TIM smartphone incluso: le offerte di Luglio 2022

Gli smartphone sono oggi molto diffusi ma per alcuni modelli i prezzi restano proibitivi per la maggior parte delle tasche. Attivare un’offerta smartphone incluso è tra le migliori soluzioni per avere un telefono top di gamma a un prezzo ragionevole. TIM è in prima linea quando si tratta di comprare un cellulare senza spendere molto e a luglio ha lanciato promozioni molto interessanti per ridurre ulteriormente la spesa. Con le offerte TIM smartphone incluso ci si può quindi mettere in tasca un cellulare di produttori come Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi e OPPO pagandolo a rate senza anticipo.

TIM smartphone incluso: le offerte di luglio

Offerte Minuti e SMS Gigabyte Prezzo TIM 5G Power Smart illimitati 50 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica (25 GB online per nuovi clienti) primo mese gratuito, poi 14,99 euro TIM 5G Power Top illimitati 100 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica (50 GB online per nuovi clienti) primo mese gratuito, poi 19,99 euro TIM 5G Power Unlimited illimitati illimitati in 5G primo mese gratuito, poi 29,99 euro TIM Wonder Six illimitati 100 GB in 4G primo mese gratuito, poi 9,99 euro TIM Wonder Five illimitati 70 GB in 4G primo mese gratuit0, poi 7,99 euro TIM Young (solo under 25)

illimitati 25 GB in 5G e Giga illimitati per alcune app primo mese gratuito, poi 11,99 euro

Le offerte TIM smartphone incluso sono di diverse tipologie e in grado di rispondere alle esigenze dei clienti non solo in termini di modelli di cellulare tra cui scegliere ma anche per i servizi di telefonia mobile. Alcune tariffe richiedono la portabilità del numero, che l’operatore effettua gratuitamente e in massimo 3 giorni lavorativi, e possono essere attivare solo online. E’ il caso di TIM Wonder Six con minuti e SMS illimitati e 70 GB in 4G a 9,99 euro al mese. La tariffa è disponibile per chi arriva da Iliad.

TIM Wonder Six »

TIM Wonder Five invece include minuti e SMS illimitati e 70 GB in 4G a 7,99 euro al mese. Questa offerta è invece riservata a chi arriva da PosteMobile, Fastweb Mobile, CoopVoce e altri operatori virtuali.

TIM Wonder Five »

Per chi arriva da tutti gli operatori (anche senza portabilità) sono invece disponibili le offerte 5G di TIM. La tariffa base al costo di 14,99 euro al mese permette di avere minuti e SMS illimitati e 50 GB in 5G fino a 2 Gbps in download con priorità di accesso alla rete per avere il massimo delle performance anche in condizioni di traffico congestionato o nei luoghi affollati.

Il piano inoltre offre protezione di fascia alta rispetto a malware, virus e qualsiasi altra minaccia online grazie a TIM Safe Web Plus. I genitori per la sicurezza dei propri figli possono poi limitare l’accesso a siti non adatti minori e l’utilizzo del telefono agli orari più consoni. Il pacchetto infine comprende anche 100 GB di memoria su Google One per salvare contenuti nella qualità originale. Il servizio è gratuito per 6 mesi, poi si rinnova a 1,99 euro al mese. Sono poi previste offerte smartphone incluso dedicate per chi attiva TIM 5G Power Top e Unlimited.

Attiva TIM 5G Power Smart »

Se avete meno di 25 anni potete invece acquistare TIM Young con minuti e SMS illimitati e 25 GB in 5G a 9,99 euro al mese. Il piano permette anche di ascoltare tutto il catalogo di TIMMUSIC senza interruzioni pubblicitarie e utilizzare app come chat, social, musica e meeting (solo per 3 mesi) senza consumare il traffico dati incluso. Si può anche ulteriormente personalizzare la tariffa acquistando le seguenti opzioni:

Raddoppio dei Giga a 99 cent al mese

100 GB su Google One per 3 mesi a 1,99 euro al mese

TIM Games a 5 euro al mese

TIM One Number a 99 cent al mese

Attiva TIM Young 5G »

Per i nuovi clienti che acquistano online una delle offerte sopra descritte hanno primo mese attivazione gratuiti. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso. Se oltre alla linea mobile avete anche la rete fissa con TIM potete attivate gratuitamente TIM Unica per avere ogni mese Giga illimitati per i telefoni di tutta la famiglia (massimo 6 SIM anche non intestate al titolare della linea fissa), TIMVISION con Disney+ per 3 mesi (poi 9,99 euro al mese) e una giocata extra ogni giorno per vincere su TIM Party premi come una ebike E-WAY Atala. E’ previsto l’addebito in bolletta con TIM Ricarica Automatica.

TIM smartphone incluso: le promozioni di luglio e i modelli tra cui scegliere

Questo mese sono in corso diverse promozioni associate alle tariffe TIM smartphone incluso. Le offerte WOW, ad esempio, permettono di avere spedizione gratuita, garanzia di 24 mesi e pagamento sicuro. La più interessante è però la Promo Estate. Chi richiede un finanziamento con TIMFin (TAEG 0% salvo approvazione) entro il 31 luglio inizierà a pagare le rate del telefono a settembre. La promozione prevede un vincolo di permanenza di 30 mesi.

Il finanziamento su carta di credito (no debito o prepagata) è riservato a chi è cliente dell’operatore per il mobile da almeno 6 mesi. I clienti fisso con domiciliazione da almeno 12 mesi invece possono scegliere di addebitare le rate in bolletta. Ci sono poi ulteriori agevolazioni per i clienti con attiva TIM Unica.

Con acquisto online, dopo aver inserito gli opportuni dati personali, verrete ricontattati dal corriere per fissare l’appuntamento per la consegna. La spedizione è gratuita e basterà attendere non più di qualche giorno lavorativo per avere il vostro telefono. Al corriere per l’identificazione e il ritiro del prodotto andrà fornito un account SPID o in alternativa una copia digitale fronte/retro di un documento d’identità o tessera sanitaria.

Con le offerte TIM smartphone incluso si possono acquistare a rate i seguenti modelli:

Apple

iPhone 13 Pro Max – 41 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM (PROMO ESTATE)

iPhone 13 Pro – 38 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM (PROMO ESTATE)

iPhone 13 – 28 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM (PROMO ESTATE)

iPhone SE – 17 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile

iPhone 13 Mini – 25 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile (PROMO ESTATE)

iPhone 12 Mini – 23 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM

Samsung

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G – 41 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM (PROMO ESTATE)

Samsung Galaxy S22 5G – 25 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM (PROMO ESTATE)

Samsung Galaxy A52s 5G (offerta WOW) – 12 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile

Samsung Galaxy A53 5G – 12 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile (PROMO ESTATE)

Samsung Galaxy Z Flip3 5G – 23 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM (PROMO ESTATE)

Samsung Galaxy S22+ 5G – 34 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM (PROMO ESTATE)

Samsung Galaxy A52 (offerta WOW) – 8 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile

Samsung Galaxy A22 5G – 5 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile (PROMO ESTATE)

Samsung Galaxy Z Fold3 5G – 40 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM

Samsung Galaxy S21+ 5G – 37 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile

Samsung Galaxy A13 – 3 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile

Samsung Galaxy A33 5G – 10 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile (PROMO ESTATE)

Samsung Galaxy Z Flip3 5G + Watch4 Classic – 28 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile

Samsung Galaxy Z Fold3 5G + Watch4 Classic – 45 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile (PROMO ESTATE)

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G + Watch4 Classic – 46 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile (PROMO ESTATE)

Samsung Galaxy S22 5G + Watch4 Classic – 30 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile (PROMO ESTATE)

Xiaomi

Xiaomi Redmi 10 2022 – 6 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile

Xiaomi Redmi Note 11 – 6 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile

Xiaomi 11 Lite 5G NE – 10 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM

Xiaomi Redmi 10C – 5 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile

Xiaomi Redmi 9AT – 3 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G – 9 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile. (PROMO ESTATE)

Xiaomi 12 5G – 22 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile. (PROMO ESTATE)

Xiaomi 12 Pro 5G – 34 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile. (PROMO ESTATE)

Xiaomi Redmi Note 10 5G – 5 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile

OPPO

OPPO Find X5 Lite 5G – 16 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile. (PROMO ESTATE)

OPPO Find X5 Pro 5G – 40 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile. (PROMO ESTATE)

OPPO Find X5 5G – 32 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile. (PROMO ESTATE)

OPPO Reno6 5G – 12 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM

OPPO A16s – 4 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM

OPPO Reno 6 Pro 5G – 22 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM

OPPO A94 5G – 10 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile

Huawei

Huawei Nova 9 – 12 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile

Huawei Nova 9 SE – 5 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile

Honor

HONOR 50 5G – 7 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile

HONOR Magic4 Lite 5G – 10 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile. (PROMO ESTATE)

VIVO

VIVO Y72 5G – 7 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile

VIVO V21 5G (esclusiva TIM) – 8 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile

VIVO Y76 5G – 10 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile. (PROMO ESTATE)

VIVO Y01 (esclusiva TIM) – 4 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile

VIVO V23 5G – 18 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile. (PROMO ESTATE)

TCL

TCL 20R 5G – 4 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile

TCL 30 SE – 4 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile

TCL 306 – 3 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile

Realme

Realme C31 – 3 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile

Motorola

Motorola moto g62 5G – 9 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile. (PROMO ESTATE)

Motorola Edge30 – 18 euro al mese in 30 rate per i clienti TIM mobile.

Vi ricordiamo che se non siete soddisfatti del telefono potete sempre restituirlo gratuitamente insieme a tutti gli accessori nella confezione esercitando il vostro diritto di ripensamento entro 14 giorni dalla ricezione dell’ordine. Se invece passate ad altro operatore o chiedete il recesso del piano prima dei 30 mesi dovrete comunque corrispondere le rate residue pagando in un’unica soluzione o continuando con la rateizzazione e lo stesso metodo di pagamento.

