Decoder TIMVISION: le offerte Internet Casa per averlo a luglio 2022

Offerte in evidenza PosteMobile Casa Web 19,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Illumia Wifi 19,99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Da diversi anni TIM ha aggiunto alle canoniche offerte Internet casa anche alcuni servizi legati all’intrattenimento, con l’introduzione del decoder TIMVISION e di una serie di contenuti che vedere direttamente online, in qualsiasi momento.

TIMVISION si potrà aggiungere a una delle offerte Internet casa di TIM, tra le quali spicca la promozione in fibra ottica disponibile a costo zero fino al 31 agosto 2022 – mentre dal 1° settembre si dovrà sostenere un costo di 29,90 euro al mese.

Questa offerta comprende:

Internet senza limiti, fino alla velocità nominale di 1 Giga in download;

il modem TIM HUB+;

le chiamate senza limiti senza tutti i numeri fissi e mobili nazionali, ma solo nel caso di attivazione online;

il contributo di attivazione incluso.

Per approfondire fin da subito sulle offerte Internet casa proposte da TIM, clicca sul link che trovi qui sotto.

Scopri le migliori offerte Internet casa di TIM»

In alternativa, al costo di 29,90 euro al mese, si potrà sottoscrivere la promozione senza vincoli TIM WIFI Power Smart, la quale comprende:

Internet senza limiti, fino alla velocità nominale di 1 Giga in download;

il modem TIM HUB+;

le chiamate senza limiti senza tutti i numeri fissi e mobili nazionali, ma solo nel caso di attivazione online;

il servizio TIM Navigazione Sicura.

I già clienti mobile, invece, avranno la possibilità di attivare la Premium Fibra, con Internet fino a 1 Giga in download e le chiamate da numero fisso senza limiti + modem e contributo di attivazione, al costo di 24,90 euro al mese (risparmieranno dunque un totale di 5 euro al mese).

Allo stesso modo, se avessero già un’offerta Internet casa attiva potrebbero attivare una promozione promozione a partire dal costo di 9,99 euro al mese. Clicca sul link in basso per avere maggiori dettagli in merito.

Scopri l’offerta TIM Premium Fibra per clienti mobile»

Offerte decoder TIMVISION luglio 2022

OFFERTE TIMVISION COSTO TIMVISION 6,99 euro al mese TIMVISION GOLD 10 euro al mese fino al 31 agosto 2022 TIMVISION CALCIO E SPORT 19,99 euro al mese per 12 mesi (zero euro fino al 31 agosto 2022) TIMVISION INTRATTENIMENTO 19,99 euro al mese TIMVISION CON DISNEY+ 9,99 euro al mese TIMVISION CON NETFLIX 14,99 euro al mese

L’offerta base di TIMVISION ha un costo di 6,99 euro al mese e include il TIMVISION Box, la programmazione di TIMVISION, nella quale sono previsti film, serie TV, cartoni e sport, oltre che l’abbonamento a Discovery+.

Vediamo di seguito in cosa consistono gli altri pacchetti che si possono sottoscrivere e quali sono i servizi che includono.

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte Abbiamo preso in carico la tua richiesta! Un nostro esperto ti contatterà per aiutarti a trovare l'offerta giusta per te. Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

TIMVISION GOLD

TIMVISION Gold è disponibile al costo scontato di 10 euro al mese fino al 31 agosto 2022 e comprende i seguenti servizi:

un abbonamento standard a Netflix;

un abbonamento a Disney+;

un abbonamento a DAZN, per vedere tutte le partite della serie A;

Infinity+, con le partite della UEFA Champions League;

tutto l’intrattenimento di TIMVISION.

La promozione avrà un costo di 30,99 euro al mese per 12 mesi, quindi nel periodo compreso tra il 1° settembre 2022 e il 31 agosto 2023. A partire dal 1° settembre 2023, invece, l’offerta TIMVISION Gold sarà disponibile al costo di 45,99 euro al mese. È inoltre previsto un contributo di attivazione una tantum pari a 19,99 euro, che si abbassa a 9,99 euro per i clienti che sono già in possesso del decoder TIMVISION.

Attiva la promozione TIMVISION Gold»

Quanto si risparmia rispetto alle sottoscrizioni singole? Ecco quali sono i prezzi di listino previste per i vari abbonamenti che sono inclusi in questa promozione:

TIMVISION: 6,99 euro al mese;

Netflix: 12,99 euro al mese;

Disney+: 8,99 euro al mese;

DAZN: 29,99 euro al mese.

Chi volesse avere un pacchetto tutto compreso, non potrebbe praticamente trovare (al momento) una promozione più conveniente tra tutte quelle disponibili in commercio. Vediamo di seguito quanto si può risparmiare con gli altri pacchetti, quindi qualora si fosse interessati soltanto a una tipologia di contenuti.

TIMVISION Calcio e Sport

L’offerta TIMVISION Calcio e Sport è disponibile a costo zero fino al 31 agosto 2022, mentre si pagherà un contributo mensile di 19,99 euro euro per i 12 mesi successivi, quindi dal 1° settembre 2022 fino al 31 agosto 2023.

Annunci Google

L’abbonamento avrà un costo di 29,99 euro al mese dal 1° settembre 2023. Si dovrà sostenere un contributo di attivazione una tantum di 19,99 euro, che è pari a 9,99 euro per i possessori del TIMVISION Box.

Attiva TIMVISION Calcio e Sport»

Quali sono i contenuti inclusi in questa promozione? Si tratta di:

l’intrattenimento di TIMVISION, con i suoi film e serie TV;

DAZN, con tutte e 10 le partite settimanali dal campionato di serie A 2022/2023;

Infinity+, con film, serie TV e le partite della UEFA Champions League.

Anche in questo caso il risparmio è garantito, se si considera che l’abbonamento a DAZN costa singolarmente 29,99 euro al mese, quello a Infinity+ 7,99 euro al mese e quello ai soli contenuti di TIMVISION 6,99 euro al mese.

TIMVISION Intrattenimento

Promozione disponibile al costo di 19,99 euro al mese, permette di avere accesso a:

un abbonamento standard a Netflix;

un abbonamento a Disney+;

tutto l’intrattenimento di TIMVISION + il TIMVISION Box.

Il cliente potrà decidere di recedere da questa promozione in qualsiasi momento, effettuando l’accesso all’Area Clienti, oppure scrivendo a:

la PEC disattivazioni_clientiprivati@pectelecomitalia.it , oppure recesso_linee_mobili@pec.telecomitalia.it ;

la Casella Postale111 – 00054 Fiumicino (Roma).

Sarà anche possibile disattivare il servizio recandosi presso un negozio TIM oppure chiamando il servizio clienti al numero 187.

TIMVISION con Disney+

Offerta disponibile al costo scontato di 9,99 euro al mese, invece di 15,98 euro al mese (dato dalla somma tra il costo di Disney+ e quello di TIMVISION), la promozione TIMVISION con Disney+ comprende tutti i contenuti disponibili sulle due piattaforme di streaming TV.

Fanno per esempio parte del catalogo di Disney+ i film e le serie TV di casa:

Disney;

Pixar;

Marvel;

Star Wars;

sono inoltre presenti i documentari di National Geographic + i contenuti del canale Star.

TIMVISION include invece gli eventi sportivi di Eurosport Player inclusi per 12 mesi. Clicca sul link in basso per avere maggiori informazioni su questa offerta, la quale include il decoder TIMVISION.

Attiva TIMVISION con Disney+»

TIMVISION con Netflix

L’offerta TIMVISION con Netflix ha un costo di 14,99 euro al mese, invece di 19,98 euro al mese (senza vincoli) e comprende:

un abbonamento standard a Netflix, che permette di vedere i contenuti su due diversi dispositivi nello stesso momento;

tutto l’intrattenimento di TIMVISION, che permette di vedere i contenuti su due schermi in contemporanea, + il TIMVISION Box, incluso senza costi aggiuntivi fino al mantenimento dell’offerta.

Questa promozione potrà essere attivata anche per chi ha già un abbonamento Netflix attivo: scopri come fare per sottoscriverla cliccando sul link in basso.

Attiva la promozione TIMVISION con Netflix»