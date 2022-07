Passa a WindTre da TIM, Vodafone, Iliad: le migliori offerte Luglio 2022

Passa a WindTre per avere minuti illimitati e tanti Giga per navigare in 5G. Per i clienti mobile la fibra è a prezzo scontato. Con Easy Pay poi il traffico dati raddoppia

WindTre ha pensato a una tariffa di telefonia mobile per qualsiasi categoria di utente, a prescindere dal portafoglio o dalle personali esigenze in termini di connettività. Per chi passa a WindTre questo poi è il periodo ideale in quanto sono ancora in corso diverse promozioni estive da non perdere.

Passa a WindTre da Iliad: le offerte di luglio

Offerte con portabilità da Iliad Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Go 50 Star+ Digital minuti illimitati

200 SMS 50 GB in 4G 7,99 euro Go 101 Star+ Digital Easy Pay minuti illimitati

200 SMS 101 GB in 4G 7,99 euro Go 150 Flash+ Digital Easy Pay minuti illimitati

200 SMS 150 GB in 4G 8,99 euro Go 100 Special+ Digital minuti illimitati

200 SMS 100 GB in 4G 9,99 euro

Chi passa a WindTre da Iliad può trovare solo online alcune offerte dedicate che richiedono però la portabilità del numero. Il trasferimento del contatto avviene gratuitamente. E’ possibile scegliere l’addebito del costo mensile del piano su credito residuo ma con Easy Pay, ovvero il pagamento automatico con carta di credito o su conto corrente è possibile non solo dimenticarsi di dover acquistare ogni mese una ricarica ma si ottengono anche il doppio dei Gigabyte inclusi. Una volta esaurito il traffico dati e fino al successivo rinnovo si può continuare a navigare al costo di 99 cent per 1 GB al giorno solo in caso di effettivo utilizzo.

Per chi passa a WindTre e sceglie Go 50 Star+ Digital e Go 100 Special+ Digital l’attivazione e la SIM sono gratuite. Go 101 Star+ Digital Easy Pay e Go 150 Flash+ Digital Easy Pay invece prevedono un costo di attivazione di 49,99 euro, rateizzabili in 24 rate da 2,08 euro al mese.

Passa a WindTre da TIM, Vodafone e qualsiasi altro operatore: le offerte di luglio

Offerte per tutti gli operatori anche senza portabilità Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Di Più Unlimited 5G con Easy Pay illimitati (200 minuti verso l’estero) illimitati alla massima velocità (5G Priority Pass) 29,99 euro Di Più Full 5G con Easy Pay (Summer edition) minuti illimitati (50 minuti verso l’estero)

200 SMS 150 GB alla massima velocità (5G Priority Pass) 14,99 euro (primo mese gratis con attivazione in negozio) Di Più Lite 5G con Easy Pay minuti illimitati

200 SMS 50 GB alla massima velocità (5G Priority Pass) 12,99 euro (primo mese gratis con attivazione in negozio)

Chi passa a WindTre da Vodafone, TIM e tutti gli altri operatori anche senza portabilità del numero può invece accedere online e in negozio alle offerte 5G dell’operatore. Queste rientrano nella famiglia di promozioni chiamate Di Più con minuti illimitati e anche navigazione infinita sulla Top Quality Network dell’azienda, che in 5G oggi raggiunge ben il 95,7% del territorio italiano. Il prezzo di partenza è di 12,99 euro al mese. L’attivazione è invece di 49,99 euro, rateizzabili in 24 rate da 2,08 euro al mese acquistandole online o da 1,08 euro al mese più 6,99 euro una tantum in negozio. La SIM costa sempre 10 euro.

Con le tariffe Di Più si hanno anche inclusi l’accesso prioritario al Servizio Clienti 159 per richiedere supporto a un team dedicato di esperti e il blocco dei servizi a sovrapprezzo. Non solo, WindTre è talmente convinta della qualità della sua proposta da permettere di provare Di Più Lite 5G e Di Più Full 5G per 30 giorni gratuitamente. Dopo un mese potete scegliere se continuare, pagando il prezzo mensile previsto più l’eventuale costo per l’attivazione, o recedere dal piano senza alcuna spesa aggiuntiva o penale. Di Più Full nella versione attuale (Summer Edition) include anche gratuitamente uno smartphone Xiaomi Redmi Note 10 5G.

A tutte le offerte di WindTre può comunque essere abbinato l’acquisto a rate di un telefono senza anticipo. In questo caso si può scegliere di vincolarsi all’operatore per 24 o 30 mesi. In caso di recesso anticipato o passaggio ad altro operatore si dovranno corrispondere le rate residue in un’unica soluzione o continuando con la rateizzazione e lo stesso metodo di pagamento. Potete comunque sempre cambiare idea entro 14 giorni dalla ricezione del cellulare e restituirlo gratuitamente all’operatore.

Chi passa a WindTre ottiene poi uno sconto sulla principale offerta fibra ottica del gestore, che al prezzo di 22,99 euro al mese include navigazione illimitata fino a 1 Gigabit al secondo in download con la fibra FTTH (Fiber to the Home), modem con Wi-Fi 6, attivazione e 12 mesi di Amazon Prime con Prime Video. Diventare cliente dell’operatore per mobile e fisso consente poi di avere Giga illimitati per i cellulari di tutta la famiglia. Con 33,99 euro al mese si può avere insieme alla fibra anche un abbonamento standard a Netflix per vedere film, serie TV, cartoni animati, documentari e produzioni originali in HD su due dispositivi in contemporanea.

Passa a WindTre: le offerte per i giovani di luglio

Offerte per Under 30 Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile Junior con Easy Pay (solo under 14) minuti illimitati per chiamare i numeri WindTre

100 numeri verso tutti

200 SMS 60 GB 6,99 euro Junior+ con Easy Pay (solo under 14) minuti illimitati

200 SMS 100 GB 9,99 euro Junior Crew (solo under 18) minuti illimitati

200 SMS 120 GB 9,99 euro Young 5G (solo under 30) illimitati 100 GB alla massima velocità (5G Priority Pass) fino al 31/7/22 9,99 euro fino al 31/7/22 (primo mese gratis con attivazione in negozio) Young 5G+ (solo under 30) illimitati 200 GB alla massima velocità (5G Priority Pass) fino al 31/7/22 12,99 euro fino al 31/7/22

Se chi passa a WindTre sta cercando l’offerta giusta per i propri figli, tra le proposte dell’operatore troviamo diverse promozioni studiate appositamente per le esigenze dei giovani. I ragazzi hanno a disposizione tariffe con tanti Giga per navigare su Internet, giocare online, guardare film e ascoltare musica in streaming e utilizzare le proprie app preferite, social network e messaggistica. I genitori hanno poi la certezza che i propri figli saranno adeguatamente protetti dai contenuti non adatti alla loro età e dai pericoli del web grazie ad appositi servizi come WindTre Family Protect.

Young 5G, oggi disponibile nella versione Summer Edition con un surplus di Gigabyte, si può provare gratis per un mese, concluso il quale si può scegliere di continuare con l’offerta o recedere dal piano senza costi. Per tutte le tariffe l’attivazione è di 49,99 euro può essere rateizzata in 24 rate da 2,08 euro al mese acquistando le promozioni online o da 1,08 euro al mese più 6,99 euro una tantum in negozio. La SIM ha un costo di 10 euro.

Passa a WindTre con smartphone incluso

Offerte smartphone a rate con servizi inclusi Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Smart Pack Protect 200 5G con Easy Pay minuti illimitati

200 SMS 200 GB in 5G 16,99 euro Smart Pack Protect Unlimited 5G con Easy Pay minuti illimitati

200 SMS illimitati 24,99 euro Smart Pack Protect 5G Galaxy S22 Edition

minuti illimitati

200 SMS 200 GB in 5G 14,99 euro

Chi passa a WindTre può anche aggiornare il suo smartphone acquistando un nuovo modello a rate, senza anticipo e con inclusa un’assicurazione contro il furto con Europ Assistance. E’ possibile avere tutto questo grazie alle offerte telefono incluso della famiglia Smart Pack. A listino troviamo tutti i migliori modelli di cellulare di brand molto popolari come Apple, Samsung, Xiaomi, e OPPO. E’ disponibile anche una tariffa ad hoc per chi è interessato ad avere Samsung Galaxy S22 in tutte le possibili varianti.

Con Smart Pack Protect Unlimited 5G con Easy Pay è possibile avere:

iPhone 13 Pro 5G da 128 GB a 32,99 euro al mese con vincolo di 30 mesi o 40,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi

Samsung Z Flip3 da 128 GB a 20,99 euro al mese con vincolo di 30 mesi o 26 euro al mese con vincolo di 24 mesi

Redmi Note 11 da 128 GB incluso con vincolo di 24 mesi

Con Smart Pack Protect 200 5G con Easy Pay è possibile avere:

OPPO Find X5 a 29 euro al mese con vincolo di 24 mesi o 22,99 euro al mese con vincolo di 30 mesi

Samsung Galaxy A33 a 1,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi

Vivo V23 5G a 8,99 euro al mese con vincolo di 30 mesi

iPhone 13 da 128 GB a 32 euro al mese con vincolo di 24 mesi o 25,99 euro al mese con vincolo di 30 mesi

Con Smart Pack Protect 5G Galaxy S22 Edition è possibile avere:

Samsung Galaxy S22 5G da 128 GB a 19 euro al mese con vincolo di 24 mesi o 14,99 euro al mese con vincolo di 30 mesi

Samsung Galaxy S22+ 5G da 128 GB a 33 euro al mese con vincolo di 24 mesi o 25,99 euro al mese con vincolo di 30 mesi

Samsung Galaxy S22 Ultra da 128 GB a 36 euro al mese con vincolo di 24 mesi o 28,99 euro al mese con vincolo di 30 mesi

Le offerte Smart Pack per l’acquisto a rate richiedono un costo di attivazione di 4,99 euro che si aggiunge ai 49,99 euro per il piano mobile, rateizzabile in 24 rate da 1,08 euro al mese più 6,99 euro una tantum. Le tariffe infatti si possono anche prenotare online ma il ritiro del telefono avviene solo in negozio.