini di costo mensile si parte da 24,99 euro al mese scegliendo Smart Pay. Con l’addebito automatico su conto corrente o carta di credito si ottiene uno sconto sul prezzo del piano, ci si dimentica per sempre di acquistare una ricarica manuale ad ogni rinnovo ma soprattutto si ha accesso gratuito a Vodafone Club+. Il programma in esclusiva per i clienti dell’operatore permette di avere ogni mese Giga aggiuntivi, sconti e promozioni per l’acquisto di prodotti e servizi dei partner dell’operatore (Infinity+, YOOX, Booking.com, Q8, Amazon, etc.) oltre a una selezione di smartphone nei Vodafone Store a prezzo ridotto. Il costo di attivazione per tutte le tariffe è di 6,99 euro una tantum.

Se chi passa a Vodafone si trova momentaneamente all’estero è possibile avere fino a 60 minuti, 60 SMS e 500 MB al giorno nei Paesi extra Unione Europea a 3-6 euro al giorno con Smart Passport+. Il costo del servizio viene addebitato solo in caso di effettivo utilizzo delle chiamate e navigazione Internet.

Se chi passa a Vodafone è già cliente dell’azienda per la rete fissa può attivare un’offerta dedicata con Giga illimitati in 5G. I clienti mobile dell’operatore hanno anche uno sconto sull’offerta fibra ottica dello stesso gestore. Internet Unlimited al costo di 22,90 euro al mese permette di avere navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download sulla rete FTTH (Fiber to the Home), modem con Wi-Fi Optimizer e attivazione inclusi. Questa particolare tariffa si può acquistare solo tramite operatore o cliccando sul link di seguito:

Chi passa a Vodafone può anche sceglier di abbinare alla nuova SIM anche l’acquisto a rate di un telefono. L’operatore permette di scegliere tra tutti i migliori modelli di produttori molto celebri come Apple, Samsung, Xiaomi e OPPO in diversi tagli di memoria, dimensioni del display e colori. Le offerte smartphone incluso prevedono un vincolo di permanenza minimo di 24 mesi ed eventualmente il pagamento di un acconto di entità differente a seconda del modello scelto. La consegna del telefono è gratuita e avviene nei giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì) in tutti i Comuni italiani. Per seguire il proprio ordine è sufficiente inserire il numero di pratica dell’acquisto, inviato dall’operatore via SMS o email, nell’apposito servizio di tracking.

Una volta ricevuto il telefono, se non siete soddisfatti dell’acquisto si può esercitare il proprio diritto di ripensamento entro 14 giorni. Il dispositivo va restituito a Vodafone con tutti gli accessori presenti sulla confezione. Il codice IMEI sul terminale deve essere lo stesso stampato sulla scatola. Se invece volete recedere dal contratto o passare ad altro gestore prima dei 24 mesi dovrete comunque corrispondere le rate residue in un’unica soluzione o continuando con la rateizzazione e lo stesso metodo di pagamento.

Offerte Vodafone nuovi clienti per i giovani

Offerte under 25 Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile RED Max Under 25 (solo per under 25) illimitati 100 GB in 5G 9,99 euro Shake Remix Unlimited Junior (solo per under 16 e in negozio) minuti illimitati per chiamare due numeri Vodafone 300 minuti verso tutti 50 SMS 20 GB 9,99 euro (6,99 euro per i clienti rete fissa)

Chi passa a Vodafone può trovare anche la migliore offerta per i propri figli. A giovani adulti, adolescenti e bambini viene fornita un’ampia quantità di Gigabyte per navigare su Internet, utilizzare social network e altre app come chat e streaming e giocare online senza blocchi o ritardi. Vodafone inoltre protegge i ragazzi da tutte le potenziali minacce su web grazie all’integrazione gratuita nei piani under 25 del servizio Rete Sicura, che ogni mese blocca 500 milioni di attacchi hacker sui dispositivi connessi.

La piattaforma in automatico indentifica e blocca qualsiasi minaccia di furto d’identità digitale, frode informatica, clonazione della carta di credito o attacchi con malware, virus e phishing. Il Parental Control blocca in automatico l’accesso ai siti che propongono contenuti non adatti ai minori e permette di sospendere la navigazione su Internet in precise fasce orarie oltre a poter impostare l’ora della buonanotte.

Passa a Vodafone: le offerte solo dati

Offerte solo dati Gigabyte Prezzo mensile Attivazione Giga Speed Plus 50 50 GB in 4G 11,99 euro 5 euro Giga Speed Plus 100 100 GB in 4G 19,99 euro 5 euro Giga Speed 20 20 GB in 4G 9,99 euro 10 euro Giga Speed 50 50 GB in 4G 13,99 euro 10 euro

Se non avete la linea fissa avete comunque la possibilità di navigare su qualsiasi dispositivo (smartphone, tablet o PC) anche in contemporanea scegliendo un’offerta Internet mobile. Questo tipo di tariffe prevedono solamente traffico dati e grazie all’abbinamento con un modem Wi-Fi 4G portatile o una chiavetta diventano una eccellente e più economica alternativa alla rete fissa. Nello specifico Vodafone permette di avere anche 100 GB per navigare in 4G fino a 150 Mbps in download. Il prezzo minimo è di 9,99 euro al mese. Alle proposte dell’operatore può poi essere abbinata una saponetta Internet a cui connettere fino a 15 dispositivi nello stesso momento al prezzo di 1 euro al mese per 24 mesi.

