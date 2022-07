Perché aumentano le bollette di luce e gas? Le soluzioni di Luglio 2022

La guerra in Ucraina e il rischio di un (nuovo) stop alle forniture di gas dalla Russia continuano a provocare tensioni sul mercato energetico, con un effetto domino in bolletta. Da SOStariffe.it la bussola per tenere sotto controllo le spese di luce e gas con le promozioni più convenienti di Luglio 2022 .

Lo scoppio della pandemia prima, la guerra in Ucraina poi e (ora) i timori di nuove chiusure dei rubinetti del Nord Stream, la principale rotta di esportazione di gas dalla Russia verso l’Europa. Sono queste le cause che soffiano sul fuoco della crisi energetica, alimentando rialzi alle stelle dei prezzi di energia elettrica e gas, con un effetto domino sulle bollette.

Come arginare questa lunga scia del caro-bolletta a Luglio 2022? Gli esperti di SOStariffe.it hanno messo a punto una mappa per aiutare i titolari di utenze domestiche a mantenere la rotta del risparmio anche in un periodo di emergenza energetica. Inoltre, grazie al comparatore di SOStariffe.it, è stata stilata una classifica delle tre soluzioni luce e gas che calamitano la convenienza a Luglio 2022.

Al link di seguito è possibile accedere al comparatore luce e gas di SOStariffe.it, disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it per sistemi operativi iOS e Android.

I passi da compiere per alleggerire le bollette a Luglio 2022

LE MOSSE PER RISPARMIARE PERCHÉ SONO VANTAGGIOSE Affidarsi al Mercato Libero Le sue promozioni sono accomunate da un costo di energia elettrica e gas più basso rispetto al prezzo nel mercato Tutelato Confrontare con frequenza le offerte Il comparatore di SOStariffe.it (online e gratuito) è un alleato fondamentale per trovare l’offerta che più si adegui a portafogli e consumi Valutare l’opzione Dual Fuel Molti fornitori offrono sconti all’attivazione di un unico contratto di fornitura per entrambe le utenze

Affidarsi al Mercato libero rappresenta la prima mossa per tenere sotto controllo le bollette, in quanto permette di minimizzare le spese di luce e gas nel breve e nel lungo periodo. Il motivo? Il prezzo della materia prima stabilito dai fornitori di luce e gas è più basso rispetto al corrispettivo applicato dal regime di Tutela.

Scegliendo le soluzioni del Mercato Libero, inoltre, i titolari di utenze domestiche hanno la libertà di scegliere se puntare su tariffe a prezzo bloccato (o fisso) o tariffe a prezzo indizizzato (o variabile). Con le prime, il costo dell’elettricità al kWh e del gas in Smc è fissato per un certo periodo (di solito 12 mesi o 24 mesi). Durante tale periodo, i fornitori non potranno modificare tale prezzo, pur nel caso di un’impennata dei costi delle materie prime.

Le offerte a prezzo indicizzato consentono l’accesso al prezzo all’ingrosso (a fronte del pagamento di un canone mensile o di un piccolo contributo aggiuntivo su tale prezzo) oppure al prezzo ARERA ma con uno sconto fisso applicato a tempo indeterminato. Le tariffe legate al mercato all’ingrosso registrano aggiornamenti mensili, con un’esposizione dunque maggiore alle oscillazioni del mercato.

La seconda mossa per non lasciarsi sfuggire margini di risparmio in bolletta è il confronto periodico (almeno una volta all’anno) delle offerte, grazie al comparatore di SOStariffe.it. Questo strumento digitale e gratuito permette di scandagliare le soluzioni luce e gas del Mercato libero e identificare quella più vantaggiosa a partire dai dati reali di consumo.

Utilizzare questo strumento è semplice, intuitivo e a portata di click. Basta avere a portata di mano il dato relativo al consumo annuale di luce e gas, che è generalmente riportato in bolletta nella sezione Consumi. Altrimenti, è possibile calcolare una stima di consumo con il tool integrato nel comparatore. Una volta inserito questo dato, il comparatore scandaglierà le offerte del Mercato libero a disposizione e restituirà un elenco di soluzioni su cui l’utente potrà concentrare la propria attenzione.

La terza via del risparmio passa dall’attivazione di una tariffa di tipo Dual Fuel, che consiste in un’offerta di luce e gas con lo stesso fornitore. Le tariffe “a doppio carburante” (nella traduzione italiana del termine inglese) possono essere un’opzione economica: diversi gestori di energia offrono sconti all’attivazione di entrambe le utenze.

Le offerte luce e gas che mettono in moto la convenienza a Luglio 2022

NOME OFFERTA TIPOLOGIA OFFERTA Energia e Gas alla Fonte wekiwi prezzo indicizzato in base al PUN + contributo di 0,0052 €/kWh per l’energia elettrica; in base al PSV scontato di 0,15 €/Smc per il gas

+ contributo di per l’energia elettrica; scontato di per il gas bonus di benvenuto di 30 euro con il codice SOSW22

energia rinnovabile inclusa nel prezzo A2A Easy Luce e Gas prezzo indicizzato in base al PUN per l’energia elettrica e al PSV per il gas senza costi extra

per l’energia elettrica e per il gas sconto del 50% sul contributo fisso del primo anno

energia prodotta al 100% da fonti rinnovabili Edison World Luce e Gas Plus prezzo indicizzato in base al PUN senza costi extra per l’energia elettrica; in base al PSV + 0,03 €/Smc di contributo al consumo per il gas

per l’energia elettrica; di contributo al consumo per il gas opzione di scelta tra tariffa monoraria e bioraria

servizio Edison Resolve gratuito

Tra le soluzioni più vantaggiose individuate dal comparatore di SOStariffe.it per abbattere i costi in bolletta a Luglio 2022 spiccano le seguenti offerte:

Energia e Gas alla Fonte wekiwi;

A2A Easy Luce e Gas;

Edison World Luce e Gas Plus.

Tali promozioni, tutte con tariffa a prezzo variabile (o indicizzato) e attivabili in modalità Dual Fuel (contratto di luce e gas con lo stesso fornitore), sono quelle più convenienti per una “famiglia tipo” che consuma mediamente 2.700 kWh di energia elettrica (con potenza impegnata di 3 kW) e 1.400 Smc di metano in un anno.

Energia e Gas alla Fonte wekiwi

La web company wekiwi propone una soluzione con:

tariffa indicizzata in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) + 0,0052 kWh di contributo al consumo per l’energia elettrica; in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) scontato di 0,15 €/Smc per il gas;

(Prezzo Unico Nazionale) + di contributo al consumo per l’energia elettrica; in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) scontato di per il gas; sconto di 30 euro in bolletta con il codice SOSW22 ;

in bolletta ; sconto del 10% sullo shop online dei prodotti per l’illuminazione e altri accessori elettronici;

spesa mensile stimata per la “famiglia tipo”: 83,25 euro per la luce e 127,78 euro per il gas.

Clicca al link di seguito per una panoramica dell’offerta:

A2A Easy Luce e Gas

Ecco la carta d’identità della promozione di A2A Energia:

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) e al PSV (Punto di Scambio Virtuale) senza costi extra ;

(Prezzo Unico Nazionale) e al (Punto di Scambio Virtuale) ; sconto del 50% sul contributo fisso annuo (12 euro al mese per la fornitura);

possibilità di attivazione della fornitura anche con Whatsapp;

spesa mensile stimata per la “famiglia tipo”: 85,70 euro per la luce e 141,60 euro per il gas.

Clicca al link di seguito per una panoramica dell’offerta:

Edison World Luce e Gas Plus

L’offerta di Edison Energia ha le seguenti caratteristiche:

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) senza costi extra per l’energia elettrica; in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) con 0,03 €/Smc di contributo al consumo per il gas;

(Prezzo Unico Nazionale) per l’energia elettrica; (Punto di Scambio Virtuale) con di contributo al consumo per il gas; gestione 100% digitale della fornitura;

spesa mensile stimata per la “famiglia tipo”: 86, 26 euro per la luce e 150,81 euro per il metano.

Clicca al link di seguito per una panoramica dell’offerta luce:

Clicca al link di seguito per una panoramica dell’offerta gas:

